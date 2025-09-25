.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в РФ в августе замедлился до 0,5%
Рост промпроизводства в РФ в августе составил 0,5% после повышения до 0,7% в июле, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались ниже ожиданий экономистов, которые оценивали августовский рост на уровне 1%
 
Дефицит бюджета РФ в 2026-2028 годах составит 1,6%, 1,2% и 1,3% ВВП
Дефицит федерального бюджета РФ в 2026 году планируется в размере 1,6% ВВП, в дальнейшем ожидается его снижение до 1,2% ВВП в 2027 году и до 1,3% ВВП в 2028 году. Такие данные привел министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства, где...
 
Минэкономразвития понизило прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 1%
Минэкономразвития РФ в базовом сценарии понизило прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 1,0% с 2,5% в апрельской версии прогноза, сообщил журналистам представитель министерства. По словам представителя Минэкономразвития, министерство внесло в...
 
Прогноз по инфляции в РФ в 2025 году понижен до 6,8%
Минэкономразвития понизило прогноз по инфляции в РФ в 2025 году до 6,8% с 7,6% в апрельской версии прогноза, сообщил журналистам представитель министерства. По его словам, министерство внесло в правительство проект основных параметров макропрогноза...
 
25 сентября 2025 года 19:27

Рубль в четверг опустился в паре с юанем на фоне негативной динамики цен на нефть

Москва. 25 сентября. Китайский юань укрепился на Московской бирже по итогам торгов в четверг, рубль опустился на фоне негативной динамики цен на нефть. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,705 руб., что на 4,2 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 26 сентября на 38,45 копейки, до 83,6069 руб./$1, и снизил курс евро на 44,73 копейки, до 98,1542 руб./EUR1.

"Курс рубля стабилен и торгуется на уровне 11,7 по отношению к юаню. Обороты торгов небольшие, происходят незначительные колебания, вызванные новостным фоном по ожидаемому санкционному пакету и продажами экспорта в предналоговую неделю. Ослабления рубля в ближайшие дни не ожидаем", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления операций на финансовых рынках Инбанка Виктор Белов.

"Рублю не удается развить устойчивое восходящее движение, несмотря на дополнительное предложение иностранной валюты, связанное с пиком налоговых платежей экспортеров 29 сентября. Данный фактор уже может сходить на нет, ведь чтобы получить к этой дате рубли для фискальных платежей, нужно продать валюту в режиме TOM (на завтра) не позднее этой пятницы. В результате уже на следующей неделе рубль может ускорить ослабление. Давление на курс рубля может оказывать сокращение предложения инвалюты, вызванное негативным влиянием на экспорт санкций и геополитики, а также относительно низкой стоимости нефти на мировых рынках", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

ЦБ РФ видит, что ожидания рынка по дальнейшему снижению ключевой ставки стали сдержаннее, дальше планирует двигаться, тщательно выверяя шаги, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе Международного финансового форума, организованного Ассоциацией банков России.

"Накануне нашего решения рынки заложились на более стремительное снижение ставки, причем не только на сентябрьском заседании, которое прошло, но и по всей траектории ключевой ставки ", - сказала глава ЦБ.

"По реакции рынка на то решение, которое состоялось, на сигнал мы видим, что ожидания по дальнейшему снижению ставки стали более сдержанными. И я хочу подтвердить, что дальше мы будем двигаться, тщательно выверяя каждый шаг", - добавила она.

Глава ЦБ назвала три причины, по которым могло возникнуть расхождение во взглядах регулятора и рынка перед сентябрьским заседанием совета директоров по ключевой ставке.

Первая причина - это то, что рынок оценил недельные данные по росту цен как очень большое замедление инфляции, хотя летом цены особенно сильно подвержены сезонности. Вторая причина - недооценка инфляционных ожиданий, которые пока остаются повышенными. Третья - значительное ускорение кредитной активности, в первую очередь корпоративного кредита, в июле и в августе.

"Если кто-то сомневается, что инфляция будет дальше замедляться, а мы видим, что инфляционные ожидания высокие, то тогда не надо ориентироваться на низкую ставку, не надо повторять уроки прошлого года", - сказала Набиуллина.

"Снижение ставки будет происходить по мере подтверждения того, что инфляция устойчиво снижается", - добавила она.

Рост потребительских цен с 16 по 22 сентября составил 0,08% после повышения на 0,04% с 9 по 15 сентября, 0,10% со 2 по 8 сентября и снижения на 0,08% с 26 августа по 1 сентября, сообщил в среду Росстат. С начала месяца цены в РФ к 22 сентября выросли на 0,21%, с начала года - на 4,16%.

Из данных за 22 дня сентября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 22 сентября ускорилась до 8,12% с 8,10% на 15 сентября (8,14% на конец августа), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 7,99% с 8,02% на 15 сентября, если ее определять из среднесуточных данных за весь сентябрь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Банк России может реализовать существующий потенциал для снижения ключевой ставки в октябре текущего года, оснований для паузы в цикле смягчения денежно-кредитной политики пока нет, считает аналитик банка ПСБ (MOEX: PSKB) Денис Попов.

Инфляция за минувшую неделю ускорилась вдвое (до 0,08% после 0,04% неделей ранее), оценочный годовой уровень роста цен продолжил поступательно снижаться и составил около 8%, констатирует эксперт.

"На фоне постепенного завершения продовольственной дефляции усиление инфляционных процессов в сентябре было ожидаемым. По нашим оценкам, пока инфляционный тренд продолжает оставаться в нижней части рамочного прогноза ЦБ (6-7% на конец 2025 года)", - указывает он.

"Озвученные в среду проектные параметры бюджета на 2026 год, по нашему мнению, достаточно сбалансированы и не содержат значимых проинфляционных рисков. Это значит, что на фоне ожидаемого развития инфляции в соответствии с прогнозом регулятор сможет продолжить реализовывать существующий потенциал для снижения ключевой ставки в октябре. Оснований для паузы в цикле смягчения ДКП пока не видим", - пишет Попов в обзоре.

Цены на нефть усилили снижение вечером в четверг на фоне опасений излишка предложения и негативной динамики фондовых рынков.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск ушла вниз на 0,17%, до $69,18 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились к этому времени на 0,29%, до $64,82 за баррель.

В среду обе марки подорожали на 2,5%, показав самый активный рост с июля и поднявшись до максимумов за семь недель на данных о падении запасов нефти и нефтепродуктов в США по итогам прошлой недели.

Как показали опубликованные в среду данные министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 607 тыс. баррелей. Это стало неожиданностью для экспертов, которые в среднем ожидали их роста примерно на 800 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина на неделе сократились на 1,08 млн баррелей, дистиллятов - на 1,685 млн баррелей.

В четверг нефть дешевеет на заявлениях министра иностранных дел Ирака Фуада Хуссейна о том, что поставки нефти из Курдистана могут возобновиться уже на этой неделе и в будущем, при должном размере инвестиций, могут достигнуть 500 тыс. баррелей в сутки.

Ранее СМИ писали, что Курдистан вскоре может начать экспортировать порядка 230 тыс. баррелей нефти в сутки по трубопроводу через Турцию.

Ставки межбанковского кредитного рынка снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 24 сентября понизилась на 4 базисных пункта - до 16,92% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки один, три и шесть месяцев в четверг опустились на 3 базисных пункта, до 17,48%, 18,71% и 20,51% годовых соответственно.

Опубликовано: /Финмаркет/
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
25 сентября 2025 года 19:42
Рынок акций РФ завершил день откатом к 2700п по индексу МосБиржи в отсутствие драйверов для роста
Москва. 25 сентября. Рынок акций РФ завершил основные торги в четверг снижением большинства blue chips в отсутствие драйверов для роста в условиях сохраняющейся геополитической напряженности и на фоне предложений Минфина РФ повысить НДС с 20% до 22% для финансирования расходов на оборону. Фактором поддержки выступила стабилизация нефти после роста (фьючерс на Brent торгуется выше $69 за баррель), индекс МосБиржи опустился к 2700 пунктам после утреннего подъема в район 2740 пунктов.    читать дальше
25 сентября 2025 года 19:01
"Т-Инвестиции" сохраняют прогнозную цену акций Северстали на уровне 1200 руб
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций "Северстали" и прогнозную цену на уровне 1200 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 23% на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитика Ахмеда Алиева. За второй квартал "Северсталь" увеличила производство стали...    читать дальше
25 сентября 2025 года 18:35
Инвестбанк "Синара" подтверждает позитивную оценку акций компаний технологического сектора РФ
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает позитивную оценку акций компаний технологического сектора РФ, сообщается в стратегии аналитиков на 4 квартал 2025 года. "Мы по-прежнему позитивно оцениваем сектор, где росту благоприятствуют снижающиеся процентные ставки, цифровизация экономики и процессы...    читать дальше
25 сентября 2025 года 18:04
Вероятны колебания курса рубля в диапазоне 83-85 руб./$1 и 11,5-11,9 руб./юань на следующей неделе - Freedom Finance Global
Вероятны колебания курса рубля в диапазоне 83-85 руб./$1, 97-99 руб./EUR1 и 11,5-11,9 руб./юань на следующей неделе, говорится в комментарии ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой. "После резких заявлений президента США Дональда Трампа в адрес российско-украинского конфликта...    читать дальше
25 сентября 2025 года 17:27
Акции Ростелекома и МТС - относительно безопасная гавань в текущих макроэкономических условиях - инвестбанк "Синара"
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет позитивную оценку акций компаний сектора телекоммуникаций РФ и считает бумаги "Ростелекома" и "МТС" относительно безопасной гаванью в текущих макроэкономических условиях, говорится в стратегии на 4К25. "Мы по-прежнему позитивно оцениваем сектор и сохраняем...    читать дальше
25 сентября 2025 года 16:53
Индекс S&P 500 взял краткосрочную паузу в росте - "Велес Капитал"
Индекс S&P 500 взял краткосрочную паузу в росте при наличии фундаментальных рисков, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Еленфы Кожуховой. "С технической точки зрения индекс S&P 500 начал коррекцию от рекордного максимума 6699 пунктов в условиях отсутствия краткосрочной...    читать дальше
25 сентября 2025 года 16:18
"АКБФ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций РусГидро
Инвестиционная компания "АКБФ" подтверждает рекомендацию "держать" для обыкновенных акций "РусГидро" с прогнозной ценой 0,4683 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста около 10%, сообщается в комментарии аналитиков. "С начала сентября акции "РусГидро" просели на 9,5%, отставая от рынка....    читать дальше
25 сентября 2025 года 15:37
Решение о выплате дивидендов за 1П25 вряд ли развернет нисходящий тренд в акциях Озон Фармацевтики - Freedom Finance Global
Решение о выплате дивидендов за 1П25 в размере 275,2 млн руб. вряд ли развернет нисходящий тренд в акциях ПАО "Озон Фармацевтика", считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Акционеры "Озон Фармацевтики" на внеочередном собрании одобрили выплату дивидендов за первое полугодие 2025...    читать дальше
25 сентября 2025 года 15:30
Рубль днем дешевеет в паре с юанем на фоне негативной динамики цен на нефть
Москва. 25 сентября. Китайский юань укрепляется на Московской бирже днем в четверг, рубль опускается на фоне негативной динамики цен на нефть. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,7245 руб., что на 6,15 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
25 сентября 2025 года 14:57
ОФЗ сохраняют привлекательность в среднесрочной перспективе - "Т-Инвестиции"
ОФЗ сохраняют привлекательность в среднесрочной перспективе, говорится в комментарии аналитика "Т-Инвестиций" Юрия Тулинова. В среду появились сообщения, что в результате поправок в федеральный бюджет потребность в локальных заимствованиях 2025г вырастет на 2,2 трлн рублей до 6,98 трлн рублей. Это...    читать дальше
25 сентября 2025 года 14:27
S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6600-6670п в четверг - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, будет двигаться в диапазоне 6600-6670 пунктов на торгах в четверг, баланс рисков на предстоящую сессию нейтральный при умеренной волатильности, считает аналитик Freedom Finance Global Арайлым Канаткызы. Эксперт отмечает в комментарии, что инвесторы избегают открытия...    читать дальше
25 сентября 2025 года 13:51
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Ленты с целью 1900 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции МКПАО "Лента" с целью 1900 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 3,59%, стоп-приказ: 1630 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания демонстрирует...    читать дальше
25 сентября 2025 года 13:26
Оснований для паузы в цикле смягчения ДКП ЦБ РФ пока нет - ПСБ
Банк России может реализовать существующий потенциал для снижения ключевой ставки в октябре текущего года, оснований для паузы в цикле смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) пока нет, считает аналитик банка ПСБ Денис Попов. Инфляция за минувшую неделю ускорилась вдвое (до 0,08% после 0,04%...    читать дальше
25 сентября 2025 года 12:50
"АКБФ" понизил прогнозную цену "обычки" Татнефти до 981,2 руб., "префов" - до 967,33 руб
Инвестиционная компания "АКБФ " понизила прогнозную стоимость обыкновенный акций "Татнефти" с 1054,82 до 981,20 рубля за штуку, привилегированных - с 1042,42 до 967,33 рубля за штуку, рекомендация для обоих типов бумаг - "покупать", сообщается в материале аналитиков. "Дисконт-поправка на риски...    читать дальше
25 сентября 2025 года 12:20
SberCIB рекомендует покупать акции HeadHunter с прогнозной ценой 4900 руб
SberCIB Investment Research рекомендует покупать акции МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) с прогнозной стоимостью на уровне 4900 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков. Четверг (25 сентября) - последний день для покупки бумаг компании с дивидендами, отсечка по акциям пройдет 27 сентября....    читать дальше
