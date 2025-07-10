Рынок акций РФ в четверг превысил 2730п по индексу МосБиржи в рамках коррекции, лидировал ВК

Москва. 10 июля. Рынок акций РФ в четверг скорректировался вверх после отката с начала недели из-за опасений введения новых антироссийских санкций со стороны Запада, сдерживала отскок просевшая нефть (сентябрьский фьючерс на Brent откатился ниже $69 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 2730 пунктов, лидировали в росте акции "ВК" (MOEX: VKCO) (+7,1%), ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (+5,4%), Совкомбанка (MOEX: SVCB) (+4,1%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2732,45 пункта (+1,3%), индекс РТС - 1104,94 пункта (+1,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 11 июля, составил 77,9029 руб. (-26,98 копейки).

Подорожали также акции "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (+3,6%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+3,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,2% и +0,3% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,5% и +1,6% "префы"), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+1,4%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,2%).

Упали после отсечки годовых дивидендов акции "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-9,1%, до 172,73 рубля; выплаты за 2024 год - 26,11 рубля на бумагу), также просели бумаги "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%).

Вышедшие после закрытия основных торгов на Мосбирже в среду данные Росстата показали ускорение инфляции из-за роста тарифов ЖКХ, что может ослабить ожидания по дальнейшим темпам смягчения монетарной политики ЦБ РФ.

По данным Росстата, инфляция в РФ с 1 по 7 июля составила 0,79% после 0,07% с 24 по 30 июня, 0,04% с 17 по 23 июня, также 0,04% с 10 по 16 июня, 0,03% с 3 по 9 июня, 0,05% с 27 мая по 2 июня. С начала месяца рост цен в РФ к 7 июля составил 0,79%, с начала года - 4,58%. Ускорение недельной инфляции было ожидаемым и объясняется индексацией с 1 июля 2025 года тарифов на услуги ЖКХ (согласно утвержденному правительством социально-экономическому прогнозу, с 1 июля тарифы ЖКХ в среднем по стране выросли в пределах 11,9%).

Годовая инфляция на 7 июля также ожидаемо немного подросла (так как с 1 июля 2024 года индексация тарифов ЖКХ была несколько ниже - на 9,8%). Из данных за 7 дней июля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 7 июля выросла до 9,45% с 9,39% на 30 июня (9,88% на конец мая), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ). Точные данные по годовой инфляции на конец июня Росстат опубликует 11 июля.

Сенат США может проголосовать за введение новых антироссийских санкций до конца июля, заявил лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тьюн. "Лидер большинства в Сенате Джон Тьюн заявил в среду, что Сенат готов принять новые санкции против России уже в этом месяце. По его словам, он работает вместе с Белым домом, чтобы передать законопроект на подпись президенту Дональду Трампу", - сообщило в среду издание Politico.

Издание отмечает, что, выступая в Сенате, Тьюн высказался за ограничения в отношении энергетического сектора России. По его мнению, новый законопроект "укрепит позиции президента Трампа за столом переговоров и поможет положить конец кровопролитию на Украине".

Между тем, ожидается, что 1 августа Сенат уйдет на летние каникулы, Палата представителей уйдет на каникулы на неделю раньше.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в четверг, что Россия последовательно ведет курс на нормализацию отношений с США, а угроза новых санкций со стороны Вашингтона - момент важный, но не определяющий. "Администрация Трампа весьма противоречива в своих действиях и заявлениях - это не упрощает работу", - сказал Рябков журналистам в четверг. Тем не менее, по словам замминистра, Россия "настойчиво, последовательно ведет курс на то, чтобы двигаться к нормализации отношений" с США.

Также Рябков заявил на пресс-конференции в четверг, что торможения в процессе нормализации отношений с Вашингтоном нет, даты нового раунда российско-американских консультаций по двусторонней повестке дня могут быть определены в ближайшее время. "Торможения в продвижении с США по двусторонней повестке дня нет. Есть техническая пауза", - сказал он.

Администрация США рассматривает введение новых санкций в отношении России как один из возможных вариантов, заявил в четверг госсекретарь США Марко Рубио. "Президент Дональд Трамп сказал, что это доступная для него опция", - сказал Рубио после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Куала-Лумпуре. Он также отметил, что администрация США ведет обсуждения с Конгрессом относительно законопроекта об ужесточении санкций в отношении России.

Также Рубио заявил, что передаст президенту США новые идеи по украинскому урегулированию. "Мы обменялись некоторыми идеями и комментариями, которые я передам в Вашингтон сегодня вечером", - сказал Рубио журналистам.

В свою очередь Associated Press сообщает, что, по мнению главы Госдепа, это "новый, другой подход". Рубио добавил, что эти идеи "не стоит воспринимать как нечто гарантирующее мирное урегулирование". "Но это - определенная концепция. И я проинформирую о ней нашего президента", - сказал он.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи в четверг отскочил выше 2730 пунктов.

Накануне инвесторы отнеслись эмоционально к санкционным новостям, однако в ЕС 18-й пакет ограничительных мер был вновь заблокирован Словакией, а оценки того, станут ли действительно США ужесточать рестрикции, стали более взвешенными. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марк Рубио провели переговоры на полях форума АСЕАН в Малайзии, обсудив в том числе и урегулирование украинского конфликта.

Конъюнктура рынка сдерживала рост российских акций - рубль укреплялся, а цены на нефть Brent не удержались над $70 за баррель. Неоднозначными вышли и данные Росстата по инфляции - рост потребительских цен немного ускорился, но этому была объективная причина - повышение тарифов ЖКХ с 1 июля.

На внешних рынках темой номер один остается торговая война. Президент США Трамп отправил послания с указанием новых тарифов для 21-й страны и объявил о введении 50%-х пошлин на импорт из Бразилии. Между тем, в опубликованных накануне протоколах FOMC новые пошлины рассматриваются как проинфляционный фактор, который осложняет задачу снижения процентных ставок, отмечает эксперт.

В пятницу ежемесячный отчет опубликует Международное энергетическое агентство (МЭА), на российском рынке "Аэрофлот" раскроет операционные результаты за июнь, а акции ВТБ очистятся от дивидендов. Приближение выходных и дефицит драйверов могут обусловить нейтральное завершение недели на российском рынке. Индекс МосБиржи может консолидироваться над отметкой 2700 пунктов, считает Шепелев.

Аналитики компании "Цифра брокер" также отмечают, что в центре внимания инвесторов остается геополитическая обстановка. Президент США Трамп подтвердил рассмотрение законопроекта о новых санкциях в отношении России, хотя и отметил, что будет держать свои будущие действия в секрете.

Ранее Словакия временно заблокировала принятие 18-го пакета санкций ЕС против России, но дипломатические источники надеются на компромисс. Эстония, однако, настаивает на снижении ценового "потолка" на российскую нефть в рамках нового пакета санкций.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в четверг показал техническое восстановление на фоне неоднозначной позиции Трампа по новым антироссийским санкциям. Акции "ВК" продолжал поддерживать оптимизм в отношении запуска национального мессенджера MAX. Акции банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+2,4%) являются одними из основных кандидатов на выплаты промежуточных дивидендов за 2025 год. Акции ВТБ в четверг последний день можно купить с дивидендами за 2024 год в размере 25,58 руб. с рекордной в этом сезоне в РФ доходностью 27,4%, отметила аналитик.

Нефть в четверг подверглась фиксации прибыли у локальных максимумов в условиях торговых рисков, а также более крепкого доллара. Кроме того, накануне Минэнерго США сообщило о существенном росте запасов нефти в стране на прошлой неделе. В пятницу ежемесячный отчет по рынку опубликует Международное энергетическое агентство (МЭА), а ОПЕК - уже на следующей неделе.

На западных фондовых площадках в четверг преобладал сдержанный оптимизм. Инвесторы надеются, что США удастся избежать торговых войн с крупнейшими партнерами, а монетарные условия будут постепенно смягчаться, что позволяет акциям удерживаться у рекордных максимумов. Инфляционные риски, однако, остаются в силе. Индексы МосБиржи и РТС поднялись чуть выше сопротивлений 2730 пунктов и 1100 пунктов соответственно. В пятницу, однако, рынок будет ощущать давление дивидендного "гэпа" по ВТБ, а также более низких цен на нефть. Трамп, судя по всему, еще не принял окончательного решения по антироссийским санкциям, что дает продавцам передышку, но геополитическая ситуация остается неопределенной, заключила Кожухова.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Кристина Гудым, на мировых фондовых площадках в четверг преобладают оптимистичные настроения, в центре внимания остается ситуация с инициативами Вашингтона в отношении импортных пошлин. Однако все больше признаков указывает на то, что инвесторы реагируют на тарифные угрозы Трампа более сдержанно, что особенно заметно по изменению котировок акций за последние дни.

Рынок акций РФ все еще остается под давлением из-за угроз новых санкций со стороны США и ЕС, ускорения инфляции и укрепления рубля, негативно влияющего на экспортеров. Также дивидендные "гэпы" у крупных компаний отнимают пункты у индекса. Однако ожидается, что полученные дивидендные выплаты будут реинвестированы в рынок, что в дальнейшем может способствовать восстановлению котировок.

После продолжительных распродаж на рынке акций РФ сформировалась перепроданность, что может привести к краткосрочному отскоку до трендовой линии, формирующейся с конца апреля, в зону 2788 пунктов. Однако индекс МосБиржи также может обновить локальный минимум на уровне 2598 пунктов, считает представитель "Финама".

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций РФ накануне упал из-за ухудшения геополитики и роста привлекательности малорискованных облигаций, которые оттягивают на себя значительную часть инвестиционного капитала.

Однако на вечерних торгах среды произошел довольно мощный отскок вверх, несмотря на неблагоприятные данные Росстата по инфляции из-за повышения тарифов на ЖКХ в среднем на 11,9%.

"Наверняка Банк России подобное предполагал, но борьба с инфляцией будет малорезультативной, если постоянно увеличивать тарифы естественных монополий и неподтвержденные доходами госрасходы. Пока продолжаем ждать, что в конце июля ЦБ снизит ставку на 1 п.п.", - считает эксперт.

В целом рост рынка можно назвать техническим отскоком перепроданных акций. При этом риски возобновления снижения велики, и не исключено снижение индекса МосБиржи в район 2600 пунктов. Во многом нисходящему движению будут способствовать дивидендные "гэпы" - в четверг последний день с нераспределенной прибылью торгуется ВТБ, и в пятницу бумаги потеряют четверть стоимости, что отразится на индексе МосБиржи. Нефть Brent в четверг не смогла закрепиться выше $70 за баррель, пока поводов для уверенного роста нефти не наблюдается, полагает Антонов.

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, австралийский индекс ASX Australia подрос на 0,6%, южнокорейский Kospi прибавил 1,6%, китайский Shanghai Composite - 0,6%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,6%), нет единого вектора в Европе (индекс FTSE прибавил 0,9%, CAC 40 и DAX просели на 0,1-0,4%) и в США (индексы акций к 18:50 МСК изменились на 0,2-0,5%).

Цены производителей в Японии в июне выросли на минимальные с августа 2024 года 2,9% в годовом выражении после подъема на 3,3% месяцем ранее. В помесячном сравнении они снизились на 0,2% после уменьшения на 0,1% в мае.

Банк Южной Кореи в четверг ожидаемо сохранил базовую ставку на отметке 2,5% годовых. Решение направлено на обеспечение финансовой стабильности в стране на фоне ожидаемого введения пошлин на ввозимые в США южнокорейские товары, роста цен на жилье, а также растущей задолженности домохозяйств, отмечается в сообщении регулятора.

ЦБ Кореи подтвердил прогноз инфляции на текущий год на уровне 1,9%. Экономический рост, по оценкам центробанка, будет некоторое время оставаться сдержанным ввиду повышенной неопределенности ситуации в международной торговле.

Американский президент Трамп ранее разослал письма о введении с 1 августа пошлин на ввозимые в США товары лидерам более десяти государств. Он также объявил о планах в скором времени ввести пошлины в размере 50% на импорт меди и 200% - на фармацевтические препараты. Кроме того, Трамп в очередной раз призвал Федеральную резервную систему (ФРС) опустить базовую процентную ставку.

"Ставка ФРС завышена по крайней мере на 3 процентных пункта", - написал он в соцсети Truth Social. Каждый из этих процентных пунктов стоит США дополнительных расходов на рефинансирование долга в размере $360 млрд в год, добавил Трамп.

В настоящее время рынок исходит из того, что Федрезерв проведет еще два понижения процентной ставки по 25 базисных пунктов до конца текущего года. Первое сокращение произойдет в сентябре, прогнозирует большинство аналитиков.

На нефтяном рынке к вечеру в четверг цены корректируются вниз, трейдеры оценивают информацию о новых пошлинах США, а также геополитические факторы.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $68,7 за баррель (-2,1% и +0,1% в среду), августовская цена фьючерса на WTI - $66,73 за баррель (-2,4% и +0,1% накануне).

Негативным фактором для мировых рынков стала новость, что Соединенные Штаты планируют с 1 августа ввести пошлину в 50% на все товары, поставляемые из Бразилии. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва уже заявил, что "на любое одностороннее повышение ставок мы ответим, используя бразильский закон об экономической взаимности".

Тем временем страны ОПЕК+ обсуждают возможность паузы в наращивании добычи после октября, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в альянсе.

В минувшую субботу восемь участников, добровольно ограничивших добычу на 2,2 млн баррелей в сутки, утвердили решение с августа увеличить её суммарно еще на 548 тыс. б/с. С учетом этого повышения они восстановили производство на 1,78 млн б/с.

Во" втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (+4,3% и +3,3% "префы"), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+4,2%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+3,9%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+3,6%), ПАО "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) (+3,6%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+3,5%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+3,4%), "АГ Кристалл" (MOEX: KLVZ) (+3,4%), ПАО "Завод им. Лихачева" (MOEX: ZILL) (+3,3%).

Подешевели акции ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-10% и -10% "префы"), "префы" банка "Санкт-Петербург" (-7,9%), акции ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (-3,9%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-3%), ПАО "Инарктика" (MOEX: AQUA) (-2,2%); просели после отсечки дивидендов бумаги ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-2,4%, до 74,2 рубля; выплаты за 2024 год - 4,15 рубля на обыкновенную акцию).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 61,14 млрд рублей (из них 12,13 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 6,74 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 5,11 млрд рублей на акции "ВК").