Хакеры атакуют автомобили

18 сентября. FINMARKET.RU - Количество кибератак нас начала года увеличилось на 20%. Но более 70% машин в России старше 10 лет, а механизмам без современной электроники хакеры не страшны, пишут "Ведомости".

За первые восемь месяцев 2025 г. хакерские группировки совершили 328 кибератак на автомобили, это на 20% больше, чем в аналогичном периоде 2024 г., когда было совершено 262 атаки. Об этом говорится в исследовании АО «Глонасс» и компании «Технологии безопасности транспорта» (ТБТ). Данные были собраны из закрытых сообществ, программ bug bounty (поиск уязвимостей за вознаграждение), профессиональных каналов по информбезопасности (ИБ), а также из публичной информации от официальных источников IT-компаний и органов власти. Представитель компании «Спикател» подтвердил «Ведомостям» оценку роста числа атак на автомобили за первое полугодие 2025 г. на 20%, но абсолютных показателей не раскрыл.

Согласно результатам исследования «Глонасса» и ТБТ, больше всего атак на машины (93%) происходит удаленно. При этом 85% от всех удаленных атак выполнялись через уязвимости Bluetooth и облачные системы, взлом которых позволяет удаленно управлять системами автомобиля или угнать его, уточняет представитель «Глонасса». В топ-3 уязвимостей в автомобилях на сегодняшний день входят датчики и системы сенсорного слияния (сверяет данные с камер и лидаров), влияние на которые «ослепляет» автомобиль, а также технологии SDV (Software defined vehicles – программный функционал автомобиля) и AV (autonomous vehicles – система автономного вождения).

Автопроизводители могут предлагать внедрить SDV-функционал по подписке, например автопилот у Tesla или дополнительные лошадиные силы у Volkswagen, поясняет руководитель направления кибербезопасности транспортных средств АО «Глонасс» Владимир Педанов. Взламывают эти технологии часто в качестве пиратства, т. е. чтобы пользоваться функционалом и не платить автоконцерну, продолжает он. Такие же угрозы есть и для сельхозтехники.

Но на текущем уровне развития телематических систем реальные угрозы достаточно ограничены по характеру и масштабу воздействия, отметил исполнительный директор ассоциации «Консорциум предприятий в сфере автомобильных электронных приборов и телематики» Дмитрий Корначев.