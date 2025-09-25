ОФЗ сохраняют привлекательность в среднесрочной перспективе - "Т-Инвестиции"

ОФЗ сохраняют привлекательность в среднесрочной перспективе, говорится в комментарии аналитика "Т-Инвестиций" Юрия Тулинова.

В среду появились сообщения, что в результате поправок в федеральный бюджет потребность в локальных заимствованиях 2025г вырастет на 2,2 трлн рублей до 6,98 трлн рублей. Это большой прирост для первичного рынка, и он негативно сказывается на настроениях в сегменте, полагает эксперт. Тем более в ситуации, когда позиция Банка России по снижению ключевой ставки становится еще более сдержанной в ответ на новые риски со стороны повышения НДС.

"Мы по-прежнему придерживаемся взгляда о привлекательности ОФЗ в среднесрочной перспективе. Однако прямо сейчас рынок болезненно перестраивается под новые вводные, и эта подстройка вполне может продлиться несколько недель. Поэтому мы не спешим с рекомендацией новых идей на покупку, в частности, длинных ОФЗ", - делает вывод стартег брокера.

