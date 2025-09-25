.
Мнения аналитиков
Рост промпроизводства в РФ в августе замедлился до 0,5%
Рост промпроизводства в РФ в августе составил 0,5% после повышения до 0,7% в июле, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались ниже ожиданий экономистов, которые оценивали августовский рост на уровне 1%
 
Дефицит бюджета РФ в 2026-2028 годах составит 1,6%, 1,2% и 1,3% ВВП
Дефицит федерального бюджета РФ в 2026 году планируется в размере 1,6% ВВП, в дальнейшем ожидается его снижение до 1,2% ВВП в 2027 году и до 1,3% ВВП в 2028 году. Такие данные привел министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства, где...
 
Минэкономразвития понизило прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 1%
Минэкономразвития РФ в базовом сценарии понизило прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 1,0% с 2,5% в апрельской версии прогноза, сообщил журналистам представитель министерства. По словам представителя Минэкономразвития, министерство внесло в...
 
Прогноз по инфляции в РФ в 2025 году понижен до 6,8%
Минэкономразвития понизило прогноз по инфляции в РФ в 2025 году до 6,8% с 7,6% в апрельской версии прогноза, сообщил журналистам представитель министерства. По его словам, министерство внесло в правительство проект основных параметров макропрогноза...
 
25 сентября 2025 года 19:01

"Т-Инвестиции" сохраняют прогнозную цену акций Северстали на уровне 1200 руб

"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций "Северстали" и прогнозную цену на уровне 1200 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 23% на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитика Ахмеда Алиева.

За второй квартал "Северсталь" увеличила производство стали на 8% г/г, а затем нарастила объем продаж металлопродукции на 4% г/г. Но выручка снизилась на 16% г/г из-за падения средних цен реализации и роста доли полуфабрикатов в портфеле продаж, вслед за ними - маржинальность, а также FCF из-за сокращения EBITDA и роста инвестиций, отмечается в комментарии.

Эксперт ожидает, что финансовые результаты "Северстали" будут под давлением в ближайшие кварталы из-за высокой ключевой ставки и кризиса на мировом рынке стали. К тому же компания входит в цикл высоких капитальных затрат, что увеличивает вероятность отсутствия дивидендных выплат в ближайшее время.

"Мы консервативно закладываем отсутствие дивидендов со стороны компании в следующие 12 месяцев: возможно, рынку стали потребуется более длительное восстановление, а компания может понести высокие капитальные расходы, - пишет Алиев. - Акции компании торгуются недорого по форвардному мультипликатору EV/EBITDA (4,0x) относительно исторического среднего (~4,5x), но дороже российских аналогов. Мы придерживаемся нейтрального взгляда на акции "Северстали".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


25 сентября 2025 года 19:42
Рынок акций РФ завершил день откатом к 2700п по индексу МосБиржи в отсутствие драйверов для роста
Москва. 25 сентября. Рынок акций РФ завершил основные торги в четверг снижением большинства blue chips в отсутствие драйверов для роста в условиях сохраняющейся геополитической напряженности и на фоне предложений Минфина РФ повысить НДС с 20% до 22% для финансирования расходов на оборону. Фактором поддержки выступила стабилизация нефти после роста (фьючерс на Brent торгуется выше $69 за баррель), индекс МосБиржи опустился к 2700 пунктам после утреннего подъема в район 2740 пунктов.    читать дальше
.
25 сентября 2025 года 19:27
Рубль в четверг опустился в паре с юанем на фоне негативной динамики цен на нефть
Москва. 25 сентября. Китайский юань укрепился на Московской бирже по итогам торгов в четверг, рубль опустился на фоне негативной динамики цен на нефть. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,705 руб., что на 4,2 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
25 сентября 2025 года 18:35
Инвестбанк "Синара" подтверждает позитивную оценку акций компаний технологического сектора РФ
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает позитивную оценку акций компаний технологического сектора РФ, сообщается в стратегии аналитиков на 4 квартал 2025 года. "Мы по-прежнему позитивно оцениваем сектор, где росту благоприятствуют снижающиеся процентные ставки, цифровизация экономики и процессы...    читать дальше
.
25 сентября 2025 года 18:04
Вероятны колебания курса рубля в диапазоне 83-85 руб./$1 и 11,5-11,9 руб./юань на следующей неделе - Freedom Finance Global
Вероятны колебания курса рубля в диапазоне 83-85 руб./$1, 97-99 руб./EUR1 и 11,5-11,9 руб./юань на следующей неделе, говорится в комментарии ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой. "После резких заявлений президента США Дональда Трампа в адрес российско-украинского конфликта...    читать дальше
.
25 сентября 2025 года 17:27
Акции Ростелекома и МТС - относительно безопасная гавань в текущих макроэкономических условиях - инвестбанк "Синара"
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет позитивную оценку акций компаний сектора телекоммуникаций РФ и считает бумаги "Ростелекома" и "МТС" относительно безопасной гаванью в текущих макроэкономических условиях, говорится в стратегии на 4К25. "Мы по-прежнему позитивно оцениваем сектор и сохраняем...    читать дальше
.
25 сентября 2025 года 16:53
Индекс S&P 500 взял краткосрочную паузу в росте - "Велес Капитал"
Индекс S&P 500 взял краткосрочную паузу в росте при наличии фундаментальных рисков, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Еленфы Кожуховой. "С технической точки зрения индекс S&P 500 начал коррекцию от рекордного максимума 6699 пунктов в условиях отсутствия краткосрочной...    читать дальше
.
25 сентября 2025 года 16:18
"АКБФ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций РусГидро
Инвестиционная компания "АКБФ" подтверждает рекомендацию "держать" для обыкновенных акций "РусГидро" с прогнозной ценой 0,4683 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста около 10%, сообщается в комментарии аналитиков. "С начала сентября акции "РусГидро" просели на 9,5%, отставая от рынка....    читать дальше
.
25 сентября 2025 года 15:37
Решение о выплате дивидендов за 1П25 вряд ли развернет нисходящий тренд в акциях Озон Фармацевтики - Freedom Finance Global
Решение о выплате дивидендов за 1П25 в размере 275,2 млн руб. вряд ли развернет нисходящий тренд в акциях ПАО "Озон Фармацевтика", считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Акционеры "Озон Фармацевтики" на внеочередном собрании одобрили выплату дивидендов за первое полугодие 2025...    читать дальше
.
25 сентября 2025 года 15:30
Рубль днем дешевеет в паре с юанем на фоне негативной динамики цен на нефть
Москва. 25 сентября. Китайский юань укрепляется на Московской бирже днем в четверг, рубль опускается на фоне негативной динамики цен на нефть. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,7245 руб., что на 6,15 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
25 сентября 2025 года 14:57
ОФЗ сохраняют привлекательность в среднесрочной перспективе - "Т-Инвестиции"
ОФЗ сохраняют привлекательность в среднесрочной перспективе, говорится в комментарии аналитика "Т-Инвестиций" Юрия Тулинова. В среду появились сообщения, что в результате поправок в федеральный бюджет потребность в локальных заимствованиях 2025г вырастет на 2,2 трлн рублей до 6,98 трлн рублей. Это...    читать дальше
.
25 сентября 2025 года 14:27
S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6600-6670п в четверг - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, будет двигаться в диапазоне 6600-6670 пунктов на торгах в четверг, баланс рисков на предстоящую сессию нейтральный при умеренной волатильности, считает аналитик Freedom Finance Global Арайлым Канаткызы. Эксперт отмечает в комментарии, что инвесторы избегают открытия...    читать дальше
.
25 сентября 2025 года 13:51
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Ленты с целью 1900 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции МКПАО "Лента" с целью 1900 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 3,59%, стоп-приказ: 1630 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания демонстрирует...    читать дальше
.
25 сентября 2025 года 13:26
Оснований для паузы в цикле смягчения ДКП ЦБ РФ пока нет - ПСБ
Банк России может реализовать существующий потенциал для снижения ключевой ставки в октябре текущего года, оснований для паузы в цикле смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) пока нет, считает аналитик банка ПСБ Денис Попов. Инфляция за минувшую неделю ускорилась вдвое (до 0,08% после 0,04%...    читать дальше
.
25 сентября 2025 года 12:50
"АКБФ" понизил прогнозную цену "обычки" Татнефти до 981,2 руб., "префов" - до 967,33 руб
Инвестиционная компания "АКБФ " понизила прогнозную стоимость обыкновенный акций "Татнефти" с 1054,82 до 981,20 рубля за штуку, привилегированных - с 1042,42 до 967,33 рубля за штуку, рекомендация для обоих типов бумаг - "покупать", сообщается в материале аналитиков. "Дисконт-поправка на риски...    читать дальше
.
25 сентября 2025 года 12:20
SberCIB рекомендует покупать акции HeadHunter с прогнозной ценой 4900 руб
SberCIB Investment Research рекомендует покупать акции МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) с прогнозной стоимостью на уровне 4900 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков. Четверг (25 сентября) - последний день для покупки бумаг компании с дивидендами, отсечка по акциям пройдет 27 сентября....    читать дальше
.
