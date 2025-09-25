Рубль в четверг опустился в паре с юанем на фоне негативной динамики цен на нефть

Москва. 25 сентября. Китайский юань укрепился на Московской бирже по итогам торгов в четверг, рубль опустился на фоне негативной динамики цен на нефть. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,705 руб., что на 4,2 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 26 сентября на 38,45 копейки, до 83,6069 руб./$1, и снизил курс евро на 44,73 копейки, до 98,1542 руб./EUR1.

"Курс рубля стабилен и торгуется на уровне 11,7 по отношению к юаню. Обороты торгов небольшие, происходят незначительные колебания, вызванные новостным фоном по ожидаемому санкционному пакету и продажами экспорта в предналоговую неделю. Ослабления рубля в ближайшие дни не ожидаем", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления операций на финансовых рынках Инбанка Виктор Белов.

"Рублю не удается развить устойчивое восходящее движение, несмотря на дополнительное предложение иностранной валюты, связанное с пиком налоговых платежей экспортеров 29 сентября. Данный фактор уже может сходить на нет, ведь чтобы получить к этой дате рубли для фискальных платежей, нужно продать валюту в режиме TOM (на завтра) не позднее этой пятницы. В результате уже на следующей неделе рубль может ускорить ослабление. Давление на курс рубля может оказывать сокращение предложения инвалюты, вызванное негативным влиянием на экспорт санкций и геополитики, а также относительно низкой стоимости нефти на мировых рынках", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

ЦБ РФ видит, что ожидания рынка по дальнейшему снижению ключевой ставки стали сдержаннее, дальше планирует двигаться, тщательно выверяя шаги, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе Международного финансового форума, организованного Ассоциацией банков России.

"Накануне нашего решения рынки заложились на более стремительное снижение ставки, причем не только на сентябрьском заседании, которое прошло, но и по всей траектории ключевой ставки ", - сказала глава ЦБ.

"По реакции рынка на то решение, которое состоялось, на сигнал мы видим, что ожидания по дальнейшему снижению ставки стали более сдержанными. И я хочу подтвердить, что дальше мы будем двигаться, тщательно выверяя каждый шаг", - добавила она.

Глава ЦБ назвала три причины, по которым могло возникнуть расхождение во взглядах регулятора и рынка перед сентябрьским заседанием совета директоров по ключевой ставке.

Первая причина - это то, что рынок оценил недельные данные по росту цен как очень большое замедление инфляции, хотя летом цены особенно сильно подвержены сезонности. Вторая причина - недооценка инфляционных ожиданий, которые пока остаются повышенными. Третья - значительное ускорение кредитной активности, в первую очередь корпоративного кредита, в июле и в августе.

"Если кто-то сомневается, что инфляция будет дальше замедляться, а мы видим, что инфляционные ожидания высокие, то тогда не надо ориентироваться на низкую ставку, не надо повторять уроки прошлого года", - сказала Набиуллина.

"Снижение ставки будет происходить по мере подтверждения того, что инфляция устойчиво снижается", - добавила она.

Рост потребительских цен с 16 по 22 сентября составил 0,08% после повышения на 0,04% с 9 по 15 сентября, 0,10% со 2 по 8 сентября и снижения на 0,08% с 26 августа по 1 сентября, сообщил в среду Росстат. С начала месяца цены в РФ к 22 сентября выросли на 0,21%, с начала года - на 4,16%.

Из данных за 22 дня сентября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 22 сентября ускорилась до 8,12% с 8,10% на 15 сентября (8,14% на конец августа), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 7,99% с 8,02% на 15 сентября, если ее определять из среднесуточных данных за весь сентябрь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Банк России может реализовать существующий потенциал для снижения ключевой ставки в октябре текущего года, оснований для паузы в цикле смягчения денежно-кредитной политики пока нет, считает аналитик банка ПСБ (MOEX: PSKB) Денис Попов.

Инфляция за минувшую неделю ускорилась вдвое (до 0,08% после 0,04% неделей ранее), оценочный годовой уровень роста цен продолжил поступательно снижаться и составил около 8%, констатирует эксперт.

"На фоне постепенного завершения продовольственной дефляции усиление инфляционных процессов в сентябре было ожидаемым. По нашим оценкам, пока инфляционный тренд продолжает оставаться в нижней части рамочного прогноза ЦБ (6-7% на конец 2025 года)", - указывает он.

"Озвученные в среду проектные параметры бюджета на 2026 год, по нашему мнению, достаточно сбалансированы и не содержат значимых проинфляционных рисков. Это значит, что на фоне ожидаемого развития инфляции в соответствии с прогнозом регулятор сможет продолжить реализовывать существующий потенциал для снижения ключевой ставки в октябре. Оснований для паузы в цикле смягчения ДКП пока не видим", - пишет Попов в обзоре.

Цены на нефть усилили снижение вечером в четверг на фоне опасений излишка предложения и негативной динамики фондовых рынков.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск ушла вниз на 0,17%, до $69,18 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились к этому времени на 0,29%, до $64,82 за баррель.

В среду обе марки подорожали на 2,5%, показав самый активный рост с июля и поднявшись до максимумов за семь недель на данных о падении запасов нефти и нефтепродуктов в США по итогам прошлой недели.

Как показали опубликованные в среду данные министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 607 тыс. баррелей. Это стало неожиданностью для экспертов, которые в среднем ожидали их роста примерно на 800 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина на неделе сократились на 1,08 млн баррелей, дистиллятов - на 1,685 млн баррелей.

В четверг нефть дешевеет на заявлениях министра иностранных дел Ирака Фуада Хуссейна о том, что поставки нефти из Курдистана могут возобновиться уже на этой неделе и в будущем, при должном размере инвестиций, могут достигнуть 500 тыс. баррелей в сутки.

Ранее СМИ писали, что Курдистан вскоре может начать экспортировать порядка 230 тыс. баррелей нефти в сутки по трубопроводу через Турцию.

Ставки межбанковского кредитного рынка снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 24 сентября понизилась на 4 базисных пункта - до 16,92% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки один, три и шесть месяцев в четверг опустились на 3 базисных пункта, до 17,48%, 18,71% и 20,51% годовых соответственно.

