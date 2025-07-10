Акции Whoosh в настоящее время справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции Whoosh в настоящее время справедливо оценены российским фондовым рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Эмитент представил операционные показатели за шесть месяцев 2025 года.

"Компания продолжает экспансию в Латинской Америке (страны присутствия - Бразилия и Чили). Если по итогам шести месяцев 2025 года количество СИМ сервиса в Латинской Америке увеличилось на 29%, то к концу текущего года в данном регионе присутствия Whoosh планирует удвоить их число относительно конца 2024 года, отмечают эксперты в комментарии. - Рост операционных показателей на новом рынке соответствует нашим ожиданиям. На наш взгляд, акции Whoosh в настоящее время оценены рынком справедливо".

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