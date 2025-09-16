Курс рубля пока может остаться в диапазоне 11,5-12 руб./юань - "ВТБ Моя Аналитика"

Курс валютной пары юань/рубль может на месяц или даже дольше остаться в диапазоне 11,5-12 рубля за юань, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика".

Банк России опубликовал предварительную оценку платежного баланса за июль. Из него следует, отмечают эксперты, что крепкий рубль пока не сказался отрицательно на торговом балансе России. Его профицит в июле составил 13,2 млрд рублей против 10,2 млрд год назад. Импорт товаров - 24,9 млрд рублей против 25,5 млрд годом ранее.

"Таким образом, фундаментальных предпосылок к тому, чтобы курс рубля резко ослабился, сейчас нет. Учитывая, что регулятор, возможно, не понизит ставку по итогам заседания 24 октября 2025 года, курс рубля может на месяц или дольше остаться в диапазоне 11,5-12 по паре CNY/RUB", - пишут аналитики в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.