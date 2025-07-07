Рубль днем отыграл утренние потери и чуть повышается в паре с юанем на фоне развернувшейся вверх нефти

Москва. 7 июля. Китайский юань растерял утренний рост и слегка понижается на Московской бирже днем в понедельник, рубль перешел к небольшому повышению на фоне развернувшейся вверх нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,932 руб., что на 2,1 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился на 25 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 78,6 руб./$1; контракт EURRUBF снизился на 59 копеек, до 92,44 руб./EUR1.

Как ожидается, в понедельник в Сенате США могут рассмотреть законопроект, подразумевающий введение новых санкций против России. Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия справилась с санкционным давлением Запада, но сказал, что российское руководство понимает, что могут последовать новые.

Минфин РФ с 7 июля по 6 августа планирует продавать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 18,77 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 0,82 млрд рублей. С учетом объявленных объемов операций Минфина, Банк России с 7 июля по 6 августа будет продавать валюту объемом 9,76 млрд руб. в день.

Возможны попытки пары "юань-рубль" закрепиться на уровнях выше 11 руб./юань на фоне постепенного усиления спроса на иностранную валюту со стороны импортеров, говорится в комментарии управляющего эксперта Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ (MOEX: PSKB) Дениса Попова.

"Последние две сессии как на биржевом, так и на внебиржевом сегментах рынках курс рубля делал попытки преодолеть барьер в 11 за юань и закрепиться выше этой отметки, - напоминает аналитик. - Пока эти попытки были неудачными. Отчасти этому способствовали новости о повышении продаж валюты со стороны Банка России в предстоящий месяц (с 7 июля по 6 августа 9,8 млрд руб. в день против 7,3 млрд руб. в июне).

Тем не менее, на текущей неделе эксперт допускает продолжение попыток выхода курса рубля выше отметок в 11 за юань на фоне постепенного усиления спроса на иностранную валюту со стороны импортеров, а также возможного ухудшения внешней новостной повестки (активизация тарифной войны США, усиление геополитического давления и т.д.).

"Эти процессы пока не несут системных угроз для внутренней курсовой стабильности, так как жесткость денежно-кредитной политики Банка России остается существенной, - отмечает Попов. - Тем не менее, постепенно курс может закрепиться в верхней части текущего торгового диапазона (10,8-11,3 рублей за юань). А к концу текущего года мы по-прежнему ждем его смещения выше 12 рублей за юань.

Курс валютной пары "юань-рубль" может продолжить торги вблизи диапазона 10,85-11,10 руб. за юань на текущей неделе, считают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Рубль на прошлой неделе умеренно ослабился - против российской валюты играло завершение налогового периода и негативный геополитический фон, - отмечают эксперты в обзоре. - Впрочем, в четверг Минфин объявил о переходе в июле к покупкам валюты по бюджетному правилу, в рамках чего чистые продажи со стороны ЦБ увеличатся с 7,45 до 9,76 млрд руб./день. В понедельник курс пары "юань-рубль" находится у 10,98 руб./юань. Другие валюты EM с утра преимущественно слабеют к доллару США. С сегодняшнего дня официально начинается продажа валюты более высоким объемом, и эту неделю курс может провести вблизи 10,85-11,10 руб./юань".

По итогам прошедшей недели цены на нефть выросли. По мнению экспертов банка, поддержку котировкам оказывали сообщения об успешном ходе отдельных торговых переговоров. В понедельник фьючерсы Brent торгуются у $68,6 за баррель.

"ОПЕК+ на выходных объявила о дальнейшем ускорении наращивания добычи в августе. На этом фоне и с учетом возможных негативных сюрпризов со стороны торговых соглашений риски ухода котировок в сторону $66 за баррель остаются значимыми", - прогнозируют в банке.

Цены на нефть марки Brent перешли к росту днем в понедельник, восстановив потери, понесенные ранее в ходе торгов. Участники рынка оценивают перспективы баланса спроса и предложения после решения ОПЕК+ о более существенном, чем ожидалось, увеличении квот на добычу нефти в августе.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск увеличивается на 0,54%, до $68,64 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому времени на 0,16%, до $66,88 за баррель. В пятницу основные торги на NYMEX не проводились в связи с празднованием в США Дня независимости.

Восемь стран ОПЕК+, которые в 2023 году ограничили нефтедобычу на 2,2 млн баррелей в сутки (б/с), в выходные приняли решение о более значительном, чем ожидалось, увеличении квот на добычу в августе - на 548 тысяч б/с. Это эквивалентно четырем ежемесячным приростам, согласованным весной. Тогда страны договорились разворачивать ограничения ежемесячным шагом в 130-140 тысяч б/с. Однако на май, июнь и июль было решено увеличить добычу на 411 тысяч б/с. Участники рынка ожидали такого же решения в отношении августа.

Трейдеры продолжают следить за развитием ситуации в международной торговле. Президент США Дональд Трамп заявил, что пошлины для стран, не заключивших торговых соглашений с Вашингтоном, начнут действовать с 1 августа. По его словам, в некоторых случаях ставка тарифов может достичь 60-70%. Ожидается, что Белый дом начнет рассылать торговым партнерам уведомления о размере установленных для них пошлин уже в понедельник.

Трамп также пригрозил дополнительным 10-процентным тарифом странам, поддерживающим БРИКС.