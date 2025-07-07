Акции МТС останутся под давлением в краткосрочной перспективе - Freedom Finance Global

Акции "МТС" останутся под давлением в краткосрочной перспективе, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Акции "МТС" в понедельник торгуются с дивидендным гэпом после закрытия реестра акционеров на получение выплат за 2024 год в размере 35 руб. на каждую долевую бумагу. Эксперт подчеркивает, что котировки просели более чем на 16% от пятничного закрытия, что превышает размер самой выплаты, обеспечив формально рекордную дивидендную доходность около 15,5%. По его мнению, такая реакция инвесторов отражает не только технический гэп, но и обеспокоенность фундаментальными показателями, так как в первом квартале чистая прибыль компании упала на 87,6%, а долговая нагрузка превысила 456 млрд руб.

"Исторически бумаги "МТС" восстанавливаются после дивидендных отсечек крайне медленно, - отмечает Чернов. - С учетом давления на прибыль, высокой долговой нагрузки и умеренных темпов роста бизнеса, восстановление котировок, как и в прошлые годы, может занять 6-9 месяцев или дольше. Дополнительным фактором является общий настрой инвесторов к телеком-сектору, где "МТС" уже давно воспринимается скорее как дивидендная история, а не как история роста".

Таким образом в краткосрочной перспективе бумаги "МТС" останутся под давлением, полагает аналитик, однако привлекательная дивидендная доходность будет поддерживать интерес инвесторов к уровням вблизи 180-190 руб. за акцию.

"Потенциальным катализатором для восстановления может стать смягчение денежно-кредитной политики Центрального Банка, однако ожидание этих действий в июле уже скорее всего заложены в котировки ценных бумаг компании, - указывает Чернов. - Базовый прогноз по акции нейтральный, с горизонтом восстановления ближе к концу 2025 года-первой половине 2026 года".

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