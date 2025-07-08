Участники рынка e-commerce предлагают ввести отдельные коды ОКВЭД

8 июля. FINMARKET.RU - Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) направила в Минэкономразвития и ФНС предложение ввести отдельные коды ОКВЭД (общероссийского классификатора видов экономической деятельности) для пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Документ есть в распоряжении "Ведомостей" . АУРЭК, в которую входят преимущественно владельцы ПВЗ, поставщики маркетплейсов, небольшие онлайн-магазины, также отправила письма с просьбой поддержать инициативу в Росстат и "Опору России".

В ответном письме замдиректора департамента секторов экономики Минэка Владислав Кудашов заявил, что департамент готов в установленном порядке рассмотреть соответствующие предложения, и напомнил, что внесение изменений в общероссийские классификаторы возможно только на основании действующей нормативно-правовой базы.

Представитель Минэка заявил "Ведомостям", что ведомство лишь принимает и утверждает предложения, которые к ним направляют профильные ведомства, регулирующие ту или иную сферу экономической деятельности. "На данный момент проект таких изменений в министерство не поступал", - добавил собеседник.

Росстат как организация обязательного согласования изменений в классификаторы выразил готовность рассмотреть соответствующий проект изменений в ОКВЭД, сообщил "Ведомостям" представитель ведомства.

Необходимость введения дополнительных ОКВЭД связана с поручением президента разработать до 1 декабря 2025 г. предложения по реформе упрощенной системы налогообложения (УСН) в сфере торговли, говорится в письме АУРЭК. Среди возможных нововведений - переход торговых компаний на общую систему налогообложения (ОСНО) с уплатой НДС и полная отмена УСН с 2026 г.

Гендиректор "Infoline -аналитики" Михаил Бурмистров отметил, что идея создания отдельного кода ОКВЭД для ПВЗ давно обсуждается на рынке. Он подчеркнул, что в России насчитывается уже более 200 тыс. ПВЗ, из которых свыше 139 тыс. - брендированные точки крупнейших маркетплейсов. Эксперт добавил, что введение отдельного ОКВЭД поможет стандартизировать взаимодействие ПВЗ не только с государством, но и с банками, страховыми компаниями и другими институтами, упростит кредитование и расчет страховых тарифов, а также снизит регуляторные риски. Кроме того, это даст государству инструменты для более гибкой настройки поддержки сегмента, особенно в условиях предстоящих налоговых реформ.