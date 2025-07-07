S&P 500 проведет торги понедельника в диапазоне 6190-6300п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию в понедельник в диапазоне 6190-6300 пунктов при повышенной волатильности, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Жанайдара Зулпайдара.

Перед открытием основной сессии складывается негативный баланс рисков при повышенной волатильности, вероятность коррекции возрастает, считает эксперт, ориентируясь на движения S&P 500 в диапазоне 6190-6300 пунктов.

"С технической точки зрения S&P 500 продолжил двигаться к новым историческим максимумам. При этом доля акций, торгующихся выше 200-дневной скользящей средней, расширилась до 61%, а доля бумаг, находящихся над 20-дневной достигла 80%, - указывает аналитик. - Впрочем, индикатор RSI по индексу широкого рынка ушел глубже в зону перекупленности, что ограничивает потенциал дальнейшего роста. S&P 500 вышел за рамки равноудаленного канала, продемонстрировав ускорение движения. При текущем положении RSI это указывает на приближение к фазе краткосрочной консолидации. При коррекции поддержкой для бенчмарка станет предыдущий исторический максимум 6150 пунктов".

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