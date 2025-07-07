"Т-Инвестиции" рекомендуют покупать акции Х5 с целевой ценой 3650 руб

"Т-Инвестиции" рекомендуют покупать акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) с целевой ценой 3650 рублей за бумагу на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитиков брокера.

Бумаги ритейлера X5 во вторник, 8 июля, последний день торгуются с правом получения спецдивидендов 648 рублей на акцию. Компания впервые делится с акционерами прибылью после редомициляции из Нидерландов, подчеркивается в комментарии экспертов. Дивдоходность будущей выплаты по текущим ценам - более 19%. 9 июля акции упадут, как было в похожей ситуации с "Хэдхантер"

"Мы считаем, что долгосрочный инвестор может покупать бумаги в свой портфель уже сейчас и идти в дивидендную отсечку, - пишет аналитик "Т-Инвестиций" Александр Самуйлов. - Несмотря на необходимость уплаты налога по полученным дивидендам, инвестор не будет брать на себя ценовой риск, так как акции ритейлера после дивидендной отсечки потенциально могут скорректироваться на меньшую величину по сравнению с итоговым размером выплаты".

Учитывая значительный размер выплаты, оценить конкретные сроки закрытия дивидендного гэпа довольно сложно, считает эксперт. Вместе с тем, дальнейшее снижение ключевой ставки может привести к более быстрому восстановлению в бумагах X5 с учетом их привлекательной дивидендной доходности.

С учетом обновленной дивидендной политики группы, а также наших прогнозов по EBITDA и долговой нагрузке X5 на конец года, Самуйлов ожидает, что ритейлер в декабре сможет поделиться с инвесторами прибылью в размере около 382 рублей на акцию (около 11,3% дивидендной доходности к текущим ценам).

"Рекомендуем покупать X5, несмотря на скорое снижение акций. Наш таргет на горизонте 12 месяцев - 3650 рублей. Если потенциальное снижение бумаг на дивгэпе в ближайшее время для вас критично, можно присмотреться к ним после прохождения отсечки. Однако в таком случае стоит иметь в виду, что коррекция в акциях может быть меньше размера дивиденда, что снизит потенциальную доходность от такой сделки", - резюмирует стратег брокера.

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