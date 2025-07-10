Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций РусГидро

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций "РусГидро", в настоящее время бумага выглядит недооцененной, говорится в материале аналитика Георгия Горбунова.

Инвестпрограмма "РусГидро" до 2029 года запланирована на уровне 1,13 трлн руб., сообщил гендиректор компании Виктор Хмарин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Из объявленных цифр следует, что компания не будет запускать новые масштабные инвестиционные программы. Мы оцениваем капвложения до 2029 года в 1 трлн руб. (исключая НДС). Эмитент инвестирует в проекты с гарантированным доходом на акционерный капитал и премией в 3-4% к доходности 10-летних ОФЗ. Ожидаем, что свободный денежный поток останется отрицательным как минимум до 2025-2026 гг., не рассчитывая на запуски масштабных проектов в краткосрочной перспективе, - указывает эксперт. - Отмечаем значительный операционный денежный поток "РусГидро" в 1К25 и прогнозируем рост EBITDA на 20% в текущем году. В настоящее время бумага выглядит недооцененной, и мы оставляем по ней в силе рейтинг "покупать".

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