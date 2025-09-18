.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
18 сентября 2025 года 08:29
Переработчики отходов создали отраслевую ассоциацию для расчистки рынка
|0
IMAGO/ТАСС
18 сентября. FINMARKET.RU - Чуть менее ста российских компаний, занятых утилизацией отходов, создали ассоциацию для защиты своих интересов и консолидации отрасли, пригласив Росприроднадзор к сотрудничеству, сообщает "Коммерсантъ". Ведомство, много лет добивавшееся порядка в этой сфере, инициативу поддержало. При этом ужесточение требований и рост ставок экосбора создают устойчивый спрос на услуги утилизаторов как со стороны бизнеса, так и со стороны государства,— и объединение может помочь участникам ассоциации эффективнее отстаивать свои интересы. Так, союз уже выдвинул предложение к регуляторам создать фонд ее технологического развития.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: РФ, отходы, переработчики
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.