"Финам" открыл торговую идею: продавать акции "СПБ биржи" с целью 231,9 руб

"Финам" открыл торговую идею "продавать акции ПАО "СПБ биржа" с целью 231,9 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,5%, стоп-приказ: 271,6 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Несмотря на рост операционных доходов (+17,6%) и комиссий (в два раза) в I полугодии 2025 года, чистая прибыль эмитента обрушилась на 83% из-за разовых доходов прошлого года, констатируют эксперты.

Критическая проблема - замороженные активы инвесторов на 43,3 млрд руб. (половина баланса), которые остаются заблокированными из-за санкций, отмечают аналитики "Финама".

"Рост административных расходов и зависимость от нестабильных торговых доходов создают риски. Фундаментально переоценена - потенциал акций оценивается как глубоко отрицательный", - говорится в материале экспертов инвесткомпании.

"С технической точки зрения акция находится в устойчивом нисходящем тренде, подтверждаемом последовательным образованием более низких экстремумов и отсутствием импульса к восстановлению. Текущая динамика указывает на преобладание продавцов и слабость покупательского интереса. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 271,6 руб. риск на портфель составит 0,84%", - указывают в "Финаме".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.