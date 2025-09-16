"БКС МИ" подтверждает "негативную" оценку акций АЛРОСА

"БКС Мир инвестций" подтверждает негативную оценку акций "АЛРОСА" с прогнозной ценой 41 руб. за штуку, что предполагает потенциал снижения на 10% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Индия сократила импорт алмазов и экспорт обработанных бриллиантов - на данный момент в отрасли традиционно низкий сезон, который продлится, по прогнозам аналитиков, еще 2-3 месяца. Они полагают, что торговые прения США и Индии могут усиливать давление на спрос алмазов со стороны Индии.

"Подтверждаем "негативный" взгляд на акции "АЛРОСА". Рынок алмазов не показывает признаков существенного разворота, несмотря на относительную стабилизацию цен в последние месяцы, - пишут эксперты "БКС МИ" Кирилл Чуйко, Дмитрий Казаков и Николай Масликов. - Американский потребитель не демонстрирует уверенного спроса на бриллианты. Акции "АЛРОСА" торгуются по мультипликатору P/E свыше 15х по текущим ценам, что является высоким показателем против среднеисторических 7х".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.