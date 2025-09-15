Ключевые события понедельника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- торговый баланс еврозоны в июле;

- ЕС может представить 19-й пакет санкций против РФ;

- промпроизводство и розничные продажи в Китае;

- Банк России опубликует оценку трендовой инфляции, комментарий "Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики" и другое.

