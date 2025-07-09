Рубль в среду немного повысился в паре с юанем на фоне укрепляющейся нефти

Москва. 9 июля. Китайский юань слегка опустился на Московской бирже по итогам торгов в среду, рубль немного укрепился на фоне позитивной динамики цен на нефть. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 10,8375 руб., что на 1,75 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 10 июля на 0,45 копейки, до 78,1727 руб./$1, и уменьшил курс евро на 54,92 копейки, до 91,4175 руб./EUR1.

"Рубль начал торги среды небольшим снижением, которое, на наш взгляд, объяснялось рисками введения новых антироссийских санкций со стороны США. Однако рубль довольно быстро отыграл последние новости на эту тему и перешел к небольшому повышению. Значительную часть торговой сессии рубль находился вблизи отметок месячной давности, продолжая консолидироваться в узком диапазоне. Полагаем, что поддержку ему оказывает продажа валюты ЦБ в рамках бюджетного правила. С этого понедельника объем продаж составляет 9,76 млрд рублей в день против 7,36 млрд рублей в день в июне", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

Участники рынка анализировали новости на тему антироссийских санкций. Президент США Дональд Трамп рассматривает проведение через Конгресс США законопроекта по новым санкциям в отношении РФ. "Сенаторы принимают очень жесткие санкции. Я всерьез их рассматриваю", - сказал Трамп на заседании кабмина в Белом доме.

Президент отметил, что не собирается анонсировать будущие действия США в отношении РФ. "Я не буду говорить вам. Мы хотим, чтобы это было небольшим сюрпризом", - заявил он.

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь и сенатор-республиканец Роджер Маршалл настаивают на принятии законопроекта о санкциях в отношении России, сообщает телеканал NBC News. По их словам, документ должен быть вынесен на голосование "очень скоро".

Авторы законопроекта подчеркивают, что сенаторам необходимо последовать примеру президента США Дональда Трампа, который ранее заявлял, что, возможно, поддержит законопроект о санкциях в отношении России.

Цены на нефть остаются в плюсе вечером в среду, восстановив потери, понесенные ранее в ходе волатильных торгов.

Участники рынка оценивают новые данные по запасам нефти в США, а также перспективы спроса и предложения на фоне новых заявлений президента США Дональда Трампа относительно импортных пошлин, новостей об атаках на суда в Красном море и ожиданий дальнейшего увеличения квот ОПЕК+ на добычу.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск увеличилась на 0,38%, до $70,41 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают на 0,47%, до $68,64 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена контрактов на Brent опускалась до $69,61 за баррель, на WTI - до $67,7 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 7,07 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики. Эксперты в среднем прогнозировали сокращение на 2 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 4 июля, уменьшились на 2,658 млн баррелей, дистиллятов - на 825 тыс. баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли на 464 тыс. баррелей после уменьшения на 1,493 млн баррелей неделей ранее.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 8 июля опустилась на 5 базисных пунктов, до 19,95% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц уменьшилась в среду на 2 базисных пункта, до 20,01% годовых, версия на три месяца понизилась на 1 базисный пункт, до 21,05% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев не изменилась относительно предыдущего дня, оставшись на отметке 21,89% годовых.

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