Рубль днем отыграл утренние потери и подрастает в паре с юанем, несмотря на усилившую снижение нефть

Москва. 10 июля. Китайский юань перешел к снижению на Московской бирже днем в четверг. Рубль отыграл утренние потери и немного укрепляется, несмотря на усилившую снижение нефть. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,82 руб., что на 1,75 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился на 16 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 78,18 руб./$1; контракт EURRUBF снизился на 15 копеек, до 91,68 руб./EUR1.

"Основным фактором поддержки рубля, судя по всему, остаются жесткие денежно-кредитные условия (ДКУ) и рекордный уровень реальных процентных ставок в рублях. Жесткие ДКУ поддерживают привлекательность рублевых вложений и одновременно сдерживают восстановление подешевевшего импорта. Поддержку рублю в виде дополнительного предложения валюты на рынке формируют валютные продажи ЦБ РФ в рамках "зеркалирования" операций по инвестированию средств ФНБ. Кроме того, выпуск эмитентами валютных облигаций с расчетами в рублях удовлетворяет часть инвестиционного спроса на валюту без ее фактической покупки", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Рубль продолжает игнорировать усиление геополитических рисков в связи с очевидной коррекцией риторики Трампа. Впрочем, этому есть объективное объяснение - в условиях относительно адаптированной под вторичные санкции трансграничной платежной инфраструктуры экономическим агентам рационально минимизировать валютные остатки, в том числе с учетом сохраняющихся санкционных угроз, жесткой ДКП и наблюдаемого охлаждения внутреннего спроса. При этом оживления импорта и соответствующего роста спроса на валюту пока не наблюдается. Косвенно на это указывает отрицательная динамика сборов НДС с импорта (в мае -22% г/г, в июне оценочно -17% г/г). В таких условиях пока нет оснований рассчитывать на существенное изменение курсовых котировок, которые, вероятно, в краткосрочной перспективе останутся в текущем торговом диапазоне 10,8-11,3 руб. за юань. Полагаем, сегодня стоимость юаня продолжит оставаться у нижней границы этого диапазона - в районе 10,8-11 руб.", - отмечает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.

Президент США Дональд Трамп может подписать законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении России, если в него будут внесены изменения, расширяющие полномочия президента в вопросе отмены мер, сообщает Politico со ссылкой на источники.

В администрации хотели бы увидеть изменения в тексте законопроекта, которые укрепят полномочия президента, в частности, пункт о том, что, если Трамп решит отменить санкции, Конгресс не сможет на это повлиять.

Два источника из Белого дома подчеркнули, что такое условие является не только последствием желания Трампа ограничить контроль Конгресса над его внешней политикой, но и "открытой дверью" в случае потенциального успеха на переговорах с Москвой по украинскому вопросу.

При этом собеседник издания отметил, что концептуально Трамп открыт к идее подписания законопроекта.

Мирный процесс в украинском урегулировании не застопорился, необходимо дождаться сигналов из Киева о желании или нежелании участвовать в третьем раунде переговоров с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая в четверг на вопрос журналистов, можно ли считать, что мирный процесс застопорился в связи с возобновлением поставок американского оружия на Украину, Песков сказал: "Я не думаю. Так сказать сейчас нельзя".

По его словам, "нужно дождаться все-таки каких-то сигналов из Киева, представителей киевского режима о желании или нежелании выходить на третий раунд прямых российско-украинских переговоров".

Инфляция в РФ с 1 по 7 июля составила 0,79% после 0,07% с 24 по 30 июня, сообщил в среду Росстат. С начала месяца рост цен в РФ к 7 июля составил 0,79%, с начала года - 4,58%.

Ускорение недельной инфляции было ожидаемым и объясняется индексацией с 1 июля 2025 года тарифов на услуги ЖКХ (согласно утвержденному правительством социально-экономическому прогнозу, с 1 июля тарифы ЖКХ в среднем по стране выросли в пределах 11,9%).

Годовая инфляция на 7 июля также ожидаемо немного подросла (так как с 1 июля 2024 года индексация тарифов ЖКХ была несколько ниже - на 9,8%).

Из данных за 7 дней июля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 7 июля выросла до 9,45% с 9,39% на 30 июня (9,88% на конец мая), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Если для расчета годовой инфляции брать среднесуточный прирост цен за весь июнь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития), то годовая инфляция на 7 июля подскочила до 9,97%.

Точные данные по годовой инфляции на конец июня Росстат опубликует 11 июля.

Цены на нефть ускорили снижение в четверг днем, трейдеры оценивают информацию о новых пошлинах США, а также геополитические факторы.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составила $69,53 за баррель, что на 0,93% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на 1,02%, до $67,67 за баррель.

Накануне американский президент Дональд Трамп объявил, что Вашингтон с 1 августа введет пошлину в 50% на все товары, поставляемые из Бразилии, крупнейшей экономики Латинской Америки. В связи с этим растут опасения ослабления глобального экономического роста и спроса на энергоресурсы.

Данные министерства энергетики США, опубликованные в среду, показали уверенный рост запасов нефти в стране на прошлой неделе - на 7,07 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, повысились впервые с мая - на 464 тыс. баррелей.

В центре внимания трейдеров остается ситуация в Красном море, где возобновились нападения на суда. По данным СМИ, три члена экипажа греческого сухогруза Eternity C, следовавшего под флагом Либерии, погибли в результате атаки хуситов с применением катеров и дронов.