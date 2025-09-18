.
Главное
18 сентября 2025 года

Переработчики отходов создали отраслевую ассоциацию для расчистки рынка

IMAGO/ТАСС
18 сентября. FINMARKET.RU - Чуть менее ста российских компаний, занятых утилизацией отходов, создали ассоциацию для защиты своих интересов и консолидации отрасли, пригласив Росприроднадзор к сотрудничеству, сообщает "Коммерсантъ".

Ведомство, много лет добивавшееся порядка в этой сфере, инициативу поддержало. При этом ужесточение требований и рост ставок экосбора создают устойчивый спрос на услуги утилизаторов как со стороны бизнеса, так и со стороны государства,— и объединение может помочь участникам ассоциации эффективнее отстаивать свои интересы. Так, союз уже выдвинул предложение к регуляторам создать фонд ее технологического развития.


Ключевые слова:    РФ,  отходы,  переработчики

 
