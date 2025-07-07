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Главная / Мнения аналитиков / Пик дивидендных отсечек может обусловить падение индекса Мосбиржи до 2700п - "Алор Брокер"
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07 июля 2025 года 10:17
Пик дивидендных отсечек может обусловить падение индекса Мосбиржи до 2700п - "Алор Брокер"
Пик дивидендных отсечек может обусловить падение индекса Мосбиржи до 2700 пунктов, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов. "В понедельник последний день с дивидендами торгуется "Газпром нефть", во вторник - "ИКС 5", в среду - "Мосбиржа", - отмечает эксперт в комментарии. - Потом будут Сбербанк, "Сургутнефтегаз", "Роснефть", "Транснефть". Из всех ближайших отсечек мы рекомендуем рассмотреть возможность выхода на дивиденды только по "ИКС 5" и Сберу. В совокупности эти дивидендные гэпы могут уронить Индекс Мосбиржи процента на 3, то есть к сильной поддержке 2700 пунктов". Если будет какой-то негатив, и она не устоит, то следующей целью "медведей", по мнению Антонова, станет тестирование бывшей линии поддержки нисходящего тренда от конца февраля, которая сейчас проходит в районе 2680 пунктов. "Однако все-таки ростки оптимизма пробиваются, - уверен аналитик. - Связаны они с ожиданиями более быстрого снижения ключевой ставки ЦБ. В долговой рынок многие уже практически заложили уменьшение показателя на 2 п.п. в июле и до 16% к концу года. Рынок акций данные ожидания практически не начал отыгрывать, за исключением спекулятивных покупок акций девелоперов и наиболее закредитованных компаний". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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