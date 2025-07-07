"ВТБ Мои Инвестиции" добавили Совкомфлот в топ-10 российских акций, исключили ЮГК

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, добавив бумаги "Совкомфлота" и удалив ЮГК, сообщается в материале брокера.

Текущий состав топ-списка: ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), ПАО "Полюс", ГК "Самолет", "Московская биржа", "Совкомфлот", "Транснефть", привилегированные акции "Сургутнефтегаза", Сбербанк, МКПАО "Т-Технологии", МКПАО "Яндекс".

"Ожидаем операционный и финансовый разворот во 2-м квартале. Компания продолжает наращивать денежную позицию благодаря обслуживанию шельфовых проектов. По нашим оценкам, доходность свободного денежного потока может вырасти с 21% по итогам 2025 года до 30% в 2027 году", - отмечает инвестиционный стратег брокера ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещев.

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