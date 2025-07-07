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07 июля 2025 года 19:43

Рубль вечером ускорил рост в паре с юанем на фоне позитивной динамики цен на нефть

Москва. 7 июля. Китайский юань усилил темпы снижения на Московской бирже вечером в понедельник, рубль заметно повысился на фоне укрепления цен на нефть. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 10,837 руб., что на 1,16 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 8 июля на 11,69 копейки, до 78,7185 руб./$1, и уменьшил курс евро на 59,65 копейки, до 92,4138 руб./EUR1.

"Российский рубль завершил прошлую неделю в зоне умеренного давления: пара "доллар-рубль" закрепилась вблизи отметки 78,8 руб./$1, а курс пары "юань-рубль" - около 11 руб./юань. Основным краткосрочным фактором ослабления стало завершение налогового периода, что традиционно снижает предложение валютной выручки со стороны экспортеров. Также стоит отметить сохраняющийся геополитический фон, который по-прежнему оказывает давление на настроения инвесторов и ограничивает спрос на рубль", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке руководитель направления аналитической поддержки компании "ТКБ Инвестмент партнерс" Марина Цуцкиридзе.

"Очередная волна укрепления рубля пока не выходит за рамки месячного диапазона консолидации. В паре с юанем он находится в границах 10,78-11,08 руб. По-видимому, сокращение предложения иностранной валюты из-за подешевевшей в предыдущие месяцы нефти все еще компенсируется недостаточным спросом на валюту со стороны импорта. Его быстрому восстановлению мешают по-прежнему высокие процентные ставки, снижение которых идет медленно в соответствии с выбранным Банком России темпом смягчения денежно-кредитной политики. Таким образом, пока не наблюдается тенденций, свидетельствующих о планомерном нарушении рыночного равновесия между общим объемом покупок и продаж инвалюты", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Как ожидается, в понедельник в Сенате США могут рассмотреть законопроект, подразумевающий введение новых санкций против России. Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия справилась с санкционным давлением Запада, но сказал, что российское руководство понимает, что могут последовать новые.

Минфин РФ с 7 июля по 6 августа планирует продавать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 18,77 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 0,82 млрд рублей. С учетом объявленных объемов операций Минфина, Банк России с 7 июля по 6 августа будет продавать валюту объемом 9,76 млрд руб. в день.

Подъем цен на нефть усилился вечером в понедельник.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск поднимается на 1,32%, до $69,19 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличились в цене к этому времени на 0,94%, до $67,63 за баррель. В пятницу основные торги на NYMEX не проводились в связи с празднованием в США Дня независимости.

Как стало известно на выходных, восемь стран ОПЕК+, которые в 2023 году ограничили нефтедобычу на 2,2 млн баррелей в сутки (б/с), приняли решение увеличить квоты на добычу в августе на 548 тыс. б/с. В мае, июне и июле повышение добычи составляло 411 тыс. б/с, и участники рынка ожидали такого же решения в отношении августа.

Тем временем Saudi Aramco сообщила, что в августе существенно повысит цены на нефть для азиатских и европейских покупателей. Основной сорт, поставляемый в Азию (Arab Light), подорожает на $1 за баррель, до максимума за 4 месяца. Цены на все сорта нефти для Северо-Западной Европы и Средиземноморья вырастут на $1,4 за баррель.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно понизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 4 июля увеличилась на 1 базисный пункт - до 20% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки один и три месяца отступили в понедельник на 2 базисных пункта, до 20,05% и 21,08% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев уменьшилась на 1 базисный пункт относительно предыдущего торгового дня и составила 21,89% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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