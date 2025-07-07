Акции ЕвроТранса, Яндекса и X5 будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс

Акции "ЕвроТранса", "Яндекса" и ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) будут интересны на текущей неделе, говорится в материале аналитика Василия Буянова на портале БКС Экспресс.

"Акции "ЕвроТранса" торгуются в боковике с февраля 2025 года, - напоминает эксперт. - Однако текущий краткосрочный восходящий тренд похож на старт серьезного тренда, в отличие от предыдущих, которые зародились в широком ценовом диапазоне. Сейчас цена бумаг скорректировалась до уровня поддержки тренда и, по сути, достигла привлекательных уровней для покупки. Ожидаем, что в базовом сценарии котировки перейдут к росту до ближайшего уровня сопротивления, и к концу недели акции будут торговаться в диапазоне 132,2-133,9 руб.".

Котировки "Яндекса" за последние полтора месяца смогли образовать восходящий уровень поддержки без активного роста, подчеркивает Буянов. Сейчас бумаги, по мнению аналитика, готовятся снова от него оттолкнуться, и текущий момент привлекателен не только с точки зрения краткосрочной торговли, но и как точка входа в долгую.

Эксперт БКС считает, что к концу недели акции "Яндекса" при отсутствии масштабных геополитических или экономических новостей вырастут в цене до 4175-4200 руб.

"Котировки "ИКС 5" опережают динамику индекса Мосбиржи, - указывает Буянов. - Здесь все сильнее просматривается восходящий тренд, и темпы впечатляют с учетом накаленной геополитической обстановки и отсутствия ясности у инвесторов в отношении траектории ключевой ставки. Возобновление роста после коррекции подтверждает индекс относительной силы - ненадолго упав, он снова пересек вверх свой 50-й уровень. К концу недели акции ИКС 5, скорее всего, будут торговаться в коридоре 3500-3530 руб.".

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