"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Ленты с целью 1600 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции МКПАО "Лента" с целевой ценой 1600 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,92%, стоп-приказ: 1342 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики обращают внимание на новость о том, что "Магнит" может продать свои большие форматы и сосредоточиться на текущих трендах ритейла: малые форматы, готовая еда и онлайн. Возможным покупателем называют "Ленту".

"С технической точки зрения восходящий тренд замедлился, однако текущая формация "боковик" дает возможность входа с хорошим соотношением риск/доходность. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 1342 руб. риск на портфель составит 0,36%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,13", - указывают в "Финаме".

"Лента" - российская розничная торговая компания, включающая в себя гипермаркеты и супермаркеты под брендом "Лента", а также магазины формата "у дома" под брендом "Монетка" и сеть формата дрогери под брендом "Улыбка радуги".

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