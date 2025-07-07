Пик дивидендных отсечек может обусловить падение индекса Мосбиржи до 2700п - "Алор Брокер"

Пик дивидендных отсечек может обусловить падение индекса Мосбиржи до 2700 пунктов, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

"В понедельник последний день с дивидендами торгуется "Газпром нефть", во вторник - "ИКС 5", в среду - "Мосбиржа", - отмечает эксперт в комментарии. - Потом будут Сбербанк, "Сургутнефтегаз", "Роснефть", "Транснефть". Из всех ближайших отсечек мы рекомендуем рассмотреть возможность выхода на дивиденды только по "ИКС 5" и Сберу. В совокупности эти дивидендные гэпы могут уронить Индекс Мосбиржи процента на 3, то есть к сильной поддержке 2700 пунктов".

Если будет какой-то негатив, и она не устоит, то следующей целью "медведей", по мнению Антонова, станет тестирование бывшей линии поддержки нисходящего тренда от конца февраля, которая сейчас проходит в районе 2680 пунктов.

"Однако все-таки ростки оптимизма пробиваются, - уверен аналитик. - Связаны они с ожиданиями более быстрого снижения ключевой ставки ЦБ. В долговой рынок многие уже практически заложили уменьшение показателя на 2 п.п. в июле и до 16% к концу года. Рынок акций данные ожидания практически не начал отыгрывать, за исключением спекулятивных покупок акций девелоперов и наиболее закредитованных компаний".

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