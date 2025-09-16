"БКС МИ" сохраняет негативную оценку металлургического сектора РФ

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "негативную" оценку компаний российского металлургического сектора, говорится в комментарии аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова.

"Повышаться отсечка не будет. Минфин против. Минфин не поддерживает изменение отсечки, бюджетная ситуация не позволяет сейчас индексировать отсечку", - заявил замминистра финансов Алексей Сазанов журналистам.

"Оцениваем новость нейтрально: повышение отсечек акциза изначально не было нашим базовым сценарием. Сейчас металлургия в сложном положении из-за падения спроса и цен. Ожидаем, что ситуация частично нормализуется во 2П25 из-за ослабления рубля, - отмечают эксперты. - Мы сохраняем "негативный" взгляд на металлургический сектор, однако к концу II полугодия, на наш взгляд, возможен рост за счет слабого рубля".

