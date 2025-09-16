.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  "Финам" понизил рейтинг акций Sanhua до "продавать"
.
ГЛАВНОЕ
Дефляция в РФ в августе составила 0,4%
Снижение потребительских цен в августе составило 0,4% после повышения на 0,57% в июле, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 8,14% с 8,79% месяцем ранее. Снижение цен в августе оказалось сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших дефляцию на уровне 0,17%
 
Рейтинг российских банков за август
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за август 2025 года. В августе 2025 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по данным...
 
В этом году инвестпланы компаний снизятся на 733 млрд руб.
Российские компании публично заявили о снижении инвестпланов на 2025 г. на 733 млрд руб. по сравнению с 2024 г. Такая оценка экспертов Института экономики роста им. Столыпина содержится в докладе "Инвестиции в России: последние тенденции", пишут...
 
Разница в зарплатах богатых и бедных снизилась до 7,5 раза
Россияне с самыми низкими доходами зарабатывают в 7,5 раза меньше самых богатых. В этом году на крупных и средних предприятиях России 20% наименее оплачиваемых сотрудников получали в среднем 31 тыс. рублей, тогда как 20% самых дорогих специалистов -...
 
16 сентября 2025 года 16:36

"Финам" понизил рейтинг акций Sanhua до "продавать"

"Финам" понизил рейтинг акций Zhejiang Sanhua Intelligent Controls с "держать" до "продавать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 29,75 юаня (CNY) за штуку, что предполагает потенциал падения 24,2%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым.

"Компания демонстрирует финансовую устойчивость, однако с конца июня ее акции выросли в цене на 64%, обновив исторические максимумы. Существенный рост обусловлен интересом вокруг перспектив сегмента гуманоидных роботов, а также общим ралли на азиатском рынке, - отмечает эксперт. - Тем не менее текущая оценка бумаг учитывает значительную долю ожиданий от нового направления, коммерческий потенциал которого остается неопределенным как по срокам, так и по масштабам возможной прибыли".

Zhejiang Sanhua Intelligent Controls - ведущий китайский производитель компонентов для холодильного, климатического и автомобильного оборудования.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
16 сентября 2025 года 19:45
Рынок акций РФ снизился во вторник 5-й день подряд, отыгрывая итоги сентябрьского заседания ЦБ и геополитические риски
Москва. 16 сентября. Рынок акций РФ снизился во вторник пятый торговый день подряд, отыгрывая как достаточно "жесткие" итоги сентябрьского заседания ЦБ РФ, так и сохраняющиеся геополитические и санкционные риски; тем не менее к концу основной сессии индекс МосБиржи смог закрыться чуть выше отметки 2800 пунктов.    читать дальше
.
16 сентября 2025 года 19:20
Рубль во вторник снизился в паре с юанем на фоне санкционных рисков
Москва. 16 сентября. Китайский юань укрепился на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль понизился в ожидании сообщений о новых санкциях. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,62 руб., что на 5,6 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
16 сентября 2025 года 19:07
"Финам" повысил рейтинг акций Union Pacific до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций Union Pacific Corp. до "покупать" с целевой ценой $244,85 за штуку на горизонте на 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на13,2% с текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании. " С начала июля котировки компании скорректировались на 10%, однако...    читать дальше
.
16 сентября 2025 года 18:47
"Т-Инвестиции" подтверждают парную торговую идею "Лонг в акциях ФосАгро против Северстали и ММК"
"Т-Инвестиции" подтверждают парную торговую идею "Лонг в акциях "ФосАгро"/шорт в акциях "Северстали" и "ММК" в пропорции 50/50", открытую 19 августа 2025 года, сообщается в комментарии аналитика Ахмеда Алиева. Инвестидея принесла 10% доходности (или 8% за вычетом комиссии) менее чем за месяц,...    читать дальше
.
16 сентября 2025 года 18:26
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции НМТП с целью 10,3 руб
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции "Новороссийского морского торгового порта" (НМТП) с целью 10,3 рубля за штуку и горизонтом инвестирования на январь 2026 года. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18,1%, сообщается в материале аналитиков...    читать дальше
.
16 сентября 2025 года 18:03
"Финам" понизил рейтинг акций Global X China Electric Vehicle and Battery ETF до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций Global X China Electric Vehicle and Battery ETF с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 108,3 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста 1,1%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. "С конца...    читать дальше
.
16 сентября 2025 года 17:38
"Финам" открыл торговую идею: продавать акции "СПБ биржи" с целью 231,9 руб
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции ПАО "СПБ биржа" с целью 231,9 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,5%, стоп-приказ: 271,6 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Несмотря на рост операционных...    читать дальше
.
16 сентября 2025 года 17:10
SberCIB понизил прогнозную цену акций НМТП до 11 руб
SberCIB Investment Research понизил прогнозную стоимость акций "Новороссийского морского торгового порта" (НМТП) с 13 рублей до 11 рублей за штуку, сохранив при этом рекомендацию "покупать", сообщается в материале аналитиков. Эксперты отмечают, что, по данным Морцентр-ТЭК, объем перевалки за...    читать дальше
.
16 сентября 2025 года 16:07
"Газпромбанк Инвестиции" позитивно оценивает акции "Ренессанс страхования"
Аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции" позитивно оценивают перспективы цены акций ПАО "Группа "Ренессанс страхование", сообщается в комментарии. "На фоне переориентации грузовых потоков и перестройки логистических цепочек, растет спрос на услуги страхования сроков доставки грузов. Считаем, что...    читать дальше
.
16 сентября 2025 года 15:34
Акции банка "Санкт-Петербург" справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции банка "Санкт-Петербург" в настоящее время справедливо оценены российским фондовым рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестциии". Эмитент представил результаты за восемь месяцев 2025 года по стандартам РСБУ. Эксперты нейтрально оценивают раскрытую отчетность - снижение чистой...    читать дальше
.
16 сентября 2025 года 15:28
Рубль днем растерял утренний рост и возобновил небольшое снижение в паре с юанем на фоне санкционных рисков
Москва. 16 сентября. Китайский юань перешел к укреплению на Московской бирже днем во вторник, рубль растерял утренний рост и развернулся вниз в ожидании сообщений о новых санкциях. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,613 руб., что на 4,9 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
16 сентября 2025 года 15:06
Цены на нефть сохранят устойчивость из-за недостатка инвестиций в отрасль - Freedom Finance Global
Цены на нефть сохранят устойчивость из-за недостатка инвестиций в отрасль, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова. Международное энергетическое агентство (МЭА) в свежем докладе предупредило, что без значительного наращивания инвестиций в действующие...    читать дальше
.
16 сентября 2025 года 14:33
"АКБФ" понизил прогнозную цену акций КАМАЗа до 114,9 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость акций ПАО "КАМАЗ" с 173,28 рубля до 114,90 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста на 21% от текущего уровня и подтверждает рекомендацию "покупать", сообщается в материале аналитиков. Несмотря на падение выручки до 153,9 млрд...    читать дальше
.
16 сентября 2025 года 14:05
Тренд в нефти остается "медвежьим" - "Финам"
Тренд в нефти остается "медвежьим", считает аналитик инвесткомпании "Финам" Николай Дудченко. В начале текущей недели цена на нефть марки Brent подросла на 0,8%, цена протестировала в понедельник отметку $68,1/барр., однако надолго задержаться там у "быков" не получилось. В настоящее время...    читать дальше
.
16 сентября 2025 года 13:37
Отчетность банка "Санкт-Петербург" за август сигнализирует о проблемах - "Цифра брокер"
Августовская отчетность банка "Санкт-Петербург" сигнализирует о проблемах, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер". Банк "Санкт-Петербург" опубликовал результаты отчета по РСБУ за август 2025 года: - Выручка снизилась на 0,3% год к году и составила 7,6 млрд рублей. -...    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
1
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.