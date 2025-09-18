Фондовые индексы США завершили среду без единой динамики. Азиатские фондовые индексы движутся без единой динамики на торгах в четверг, Nikkei 225 обновил рекорд. Цены на нефть снижаются в четверг утром, Brent торгуется у $67,7 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили сессию в среду без единой динамики: Dow Jones вырос, тогда как S&P 500 и Nasdaq ушли в минус.

Федеральная резервная система (ФРС) по итогам сентябрьского заседания снизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 25 базисных пунктов - до 4-4,25% годовых, что совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов. За такое решение проголосовали все руководители Федрезерва, кроме нового члена совета управляющих Стивена Мирана, выступившего за сокращение на 50 б.п.

Медианный прогноз руководителей ФРС предусматривает, что базовая ставка опустится до 3,5-3,75% до конца текущего года.

Американский ЦБ подтвердил прогноз инфляции (индекс PCE) в США на 2025 год на уровне 3%. Оценка на следующей год была повышена до 2,6% с 2,4%, ожидания на 2027 год остались прежними - 2,1%. Также Федрезерв улучшил прогноз роста ВВП в этом году до 1,6% с 1,4%, в будущем году - до 1,8% с 1,6%, в 2027 году - до 1,9% с 1,8%.

Число домов, строительство которых было начато в США в августе, сократилось на 8,5% относительно предыдущего месяца и составило 1,307 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли в среду. Это минимальный показатель за три месяца. Согласно пересмотренным данным, в июле количество новостроек составляло 1,429 млн, а не 1,428 млн, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение до 1,37 млн с объявленного ранее июльского уровня, по данным Trading Economics.

Котировки акций General Mills снизились за день на 0,8%. Один из крупнейших производителей продуктов питания в США в первом финквартале (завершился 24 августа) сократил выручку на 6,8% - до $4,52 млрд, что совпало с ожиданиями рынка. Также компания подтвердила прогноз на 2026 фингод.

Акции Nvidia Corp. (SPB: NVDA) подешевели на 2,6% на новостях СМИ о том, что Управление кибербезопасности Китая запретило ведущим технологическим компаниям страны приобретать чипы производства Nvidia, предназначенные для технологий искусственного интеллекта.

Цена бумаг Oracle Corp. (SPB: ORCL) опустилась на 1,7%. Американское подразделение социальной сети TikTok может быть продано консорциуму инвесторов с участием Oracle Corp., сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. По их словам, согласование сделки находится на финальной стадии.

Стоимость Manchester United упала на 6,3%. Владелец футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" по итогам 2025 фингода (закончился в июне) сократил чистый убыток в 3,8 раза, при этом выручка выросла менее чем на 1%, но достигла рекорда. В четвертом финквартале (апрель-июнь) скорректированная EBITDA подскочила почти вдвое - до 37,5 млн фунтов стерлингов, однако опрошенные LSEG аналитики в среднем прогнозировали 44,3 млн фунтов.

Цена бумаг Alphabet Inc. (SPB: GOOG) опустилась на 0,7%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 1%, Nikei Inc. - на 0,6%, Uber Technologies Inc. - на 5%, Broadcom (SPB: AVGO) - на 3,8%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 0,2%.

В то же время котировки акций Bank of America Corp. (SPB: BAC) выросли на 1,5% и достигли максимума почти за 18 лет (с октября 2007 года).

Бумаги Workday Inc., поставщика облачных приложений для управления персоналом и финансами, подскочили в цене на 7,3%. Инвестор-активист Elliott Management объявил о том, что стоимость его портфеля акций Workday превысила $2 млрд, и выразил поддержку руководству компании.

Акции American Express Co. (SPB: AXP) подорожали на 2,7%, Visa Inc. (SPB: V) - на 1,8%, Procter & Gamble Co. (SPB: PG) - на 1,4%, Coca-Cola Co. (SPB: KO) - на 1,2%, Walmart Inc. (SPB: WMT) и JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) - на 0,8%, International Business Machines (SPB: IBM) - на 0,6%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 0,4%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 0,2%, Tesla (SPB: TSLA) - на 1%, Applied Materials (SPB: AMAT) - на 2,6%.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в среду увеличился на 260,42 пункта (на 0,57%) и составил 46018,32 пункта.

В то же время значение Standard & Poor''s 500 снизилось на 6,41 пункта (на 0,10%) - до 6600,35 пункта.

Индекс Nasdaq Composite опустился на 72,63 пункта (на 0,33%) и завершил сессию на отметке 22261,33 пункта.

Рынки акций Азии показывают разнонаправленные изменения на торгах в четверг, инвесторы оценивают итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и другие новости.

ФРС в среду ожидаемо снизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 25 базисных пунктов - до 4-4,25% годовых. За такое решение проголосовали все руководители Федрезерва, кроме нового члена совета управляющих Стивена Мирана, выступившего за сокращение на 50 б.п.

Согласно медианному прогнозу руководителей американского ЦБ, базовая ставка опустится до 3,5-3,75% до конца текущего года.

Китайский Shanghai Composite теряет 0,1%, гонконгский Hang Seng - 0,8%.

В пятницу состоится беседа президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Ожидается, что лидеры двух стран согласуют финальные условия торговой сделки, обсуждавшейся на этой неделе в Мадриде.

Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавляют бумаги Geely Automobile Holdings, дешевеющие на 4,3%.

Рыночная стоимость Xinyi Solar Holdings уменьшается на 3,9%, China Overseas Land & Investment - на 2,4%, Alibaba (SPB: BABA) Health - на 2%.

Акции Tencent (SPB: 700) снижаются в цене на 2,2%. Ранее на этой неделе компания сообщила о планах впервые за четыре года выйти на рынок облигаций.

Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) прибавляет 5,9% капитализации, Baidu Inc. (SPB: BIDU) - 3,9%, Pop Mart International - 3,8%, CSPC Pharmaceutical - 3,2%, Meituan (SPB: 3690) - 1,3%.

Японский Nikkei 225 увеличивается на 1,3%. В ходе сессии индикатор обновил исторический максимум.

Заказы на промышленное оборудование без учета заказов судостроительных и генерирующих компаний в Японии сократились на 4,6% в июле относительно июня, когда они выросли на 3%, сообщило правительство страны. Рынок ожидал спада на 1,7%.

Кроме того, в четверг начал двухдневное заседание Банк Японии. Аналитики считают, что в этот раз японский регулятор сохранит ставки на уровне 0,5%, однако может поднять их на 25 б.п. в октябре.

Существеннее всех в составе Nikkei 225 прибавляют в цене бумаги Resonac Holdings (+12,1%).

Рыночная стоимость Sumco повышается на 6,7%, Disco - на 5,5%, Mitsui Mining & Smelting - на 4,9%, Advantest - на 4,7%.

Цена акций Tokyo Electric Power снижается на 6,3%, Tokyo Gas - на 4,5%, Nintendo - на 3%, Central Japan Railway - на 2,5%, IHI - на 2,4%.

Значение южнокорейского индекса Kospi поднимается на 1,2%.

Стоимость акций SK Hynix увеличивается на 6,6%, Hyundai Motor - на 0,9%, Samsung Electronics - на 2,8%.

Цена бумаг Posco снижается на 0,2%, Korean Air Lines - на 0,6%.

Австралийский S&P/ASX 200 теряет 0,7%.

Капитализация BHP уменьшается на 1%, Rio Tinto - на 0,3%.

Рыночная стоимость Santos рухнула на 12,6% после новостей об отказе консорциума во главе с ADNOC от покупки нефтегазовой компании за $18,7 млрд.

Цены на нефть снижаются утром в четверг, инвесторы оценивают итоги заседания американского центрального банка, а также данные по запасам нефти и продуктов нефтепереработки в США.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:07 мск опускается на $0,22 (0,32%), до $67,73 за баррель. В среду контракт подешевел на $0,52 (0,76%), до $67,95 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снижаются в цене на $0,27 (0,42%), до $63,78 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,47 (0,73%), до $64,05 за баррель.

Федеральная резервная система (ФРС) по итогам сентябрьского заседания снизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 25 базисных пунктов - до 4-4,25% годовых, что совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов. Медианный прогноз руководителей Федрезерва предусматривает, что базовая ставка опустится до 3,5-3,75% до конца текущего года.

Внимание рынка привлекло не столько снижение ставки, сколько пессимистичные сигналы от главы ФРС Джерома Пауэлла, отмечает аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева.

"Он подчеркнул ослабление рынка труда и устойчивость высокой инфляции, - написала она. - На этом фоне снижение ставки выглядит как мера, направленная на обуздание рисков, а не на стимулирование спроса".

Указание на то, что ФРС продолжит снижение ставки, говорит о том, что в ЦБ считают риски для экономики со стороны безработицы более существенными, чем со стороны инфляции, отметил главный экономист Rystad Energy Клаудио Галимберти в аналитической записке.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на максимальные с 13 июня 9,29 млн баррелей - до 415,4 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики. Эксперты в среднем ожидали снижения на 1,5 млн баррелей, по данным Trading Economics. Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 12 сентября, сократились на 2,35 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 4,05 млн баррелей.