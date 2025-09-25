Решение о выплате дивидендов за 1П25 вряд ли развернет нисходящий тренд в акциях Озон Фармацевтики - Freedom Finance Global

Решение о выплате дивидендов за 1П25 в размере 275,2 млн руб. вряд ли развернет нисходящий тренд в акциях ПАО "Озон Фармацевтика", считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Акционеры "Озон Фармацевтики" на внеочередном собрании одобрили выплату дивидендов за первое полугодие 2025 года в размере 275,2 млн руб. Дата закрытия реестра для получения выплат назначена на 6 октября. Таким образом, с учетом уже утвержденных выплат за первый квартал совокупный объем выплат за полугодие приблизится к 583 млн руб., что при цене акций примерно в 51,7 руб. дает ориентир дивидендной доходности примерно в 0,9-1% годовых, отмечает эксперт инвесткомпании.

Чернов подчеркивает, что "Озон Фармацевтика" сохраняет баланс между инвестпрограммой и выплатами. В 2024 году компания провела IPO на 3,45 млрд руб., а в июне 2025 года привлекла еще 2,8 млрд руб. в ходе SPO. "Эти средства направляются на реализацию долгосрочной стратегии и расширение производственных мощностей, - указывает аналитик. - Одновременно выплаты акционерам подчеркивают намерение менеджмента поддерживать доверие рынка, что особенно важно для молодой публичной компании".

Сочетание инвестиций в развитие и распределения прибыли, по мнению Чернова, повышает шансы компании сохранить интерес инвесторов и удержать позиции на рынке, несмотря на временное снижение прибыли. Однако, хотя компания и обеспечивает выплаты даже на фоне падения прибыли, привлекательность дивидендного дохода с точки зрения инвестора сейчас остается, на взгляд эксперта, крайне низкой.

"Основная ценность акций "Озон Фармацевтики" в краткосрочном и среднесрочном горизонте будет определяться не столько дивидендными потоками, сколько ожиданиями роста бизнеса, укрепления позиций на фармрынке и дальнейшего снижения долговой нагрузки, - полагает стратег инвесткомпании. - Мы не рекомендуем покупать ценные бумаги компании под предстоящие дивидендные выплаты, так как они пока остаются под давлением сокращения чистой прибыли во втором квартале, а дивиденды с настолько низкой доходностью вряд ли развернут нисходящий тренд в котировках акций "Озон Фармацевтики".

