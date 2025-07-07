Возможны попытки рубля укрепиться на уровнях выше 11 руб./юань на текущей неделе - ПСБ

Возможны попытки рубля укрепиться на уровнях выше 11 руб./юань на фоне постепенного усиления спроса на иностранную валюту со стороны импортеров, говорится в комментарии управляющего эксперта Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Дениса Попова.

"Последние две сессии, как на биржевом, так и на внебиржевом сегментах рынках курс рубля делал попытки преодолеть барьер в 11 рублей за юань и закрепиться выше этой отметки, - напоминает аналитик. - Пока эти попытки были неудачными. Отчасти этому способствовали новости о повышении продаж валюты со стороны Банка России в предстоящий месяц (с 7 июля по 6 августа 9,8 млрд руб. в день против 7,3 млрд руб. в июне).

Тем не менее, на текущей неделе эксперт допускает продолжение попыток выхода курса рубля выше отметок в 11 рублей за юань на фоне постепенного усиления спроса на иностранную валюту со стороны импортеров, а также возможного ухудшения внешней новостной повестки (активизация тарифной войны США, усиление геополитического давления и т.д.).

"Эти процессы пока не несут системных угроз для внутренней курсовой стабильности, так как жесткость денежно-кредитной политики Банка России остается существенной, - отмечает Попов. - Тем не менее, постепенно курс может закрепиться в верхней части текущего торгового диапазона (10,8-11,3 рублей за юань). А к концу текущего года мы по-прежнему ждем его смещения выше 12 рублей за юань.

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