"АКБФ" понизил прогнозную цену акций КАМАЗа до 114,9 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость акций ПАО "КАМАЗ" с 173,28 рубля до 114,90 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста на 21% от текущего уровня и подтверждает рекомендацию "покупать", сообщается в материале аналитиков.

Несмотря на падение выручки до 153,9 млрд руб. и убыток акционеров в 30,6 млрд руб. за первое полугодие, доля "КАМАЗа" на рынке выросла до 31,7%, констатируют эксперты. Они не ожидают выхода компании "в плюс" по чистой прибыли акционеров в 2025 году, прогноз EBITDA эмитента на 2025 и 2026гг составляет -8,1 млрд руб. и 7,2 млрд руб. соответственно.

"Эмитент будет в среднесрочном периоде вынужден сокращать CAPEX, снижать запасы, дебиторскую задолженность и оптимизировать операционную рентабельность, в том числе за счет сокращения рабочей недели, - полагают стратеги "АКБФ". - В крайнем случае, если реальная ключевая ставка останется на текущем реальном уровне в 10% в перспективе ближайшего года, эмитент, возможно, обратится за финансовой помощью к регуляторам. Вероятность господдержки высока, учитывая высокую оценочную роль "КАМАЗа" в поставках для Минобороны. Компания остается ключевым игроком отрасли".

