"Велес Капитал" установил целевую цену акций Solidcore на уровне $5,7

"Велес Капитал" установил целевую цену для акций компании на уровне $5,7 с рекомендацией "покупать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова.

"Несмотря на впечатляющий рост (с $2,5 в июле 2024 г. до текущих $3,8), бумаги Solidcore с мультипликатором EV/EBITDA 2024 2,0x остаются самыми недооцененными среди как глобальных золотодобытчиков, так и постсоветских майнеров, - пишет эксперт. - Мы отмечаем, что в рамках амбициозной стратегии развития Solidcore рассчитывает вернуть статус международной мультиметаллической компании, возобновить листинг в Лондоне и к 2030 году выйти на объемы производства в 1000 тыс. унций в золотом эквиваленте".

Согласно расчетам аналитиков "Велес Капитала", после достижения поставленных целей Solidcore сможет выплачивать до $1,7 на акцию при распределении 100% FCF, однако ожидать подобного уровня выплат стоит не раньше 2029 года.

"Мы устанавливаем целевую цену для акций компании на уровне $5,7 с рекомендацией "покупать", в то же время мы отмечаем и значимые риски, связанные с инвестированием в Solidcore, среди которых перебои в поставках концентрата на Амурский ГМК, высокие затраты на покупку и развитие новых проектов, возможные трудности при привлечении долгового финансирования и потенциальный сдвиг вправо сроков реализации стратегии", - отмечает Данилов.

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