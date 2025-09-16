Индекс Мосбиржи может выйти к 2850п во вторник - ПСБ

Индекс Мосбиржи может предпринять попытку выхода к верхней границе диапазона 2800-2850 пунктов на торгах во вторник, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Ожидаем сохранения рынком позиций в диапазоне 2800-2850 пунктов в течение торговой сессии. При этом индекс Мосбиржи на фоне умеренного улучшения геополитического фона, способствующего фиксации прибыли по коротким позициям и открытию спекулятивных "лонгов", может попытаться отыграть часть потерь и выйти к верхней границе данного коридора", - пишет эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.