Мнения аналитиков
Решение о выплате дивидендов за 1П25 вряд ли развернет нисходящий тренд в акциях Озон Фармацевтики - Freedom Finance Global
25 сентября 2025 года 15:37
Решение о выплате дивидендов за 1П25 вряд ли развернет нисходящий тренд в акциях Озон Фармацевтики - Freedom Finance Global
Решение о выплате дивидендов за 1П25 в размере 275,2 млн руб. вряд ли развернет нисходящий тренд в акциях ПАО "Озон Фармацевтика", считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Акционеры "Озон Фармацевтики" на внеочередном собрании одобрили выплату дивидендов за первое полугодие 2025 года в размере 275,2 млн руб. Дата закрытия реестра для получения выплат назначена на 6 октября. Таким образом, с учетом уже утвержденных выплат за первый квартал совокупный объем выплат за полугодие приблизится к 583 млн руб., что при цене акций примерно в 51,7 руб. дает ориентир дивидендной доходности примерно в 0,9-1% годовых, отмечает эксперт инвесткомпании. Чернов подчеркивает, что "Озон Фармацевтика" сохраняет баланс между инвестпрограммой и выплатами. В 2024 году компания провела IPO на 3,45 млрд руб., а в июне 2025 года привлекла еще 2,8 млрд руб. в ходе SPO. "Эти средства направляются на реализацию долгосрочной стратегии и расширение производственных мощностей, - указывает аналитик. - Одновременно выплаты акционерам подчеркивают намерение менеджмента поддерживать доверие рынка, что особенно важно для молодой публичной компании". Сочетание инвестиций в развитие и распределения прибыли, по мнению Чернова, повышает шансы компании сохранить интерес инвесторов и удержать позиции на рынке, несмотря на временное снижение прибыли. Однако, хотя компания и обеспечивает выплаты даже на фоне падения прибыли, привлекательность дивидендного дохода с точки зрения инвестора сейчас остается, на взгляд эксперта, крайне низкой. "Основная ценность акций "Озон Фармацевтики" в краткосрочном и среднесрочном горизонте будет определяться не столько дивидендными потоками, сколько ожиданиями роста бизнеса, укрепления позиций на фармрынке и дальнейшего снижения долговой нагрузки, - полагает стратег инвесткомпании. - Мы не рекомендуем покупать ценные бумаги компании под предстоящие дивидендные выплаты, так как они пока остаются под давлением сокращения чистой прибыли во втором квартале, а дивиденды с настолько низкой доходностью вряд ли развернут нисходящий тренд в котировках акций "Озон Фармацевтики". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
