Дефляция в РФ в августе составила 0,4%
Снижение потребительских цен в августе составило 0,4% после повышения на 0,57% в июле, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 8,14% с 8,79% месяцем ранее. Снижение цен в августе оказалось сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших дефляцию на уровне 0,17%
 
Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 15 сентября на уровне 8,02%
Рост потребительских цен с 9 по 15 сентября составил 0,04% после повышения на 0,10% со 2 по 8 сентября и снижения на 0,08% с 26 августа по 1 сентября, сообщил в среду Росстат. С начала месяца цены в РФ к 15 сентября выросли на 0,13%, рост цен с...
 
Хакеры атакуют автомобили
Количество кибератак на автомобили с начала года увеличилось на 20%. Но более 70% машин в России старше 10 лет, а механизмам без современной электроники хакеры не страшны, пишут "Ведомости". За первые восемь месяцев 2025 г. хакерские группировки...
 
Переработчики отходов создали отраслевую ассоциацию для расчистки рынка
Чуть менее ста российских компаний, занятых утилизацией отходов, создали ассоциацию для защиты своих интересов и консолидации отрасли, пригласив Росприроднадзор к сотрудничеству, сообщает "Коммерсантъ". Ведомство, много лет добивавшееся порядка в...
 
18 сентября 2025 года 09:10

Nikkei 225 обновил рекорд

Фондовые индексы США завершили среду без единой динамики. Азиатские фондовые индексы движутся без единой динамики на торгах в четверг, Nikkei 225 обновил рекорд. Цены на нефть снижаются в четверг утром, Brent торгуется у $67,7 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили сессию в среду без единой динамики: Dow Jones вырос, тогда как S&P 500 и Nasdaq ушли в минус.

Федеральная резервная система (ФРС) по итогам сентябрьского заседания снизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 25 базисных пунктов - до 4-4,25% годовых, что совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов. За такое решение проголосовали все руководители Федрезерва, кроме нового члена совета управляющих Стивена Мирана, выступившего за сокращение на 50 б.п.

Медианный прогноз руководителей ФРС предусматривает, что базовая ставка опустится до 3,5-3,75% до конца текущего года.

Американский ЦБ подтвердил прогноз инфляции (индекс PCE) в США на 2025 год на уровне 3%. Оценка на следующей год была повышена до 2,6% с 2,4%, ожидания на 2027 год остались прежними - 2,1%. Также Федрезерв улучшил прогноз роста ВВП в этом году до 1,6% с 1,4%, в будущем году - до 1,8% с 1,6%, в 2027 году - до 1,9% с 1,8%.

Число домов, строительство которых было начато в США в августе, сократилось на 8,5% относительно предыдущего месяца и составило 1,307 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли в среду. Это минимальный показатель за три месяца. Согласно пересмотренным данным, в июле количество новостроек составляло 1,429 млн, а не 1,428 млн, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение до 1,37 млн с объявленного ранее июльского уровня, по данным Trading Economics.

Котировки акций General Mills снизились за день на 0,8%. Один из крупнейших производителей продуктов питания в США в первом финквартале (завершился 24 августа) сократил выручку на 6,8% - до $4,52 млрд, что совпало с ожиданиями рынка. Также компания подтвердила прогноз на 2026 фингод.

Акции Nvidia Corp. (SPB: NVDA) подешевели на 2,6% на новостях СМИ о том, что Управление кибербезопасности Китая запретило ведущим технологическим компаниям страны приобретать чипы производства Nvidia, предназначенные для технологий искусственного интеллекта.

Цена бумаг Oracle Corp. (SPB: ORCL) опустилась на 1,7%. Американское подразделение социальной сети TikTok может быть продано консорциуму инвесторов с участием Oracle Corp., сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. По их словам, согласование сделки находится на финальной стадии.

Стоимость Manchester United упала на 6,3%. Владелец футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" по итогам 2025 фингода (закончился в июне) сократил чистый убыток в 3,8 раза, при этом выручка выросла менее чем на 1%, но достигла рекорда. В четвертом финквартале (апрель-июнь) скорректированная EBITDA подскочила почти вдвое - до 37,5 млн фунтов стерлингов, однако опрошенные LSEG аналитики в среднем прогнозировали 44,3 млн фунтов.

Цена бумаг Alphabet Inc. (SPB: GOOG) опустилась на 0,7%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 1%, Nikei Inc. - на 0,6%, Uber Technologies Inc. - на 5%, Broadcom (SPB: AVGO) - на 3,8%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 0,2%.

В то же время котировки акций Bank of America Corp. (SPB: BAC) выросли на 1,5% и достигли максимума почти за 18 лет (с октября 2007 года).

Бумаги Workday Inc., поставщика облачных приложений для управления персоналом и финансами, подскочили в цене на 7,3%. Инвестор-активист Elliott Management объявил о том, что стоимость его портфеля акций Workday превысила $2 млрд, и выразил поддержку руководству компании.

Акции American Express Co. (SPB: AXP) подорожали на 2,7%, Visa Inc. (SPB: V) - на 1,8%, Procter & Gamble Co. (SPB: PG) - на 1,4%, Coca-Cola Co. (SPB: KO) - на 1,2%, Walmart Inc. (SPB: WMT) и JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) - на 0,8%, International Business Machines (SPB: IBM) - на 0,6%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 0,4%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 0,2%, Tesla (SPB: TSLA) - на 1%, Applied Materials (SPB: AMAT) - на 2,6%.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в среду увеличился на 260,42 пункта (на 0,57%) и составил 46018,32 пункта.

В то же время значение Standard & Poor''s 500 снизилось на 6,41 пункта (на 0,10%) - до 6600,35 пункта.

Индекс Nasdaq Composite опустился на 72,63 пункта (на 0,33%) и завершил сессию на отметке 22261,33 пункта.

Рынки акций Азии показывают разнонаправленные изменения на торгах в четверг, инвесторы оценивают итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и другие новости.

ФРС в среду ожидаемо снизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 25 базисных пунктов - до 4-4,25% годовых. За такое решение проголосовали все руководители Федрезерва, кроме нового члена совета управляющих Стивена Мирана, выступившего за сокращение на 50 б.п.

Согласно медианному прогнозу руководителей американского ЦБ, базовая ставка опустится до 3,5-3,75% до конца текущего года.

Китайский Shanghai Composite теряет 0,1%, гонконгский Hang Seng - 0,8%.

В пятницу состоится беседа президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Ожидается, что лидеры двух стран согласуют финальные условия торговой сделки, обсуждавшейся на этой неделе в Мадриде.

Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавляют бумаги Geely Automobile Holdings, дешевеющие на 4,3%.

Рыночная стоимость Xinyi Solar Holdings уменьшается на 3,9%, China Overseas Land & Investment - на 2,4%, Alibaba (SPB: BABA) Health - на 2%.

Акции Tencent (SPB: 700) снижаются в цене на 2,2%. Ранее на этой неделе компания сообщила о планах впервые за четыре года выйти на рынок облигаций.

Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) прибавляет 5,9% капитализации, Baidu Inc. (SPB: BIDU) - 3,9%, Pop Mart International - 3,8%, CSPC Pharmaceutical - 3,2%, Meituan (SPB: 3690) - 1,3%.

Японский Nikkei 225 увеличивается на 1,3%. В ходе сессии индикатор обновил исторический максимум.

Заказы на промышленное оборудование без учета заказов судостроительных и генерирующих компаний в Японии сократились на 4,6% в июле относительно июня, когда они выросли на 3%, сообщило правительство страны. Рынок ожидал спада на 1,7%.

Кроме того, в четверг начал двухдневное заседание Банк Японии. Аналитики считают, что в этот раз японский регулятор сохранит ставки на уровне 0,5%, однако может поднять их на 25 б.п. в октябре.

Существеннее всех в составе Nikkei 225 прибавляют в цене бумаги Resonac Holdings (+12,1%).

Рыночная стоимость Sumco повышается на 6,7%, Disco - на 5,5%, Mitsui Mining & Smelting - на 4,9%, Advantest - на 4,7%.

Цена акций Tokyo Electric Power снижается на 6,3%, Tokyo Gas - на 4,5%, Nintendo - на 3%, Central Japan Railway - на 2,5%, IHI - на 2,4%.

Значение южнокорейского индекса Kospi поднимается на 1,2%.

Стоимость акций SK Hynix увеличивается на 6,6%, Hyundai Motor - на 0,9%, Samsung Electronics - на 2,8%.

Цена бумаг Posco снижается на 0,2%, Korean Air Lines - на 0,6%.

Австралийский S&P/ASX 200 теряет 0,7%.

Капитализация BHP уменьшается на 1%, Rio Tinto - на 0,3%.

Рыночная стоимость Santos рухнула на 12,6% после новостей об отказе консорциума во главе с ADNOC от покупки нефтегазовой компании за $18,7 млрд.

Цены на нефть снижаются утром в четверг, инвесторы оценивают итоги заседания американского центрального банка, а также данные по запасам нефти и продуктов нефтепереработки в США.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:07 мск опускается на $0,22 (0,32%), до $67,73 за баррель. В среду контракт подешевел на $0,52 (0,76%), до $67,95 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снижаются в цене на $0,27 (0,42%), до $63,78 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,47 (0,73%), до $64,05 за баррель.

Федеральная резервная система (ФРС) по итогам сентябрьского заседания снизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 25 базисных пунктов - до 4-4,25% годовых, что совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов. Медианный прогноз руководителей Федрезерва предусматривает, что базовая ставка опустится до 3,5-3,75% до конца текущего года.

Внимание рынка привлекло не столько снижение ставки, сколько пессимистичные сигналы от главы ФРС Джерома Пауэлла, отмечает аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева.

"Он подчеркнул ослабление рынка труда и устойчивость высокой инфляции, - написала она. - На этом фоне снижение ставки выглядит как мера, направленная на обуздание рисков, а не на стимулирование спроса".

Указание на то, что ФРС продолжит снижение ставки, говорит о том, что в ЦБ считают риски для экономики со стороны безработицы более существенными, чем со стороны инфляции, отметил главный экономист Rystad Energy Клаудио Галимберти в аналитической записке.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на максимальные с 13 июня 9,29 млн баррелей - до 415,4 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики. Эксперты в среднем ожидали снижения на 1,5 млн баррелей, по данным Trading Economics. Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 12 сентября, сократились на 2,35 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 4,05 млн баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
18 сентября 2025 года 17:16
Среднесрочные перспективы платины предпочтительней палладия - ПСБ
Среднесрочные перспективы платины предпочтительней палладия, полагают аналитики банка ПСБ. "Сегмент МПГ (металлы платиновой группы) в первой половине сентября показал разнонаправленную динамику, отражающую отток спекулятивного капитала на другие рынки, - пишут эксперты в комментарии. - Палладий...    читать дальше
18 сентября 2025 года 16:30
Цены на нефть Brent стабилизируются выше $80/барр. при ухудшении геополитического фона - "Велес Капитал"
Цены на нефть Brent, скорее всего, стабилизируются выше $80 за баррель при ухудшении геополитического фона, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Котировки нефти на фоне ослабления доллара пытаются вернуться к росту и все еще ощущают поддержку от рисков более...    читать дальше
18 сентября 2025 года 16:00
Снижение ставки ЦБ РФ на 200 б.п. до конца года остается реалистичным вариантом - Райффайзенбанк
Снижение ключевой ставки ЦБ РФ на 200 б.п. до конца года остается реалистичным вариантом, говорится в комментарии Райффайзенбанка. "Недельные данные по инфляции порадовали активным снижением среднесуточных темпов почти в два раза, - пишут аналитики. - В итоге годовые темпы вновь перешли к...    читать дальше
18 сентября 2025 года 15:25
S&P 500, вероятно, будет двигаться в диапазоне 6600-6670п в четверг - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, будет двигаться в диапазоне 6600-6670 пунктов на торгах в четверг, баланс рисков на предстоящую сессию позитивный при умеренной волатильности, считает аналитик Freedom Finance Global Арайлым Канаткызы. Ожидавшееся большинством инвестсообщества решение ФРС по ставке...    читать дальше
18 сентября 2025 года 15:22
Рубль днем немного повышается в паре с юанем на фоне подрастающей нефти
Москва. 18 сентября. Китайский юань слегка понижается на Московской бирже днем в четверг, рубль немного укрепляется на фоне подрастающей нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,6625 руб., что на 1,75 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
18 сентября 2025 года 14:54
Высока вероятность краткосрочного коррекционного снижения цены золота в район $3500-3600/унц. - ПСБ
Высока вероятность краткосрочного коррекционного снижения цены золота в район $3500-3600 за тройскую унцию, цены серебра - до $40-41/унц., говорится в комментарии аналитиков банка ПСБ. "Золото продолжило обновлять исторические максимумы, поднявшись в район $3700/унц., - отмечают эксперты. -...    читать дальше
18 сентября 2025 года 14:23
"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Софтлайна с целью 98,68 руб
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции "Софтлайна" с целью 98,68 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 5,06%, стоп-приказ: 110,28 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания демонстрирует рост...    читать дальше
18 сентября 2025 года 13:48
"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций ЕвроТранса
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций "ЕвроТранса", сообщается в материале аналитиков. Компания представила обновленные прогнозы финансовых показателей на 2025-2027 гг. Прогнозы на текущий год были пересмотрены в большую сторону - теперь менеджмент...    читать дальше
18 сентября 2025 года 13:21
Активные действия на рынке акций РФ до конца текущей недели маловероятны - "БКС МИ"
Активные действия на российском рынке акций до конца текущей недели маловероятны, индекс Мосбиржи, скорее всего, будет консолидироваться на текущих уровнях, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Юлия Голдина. "Однако в октябре мы не исключаем возобновления восходящего тренда, ведь...    читать дальше
18 сентября 2025 года 12:49
"АКБФ" повысил прогнозную цену акций Полюса до 2170,36 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную стоимость акций ПАО "Полюс" с 1927,36 рубля до 2170,36 рубля за штуку, сохранив при этом рекомендацию "держать", сообщается в материале аналитиков. Эксперты отмечают, что по итогам I полугодия 2025 года EBITDA выросла до 224,1 млрд руб., чистая...    читать дальше
18 сентября 2025 года 12:22
Диапазон $67-68/барр. для нефтяных цен пока сохраняет свою актуальность - банк "Санкт-Петербург"
апазон в $67-68 за баррель для котировок нефти марки Brent пока сохраняет свою актуальность, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". Итоги заседания ФРС не были позитивно восприняты сырьевым рынком, что ограничило эффект от неожиданного недельного падения запасов нефти в США максимальными с...    читать дальше
18 сентября 2025 года 12:03
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций ВТБ
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций ВТБ с прогнозной стоимостью на уровне 110 рублей за штуку, сообщается в материале старшего аналитика Ольги Найденовой. "Размер эмиссии оказался на уровне нашего прогноза, а предлагаемая цена - ниже него. Банк ВТБ остается одной...    читать дальше
18 сентября 2025 года 11:45
"БКС МИ" сохраняет "позитивную" оценку акций Озон Фармацевтики
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "позитивную" оценку акций ПАО "Озон Фармацевтика", бумага на текущих уровнях, скорее всего, недооценена с учетом дальнейшего выхода новых препаратов и роста выручки и прибыли, сообщается в обзоре аналитика Дмитрия Булгакова. Эмитент объявил о начале...    читать дальше
18 сентября 2025 года 11:18
SberCIB сохраняет оценку "держать" для акций ВТБ
SberCIB Investment Research пока сохраняет оценку "держать" для акций ВТБ, сообщается в комментарии аналитиков. Эксперты инвестбанка считают обнародованные менеджментом эмитента планы по поводу SPO и стратегию на 2026 год масштабными, но вполне достижимыми при благоприятном макроэкономическом...    читать дальше
18 сентября 2025 года 10:49
Индекс RGBI может закрепиться ближе к верхней границе диапазона 118-119п - ПСБ
Индекс RGBI может закрепиться ближе к верхней границе диапазона 118-119 пунктов на торгах в четверг в ожидании данных по федеральному бюджету, которые будут опубликованы в конце текущего месяца, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. "Снижение...    читать дальше
