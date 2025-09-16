Цены рублевых корпбондов во вторник могут вновь снизиться, отыгрывая "жесткие" итоги заседания ЦБ

Москва. 16 сентября. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник могут вновь умеренно снизиться, отыгрывая более жесткие, чем ожидал рынок, решения ЦБ РФ на сентябрьском заседании регулятора и сохраняющиеся геополитические и санкционные риски, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

В ЕС прорабатывают идею с введением санкций против компаний КНР и Индии за их роль в поставках Россией нефти, сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источники. "По словам лиц, знакомых с темой, ЕС в рамках готовящегося пакета санкций взвешивает возможность применить санкции против компаний в Индии и Китае за то, что они дают России возможность торговать нефтью", - передает агентство.

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил в понедельник, что Белый дом не собирается самостоятельно, без аналогичных шагов со стороны ЕС, вводить дополнительные пошлины в отношении китайских товаров из-за приобретения КНР нефти у России. "Мы ожидаем, что теперь европейцы внесут свой вклад. Мы не собираемся двигаться дальше без европейцев", - приводит Bloomberg слова министра в ответ на вопрос, пойдут ли США на дополнительные пошлины в отношении китайских товаров.

Глава Минфина подчеркнул, что Европе нужно играть более весомую роль в сокращении доходов, поступающих России от продажи нефти, и в урегулировании украинского кризиса. В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио также заявил, что если страны ЕС желают усиления американских санкций против России, им придется предпринимать аналогичные шаги, в том числе в отношении закупок нефти.

Фондовые индексы США выросли по итогам торгов в понедельник, причем Nasdaq и S&P 500 обновили исторические максимумы. В центре внимания рынков на этой неделе заседание Федеральной резервной системы (ФРС) по денежно-кредитной политике, которое завершится 17 сентября. Инвесторы и аналитики уверены, что ФРС опустит базовую процентную ставку. Вероятность уменьшения ставки на 25 базисных пунктов оценивается рынком в 95,9%, на 50 базисных пунктов - в 4,1%, по данным FedWatch. Участники рынка будут внимательно следить за заявлениями председателя ФРС Джерома Пауэлла, которые могут помочь им скорректировать представление о перспективах ДКП.

Между тем индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в сентябре опустился ниже нулевой отметки, до минимальных за три месяца минус 8,7 пункта по сравнению с 11,9 пункта месяцем ранее. Значение индикатора выше нуля говорит об улучшении условий ведения бизнеса в регионе, ниже - об ухудшении. Эксперты, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, предполагали, что индекс составит 5 пунктов.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник растут, исключением выступают рынки акций материкового Китая и Гонконга. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:22 мск увеличилось на 0,5%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:16 мск прибавил 1,2% и в очередной раз обновил рекорд. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,3%. Вместе с тем значение китайского индекса Shanghai Composite и гонконгского Hang Seng к 8:23 мск уменьшилось на 0,1%.

В свою очередь мировые цены на нефть растут утром во вторник на фоне геополитической напряженности. Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск поднимается на 0,22%, до $67,59 за баррель. В понедельник контракт подорожал на 0,67%, до $67,44 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли к этому времени на 0,25%, до $63,46 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на 0,97%, до $63,3 за баррель.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в понедельник начала наземное наступление на город Газа, чтобы оккупировать его, сообщает Axios со ссылкой на израильских чиновников. Отмечается, что ВВС нанесли массированные авиаудары по городу. Вскоре после этого, согласно сообщениям палестинской прессы в Газе, в город вошли израильские танки. Инвесторы также опасаются перебоев в поставках нефти из РФ после украинских ударов по ее энергетической инфраструктуре и давления США на покупателей российской нефти. Поддержку нефтяным котировкам также оказывают ожидания первого с декабря прошлого года снижения процентной ставки ФРС США по итогам заседания во вторник-среду.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла в 1,2 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 32,116 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 10,081 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно негативную динамику, отыгрывая достаточно жесткие итоги сентябрьского заседания ЦБ РФ.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 15 сентября снизился на 0,19% и составил 118,03 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (13-15 сентября) потерял 0,08%, опустившись до 1161,65 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "РЖД-001P-03R" (-1,5%), "Ростелеком-001P-01R" (MOEX: RTKM) (-0,73%), "РЖД-001P-01R" (-0,58%) и "Автодор-003Р-02" (-0,49%), а в лидерах повышения - облигации "ГТЛК-001Р-08" (+0,67%), "ГТЛК-001Р-04" (+0,11%) и "РЖД-001Р-21R" (+0,1%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Феррум" 17 сентября начнет размещение 3-летних облигаций серии БО-02-001Р объемом 250 млн рублей. Ставка 1-18-го ежемесячных купонов установлена на уровне 23% годовых, объявлена оферта через 18 месяцев. По выпуску также предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 24-го и 32-го купонов. В настоящее время в обращении находится дебютный выпуск облигаций компании на 102,3 млн рублей.

ООО "Центр-резерв" 17 сентября начнет размещение 3-летних облигаций серии БО-05 объемом 150 млн рублей. Ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 25% годовых до погашения. По выпуску предусмотрена амортизация: погашение 5% от номинальной стоимости раз в квартал начиная с 15-го купонного периода, а также call-опцион в дату окончания 24-го купона.

"Аэрофлот" (MOEX: AFLT) установил финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 5-летних облигаций серии П02-БО-02 объемом 30 млрд рублей на уровне 160 базисных пунктов. Сбор заявок на флоатер прошел 15 сентября. Купоны по выпуску плавающие, ежемесячные; определяются как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред. Техразмещение займа запланировано на 19 сентября. Он будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Выпуск размещается в рамках второй программы облигаций компании объемом 86,9 млрд рублей. Первый флоатер в рамках данной программы на 45 млрд рублей был размещен в апреле текущего года.

"Ростелеком" 17 сентября соберет заявки на трехлетние облигации с переменным купоном планируемым объемом 10 млрд рублей. По облигациям серии 001P-20R будут выплачиваться ежемесячные купоны с привязкой к ключевой ставке ЦБ РФ. Ориентир спреда к КС - не более 160 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 23 сентября. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, а также страховых резервов.

ПАО "ДОМ.РФ" (OKPO code: 47247771) 19 сентября с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск облигаций с плавающими купонами серии 002P-07 индикативным объемом 20 млрд рублей. Срок обращения займа - 1,5 года, предусмотрена оферта через полгода (182 дня). Купоны полугодовые, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, + надбавка. Ориентир надбавки - не выше 100 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 23 сентября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования.

ООО "Миррико" 19 сентября с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии БО-П05 объемом 435 млн рублей. Ориентир ставки ежемесячных купонов - не выше 22,50% годовых, ему соответствует доходность к досрочному погашению в размере не выше 24,97% годовых. По выпуску предусмотрен сall-опцион в дату окончания 18-го купонного периода (через 1,5 года обращения). Техразмещение запланировано на 25 сентября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

АО "Селектел" (Selectel, провайдер IT-инфраструктуры) 23 сентября с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на облигации серии 001Р-06R со сроком обращения 2,5 года и объемом 4 млрд рублей. Ориентир по ставке ежемесячного купона - не выше 16,5% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 17,81% годовых. Техразмещение запланировано на 26 сентября. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

ООО "Бэлти-гранд" 25 сентября планирует начать размещение 4-летних облигаций серии БО-П08 объемом 250 млн рублей. Ориентир ставки ежемесячных купонов - 24% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 26,83% годовых. По займу начиная с 26-го купонного периода предусмотрена амортизация, в результате чего дюрация составит 2,28 года. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.

АО "Первая грузовая компания" (ПГК) установило ориентир доходности 3-летних облигаций серии 003P-01 объемом 20 млрд рублей на уровне не выше значения кривой бескупонной доходности (КБД) Московской биржи на соответствующем сроке + 200 базисных пунктов. По займу будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Сбор заявок на выпуск пройдет 25 сентября с 11:00 до 15:00 мск. Техразмещение запланировано на 30 сентября. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) на неделе с 22 сентября проведет сбор заявок на облигации с фиксированным купоном и флоатер суммарным объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки первого купона по 4-летнему выпуску 002Р-04 - не выше 16% годовых (соответствует доходности к погашению в 17,23% годовых). У этого выпуска - амортизационная структура, она предусматривает погашение по 12,5% номинала в даты восьми купонных платежей. Ориентир спреда к ключевой ставке по выпуску 002Р-05 составляет не выше 350 базисных пунктов. Выпуски доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам (флоатер - при условии прохождения теста), соответствуют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) с 17 по 24 сентября соберет заявки на выпуск 5-летних дисконтных облигаций серии 006Р-02Р объемом 5 млрд рублей. Цена размещения составит 56% от номинала, или 560 рублей. Номинальная стоимость бондов - 1 тыс. рублей. Размещение состоится 25 сентября.

ООО "Икс 5 (MOEX: X5) Финанс" установило ставку 10-31-го купонов облигаций серии 003Р-07 на уровне 13,25% годовых. Десятилетний выпуск на 21 млрд рублей был размещен в декабре 2024 года по ставке ежемесячного купона 22,85% годовых до оферты с исполнением 25 сентября 2025 года. Прием заявок на приобретение пройдет с 16 по 22 сентября.

НАО "Первое клиентское бюро" (ПКБ, ранее - "Первое коллекторское бюро") установило ставку 16-го купона 4-летних облигаций серии 001Р-05 объемом 3 млрд рублей на уровне 21% годовых. Компания разместила выпуск в июне 2024 года. Выплачиваются переменные купоны, продолжительность 1-го купонного периода составила 2 дня, со 2-го по 49-й купоны - ежемесячные. Спред к ключевой ставке ЦБ установлен в размере 3% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: с 26-го по 48-й купонные периоды будет погашено по 4,1% от номинальной стоимости, в 49-й купонный период - 5,7% от номинальной стоимости.

ООО "Топливная компания "Нафтатранс плюс" представила на рассмотрение владельцам облигаций серий БО-03 - БО-07, по которым ранее были допущены дефолты, план реструктуризации задолженности и выхода из кризиса неплатежей. План реструктуризации рассчитан на 4 года и предполагает ежемесячную выплату купона, начиная с февраля 2026 года, серию амортизационных выплат согласно графику и полное погашение всех облигаций в январе 2030 года. План предполагает 7 амортизационных выплат в течение обозначенного срока до окончательного погашения, одинаковых для всех выпусков в части периодичности и долей от номинальной стоимости к частичному погашению. Ставка купонного дохода для всех выпусков с февраля 2026 года до 31 декабря 2027 года определена на уровне 15% годовых, с 1 января 2028 года до погашения в январе 2030 года - 17% годовых. Повышение ставки призвано компенсировать недополученный купонный доход в период с июня 2025 г. по февраль 2026 г., пояснили в компании. По данным, которые приводит эмитент, на момент публикации зафиксированы следующие объемы задолженности по каждому выпуску: 375,05 млн рублей по выпуску БО-03, 99,998 млн рублей по БО-04, по 250 млн рублей по каждому из выпусков БО-05, БО-06, БО-07. В обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций на 1,225 млрд рублей.