Доллар будет колебаться в июле в диапазоне 78,8-79,2 руб. - "Велес Капитал"

Доллар будет колебаться в июле в диапазоне 78,8-79,2 руб., а юань попытается закрепиться выше 11 руб., полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"В парах с долларом и юанем рубль остается вблизи максимумов с начала года, - отмечает эксперт в комментарии. - Основным фактором поддержки рубля, судя по всему, остаются жесткие денежно-кредитные условия (ДКУ) и рекордный уровень реальных процентных ставок в рублях. Жесткие ДКУ поддерживают привлекательность рублевых вложений и одновременно сдерживают восстановление подешевевшего импорта. Поддержку рублю в виде дополнительного предложения валюты на рынке формируют валютные продажи ЦБ РФ в рамках "зеркалирования" операций по инвестированию средств ФНБ. Кроме того, выпуск эмитентами валютных облигаций с расчетами в рублях удовлетворяет часть инвестиционного спроса на валюту без ее фактической покупки".

Однако во втором полугодии аналитик по-прежнему ожидает постепенного усиления давления на рубль из-за традиционного ухудшения счета текущих операций (СТО) платежного баланса.

"Апрельские данные уже отразили заметное снижение положительного сальдо по СТО, - указывает Кравченко. - Показатели второго квартала в полной мере отразятся на валютном рынке в течение третьего квартала. В данном контексте будет представлять интерес оценка платежного баланса за май, которую ЦБ должен представить в конце текущей недели".

Эксперт "Велес Капитала" ожидает в июле движения доллара в среднем в диапазоне 78,8-79,2 руб. и новых попыток закрепления юаня выше 11 руб.

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