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08 июля 2025 года 08:24
В РФ могут ввести обязательную маркировку ИИ-контента
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Александр Щербак/ТАСС
8 июля. FINMARKET.RU - В конце мая Институт социально-экономического анализа и программ развития (ИСАПР) направил премьер-министру Михаилу Мишустину предложение ввести для физических и юридических лиц обязательную маркировку контента, созданного с помощью искусственного интеллекта. Таким образом, по расчетам специалистов института, можно будет бороться с дипфейками и защищать пользователей от недостоверной информации. За нарушение этих требований предлагалось ввести штрафы, аналогичные наказаниям за незаконную обработку персональных данных. На днях Институт социально-экономического анализа и программ развития получил ответ от Минцифры, с которым ознакомились "Известия". В ответе за подписью замглавы министерства Александра Шойтова говорится, что сейчас первоочередной задачей видится закрепление в законодательстве "правового режима легитимного создания, распространения и использования" ИИ-контента. Проблемой остается отсутствие единого понятийного аппарата: юридических терминов "дипфейк", "искусственный интеллект" и "синтетический контент" пока не существует. Но наряду с этим, подчеркивается в письме, возникнет необходимость проработки целесообразности внедрения маркировки цифрового контента, а также механизма контроля за ним для противодействия мошенничеству. Для этого в том числе необходимо будет определить уполномоченные органы и круг лиц, которых обяжут маркировать цифровой контент. "В настоящее время Минцифры России совместно с Роскомнадзором и заинтересованными федеральными органами исполнительной власти ведется разработка предложений об установлении требований по маркированию контента, легально производимого и распространяемого посредством информационных технологий, в том числе созданного с использованием технологий искусственного интеллекта и цифровой подмены фото- и видеоизображений человека", - говорится в ответе Шойтова. Он указывает, что дополнительно может быть рассмотрен и вопрос введения уголовно-правовой нормы, которая предусматривает ответственность за создание, распространение либо использование "синтетического контента" с применением технологий ИИ, но без согласия человека, изображение или голос которого использовали. Предусматривается, что уголовное наказание может наступить в случае, если дипфейки причинили вред правам и законным интересам человека.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, ИИ, маркировка
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