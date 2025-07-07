Рынок акций РФ начал неделю с отката ниже 2760п по индексу МосБиржи, лидировали бумаги МТС после отсечки

Москва. 7 июля. Рынок акций РФ в понедельник продолжил коррекционное движение вниз на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок, снижения металлов из-за опасений нового витка мировых торговых войн, хотя нефть отскочила вверх после просадки (фьючерс на Brent превысил $69 за баррель); также негативным фактором выступили риски новых антироссийских санкций Запада. Индекс МосБиржи опустился ниже 2760 пунктов (минимум на закрытие с 24 июня), лидировали в откате акции "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-14,6%, до 194,35 рубля) после отсечки на бирже годовых дивидендов (35 руб. на бумагу).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2756,14 пункта (-1,6%, минимум сессии - 2753,69 пункта), индекс РТС - 1102,97 пункта (-1,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3,5%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 8 июля, составил 78,7185 руб. (-11,69 копейки).

Подешевели также акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-3,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-3,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-2,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,7%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-2,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,7%), "Аэрофлота" (-2,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-2,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-2% и -1,8% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,8%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-1,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,4%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8% и -1,7% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%), МКПАО "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (-0,1%).

Подорожали акции "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+0,3%).

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия справилась с санкционным давлением Запада, но сказал, что российское руководство понимает, что могут последовать новые санкции. Он назвал президента России Владимира Путина профессионалом и сообщил, что в ходе их последнего телефонного разговора вопрос о санкциях обсуждался.

"Мы много говорили о санкциях. Не могу сказать, что они его вдохновляют", - сказал Трамп, беседуя с журналистами на борту президентского самолета. Глава Белого дома также отметил, что Путин "понимает, что могут последовать новые санкции, он профессионал", признав, что "ему удалось справиться с санкциями".

Также Трамп заявил журналистам, что пока не знает, удастся ли ему решить украинский вопрос. "Не знаю, не могу сказать, получится это или нет, но я бы этого хотел", - сказал он.

При этом он в очередной раз отметил, что пытается справиться с ситуацией на Украине, которая досталась ему в наследство от предыдущего президента Джо Байдена.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи начал неделю с отката ниже 2800 пунктов и отступил в течение основной торговой сессии к 2750 пунктам. Геополитика не принесла позитивных сигналов за последние дни, скорее, наоборот - президент США на выходных пригрозил странам введением дополнительных пошлин в размере 10% за поддержку БРИКС. Также отсутствует ясность с продолжением мирных переговоров с Украиной.

Акции МТС откатились из-за дивидендного "гэпа". Суммарно дивидендные отсечки могут отобрать у индекса МосБиржи в ближайшие две недели до 3%. Ситуация на валютном и нефтяном рынках в понедельник практически не изменилась. Динамика на мировых площадках в начале неделе сдержанная, на неделе тема торговой войны выйдет на первый план - в среду истекает 90-дневный дедлайн, который Вашингтон дал другим странам для выработки позиции для заключения торговых соглашений с США, напомнил эксперт.

Во вторник выйдет немало важной макростатистики: блок важных данных по китайской экономике (оценка ВВП, безработицы, объемов промпроизводства), по еврозоне (июльский индекс экономических настроений от ZEW) и США (июньский индекс потребительских цен); ежемесячный отчет представит ОПЕК. На российском рынке акции Совкомбанка (MOEX: SVCB), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN), "Диасофта" (MOEX: DIAS) пройдут через дивидендный "гэп". Если не появится новых драйверов, динамика на российском рынке может быть преимущественно боковой. Прогноз по индексу МосБиржи на 8 июля - 2725-2825 пунктов, считает Шепелев.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Денис Обухов, вероятное затягивание урегулирования украинского конфликта после комментариев Трампа в совокупности с укрепляющимся рублем отбросили индекс МосБиржи ниже 2800 пунктов. В фокусе инвесторов на неделе остаются данные Росстата по недельной инфляции и дивидендные отсечки.

Независимое ценовое агентство Argus оценило операционные результаты "Мечела" (MOEX: MTLR) за 5 месяцев 2025 года: добыча угля упала на 24%, до 3,3 млн тонн. Долговой рынок в понедельник торгуется с минимальными изменениями, индекс RGBI сохраняет позиции выше 115 пунктов. Нефть Brent выросла, несмотря на очередное решение ОПЕК+ нарастить добычу в августе на 548 тыс. б/с.

"Пока сезонный спрос относительно высок, ОПЕК+ может позволить себе наращивать производство. Однако вряд ли рынок готов к продолжению такой ускоренной тактики на остаток года. Навес баррелей ОПЕК+ все еще велик, и в текущую цену рынок закладывает возврат альянса к более сбалансированной стратегии", - считает Обухов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ просел, отыгрывая дивидендные отсечки по ключевым историям (МТС) и отсутствие масштабных драйверов для роста. Бумаги "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-3,6%) продолжили нисходящее движение после того, как в июне акционеры не приняли решения по рекомендованным дивидендам за прошлый год.

В Европе индексы подросли, несмотря на отсутствие торговой сделки с США и сохранение осторожных глобальных настроений. В понедельник инвесторы получили обнадеживающие региональные данные в виде роста промпроизводства Германии в мае на 1,2% м/м и розничных продаж еврозоны за аналогичный период на 1,8% г/г - статистика оказалась лучше прогнозов. Фьючерс на Brent поднялся к сопротивлению $69 за баррель, несмотря на перспективу ускорения наращивания добычи ОПЕК+ в августе и сентябре. Участники, очевидно, пока не готовы увести цены к новым минимумам, несмотря на неопределенные перспективы мирового спроса и вероятное увеличение предложения, полагает аналитик.

В целом, на мировых рынках на неделе может преобладать неопределенность, связанная с предстоящим повышением торговых пошлин Трампа и отсутствием конкретики в отношении сделок. Индексы МосБиржи и РТС остаются под давлением фиксации прибыли игроками в период сезона дивидендных отсечек, а также геополитической и монетарной неопределенности. Представители ЦБ РФ, впрочем, подготавливают инвесторов к циклу активного смягчения монетарной политики, заключила Кожухова.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Никиты Степанова, решение ОПЕК+ увеличить с августа добычу нефти на 548 тыс. б/с говорит о желании альянса активнее конкурировать за долю рынка, несмотря на возможное снижение цен. В Goldman Sachs ожидают дальнейшего увеличения добычи в сентябре еще на 550 тыс. б/с.

Дополнительное давление на нефтяные котировки создает неопределенность в торговой политике США. Президент Трамп объявил о скором введении новых пошлин на импорт товаров, которые в отдельных случаях будут достигать 60-70%. Аналитики отмечают, что опасения по поводу тарифов остаются ключевым фактором для рынка, а поддержку ценам на нефть сейчас обеспечивает в основном слабый доллар.

Российский рынок акций продолжает ожидать заседания ЦБ 25 июля. Несмотря на все заявления о вероятности снижения ставки, размер ее снижения может быть меньше, чем того ожидает рынок, так как с 1 июля произошла индексация тарифов ЖКХ на 13%, а это может привести к новому росту цен. ЦБ может быть аккуратен в принятии решения для того, чтобы оценить возможное влияние индексации тарифов на экономику. Осознание этого приводит к снижению фондовых индексов. Помимо этого, на рынке начинается сезон дивидендных отсечек, что также может давить на индексы, считает аналитик.

Индекс МосБиржи вновь подходит сверху вниз к линии локального восходящего тренда, не удержав уровень 2800 пунктов. Закрытие недели ниже этого тренда может привести к снижению до 2650 пунктов, полагает Степанов.

Как отмечает эксперт по фондовым рынкам ИК "Гарда Капитал" Кирилл Селезнев, индекс МосБиржи ушел ниже рубежа 2800 пунктов и теперь этот уровень становится сопротивлением.

По сравнению с акциями сейчас большим интересом у инвесторов пользуются облигации. Индекс RGBI, который рассчитывается на основе ОФЗ, уже превысил 115 пунктов и приближается к отметке 116 пунктов (рост более 3% с прошлого заседания ЦБ и более 8% с начала года). На прошлом заседании ЦБ в текущем цикле смягчения денежно-кредитной политики снизил ставку с 21% до 20%. Сейчас индекс гособлигаций RGBI находится на уровне марта прошлого года, когда ставка ЦБ составляла 16% годовых. Значит участники рынка уже ждут снижения ставки ЦБ до этого уровня, полагает эксперт.

Если 25 июля Банк России примет решение более активно снижать ставку, чем на прошлом заседании, и его риторика будет мягкой, то стоит ожидать продолжения роста ОФЗ. А на рынок акций будут оказывать давление дивидендные "гэпы". На текущей неделе через отсечку дивидендов пройдут акции Мосбиржи, Совкомбанка и ВТБ (у последнего дивиденды сейчас рекордные в финсекторе).

Пока индекс МосБиржи торгуется в диапазоне 2700-2850 пунктов и из-за дивидендных "гэпов" будет тяготеть к его нижней границе. Биржевые игроки могут набирать позиции в очищенных от дивидендов акциях на перспективу, что может несколько поддержать рынок акций, полагает представитель "Гарда Капитала". На этой неделе Банк России выпустит обзор рисков финансовых рынков и мониторинг финансовых потоков. Также выйдет статистика по бюджетному и торговому балансу России. Сбер опубликует месячные результаты по российским стандартам отчетности, а "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) - операционные результаты за июнь, напомнил Селезнев.

В Азии в понедельник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi подрос на 0,2%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,02%, гонконгский Hang Seng потерял 0,1%), подросла Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX прибавили 0,2-1,2%), но "минусуют" США (индексы акций к 18:50 МСК снизились на 0,7-0,9%).

Розничные продажи в еврозоне в мае уменьшились на 0,7% относительно предыдущего месяца, сообщило статистическое управление Европейского союза (Eurostat). Динамика показателя совпала с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Президент США Дональд Трамп заявил, что с понедельника его администрация начнет рассылать странам, экспортирующим товары в США, письма с указанием ввозных пошлин, сообщил портал Axios. "Трамп сообщил журналистам поздно вечером в пятницу на борту президентского самолета, что в понедельник будет отправлено около дюжины писем", - говорится в сообщении.

Портал отмечает, что американский лидер не уточнил, какие страны станут получателями писем и какие ставки будут установлены. В минувший четверг Трамп сообщил, что ставки, указанные в письмах, вступят в силу 1 августа, и предупредил, что некоторые из них могут достигать 70%, напомнил Axios.

Трамп в апреле объявил о существенных пошлинах в отношении многочисленных стран, мотивировав это тем, что данные государства также вводили подобные ограничения для товаров из США. Затем американский президент согласился поставить это решение на паузу.

На нефтяном рынке в понедельник цены отскочили вверх после утренней просадки после решения ОПЕК+ по квотам на добычу сырья.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $69,22 за баррель (+1,4% и -0,7% в пятницу), августовская цена фьючерса на WTI - $67,64 за баррель (+1% к уровню четверга).

Как стало известно на выходных, восемь стран ОПЕК+, которые в 2023 году ограничили нефтедобычу на 2,2 млн баррелей в сутки, приняли решение увеличить квоты на добычу в августе на 548 тыс. б/с. В мае, июне и июле повышение добычи составляло 411 тыс. б/с, и участники рынка ожидали такого же решения в отношении августа.

Решение ОПЕК+ вернет на рынок почти 80% баррелей нефти, добыча которых была ранее сокращена восемью странами альянса, говорится в аналитической записке RBC Capital. При этом фактическое увеличение нефтедобычи до сих пор было меньше запланированного, а основная часть дополнительных поставок приходилась на Саудовскую Аравию, пишут аналитики RBC.

Тем временем Saudi Aramco сообщила, что в августе существенно повысит цены на нефть для азиатских и европейских покупателей. Основной сорт, поставляемый в Азию (Arab Light), подорожает на $1 за баррель, до максимума за 4 месяца. Цены на все сорта нефти для Северо-Западной Европы и Средиземноморья вырастут на $1,4 за баррель.

Трейдеры продолжают следить за развитием ситуации в международной торговле. Президент США Дональд Трамп заявил, что пошлины для стран, не заключивших торговых соглашений с Вашингтоном, начнут действовать с 1 августа. По его словам, в некоторых случаях ставка тарифов может достичь 60-70%.

Трамп также пригрозил дополнительным 10-процентным тарифом странам, поддерживающим БРИКС.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Россети Урал" (MOEX: MRKU) (-9,8%, до 0,3394 рубля; дивиденды за 2024 год - 0,0374 рубля на бумагу), ПАО "Мосгорломбард" (MOEX: MGKL) (-4,3%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (-3,8%), "ОГК-2" (-3,6%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-3,6%), "Мечела" (-3,4% и -3,4% "префы"), "префы" банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-3,3%), бумаги ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (-3,2%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (-3,2%), МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (ЕМС (MOEX: GEMC)) (-3,2%).

Выросли акции ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+10,9%), ПАО "Озон Фармацевтика" (MOEX: OZPH) (+4,6%), "префы" "МГТС" (MOEX: MGTS) (+3,8%), бумаги банка "Авангард" (MOEX: AVAN) (+2,4%), ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (+2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 57,89 млрд рублей (из них 8,9 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,9 млрд рублей на бумаги ВТБ и 5,53 млрд рублей на акции "Газпрома").