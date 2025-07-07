Рубль утром немного дешевеет в паре с юанем на фоне негативной динамики цен на нефть

Москва. 7 июля. Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром в понедельник, рубль слабеет на фоне дешевеющей нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,986 руб. (+3,3 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,87 коп. выше уровня действующего официального курса.

Торговый диапазон по паре "доллар-рубль", скорее всего, составит в ближайшие дни 78-80 руб./$1, по паре "евро-рубль" - 91,5-93,5 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максима Тимошенко.

По мнению эксперта, наметившийся тренд на незначительное ослабление рубля имеет высокую вероятность сохранения на текущей неделе. Колебания возможны в узком диапазоне, что, на взгляд Тимошенко, связано с отсутствием значимых событий, способных вызвать резкие скачки курса.

"Поддерживающими факторами для национальной валюты выступили заявления главы Банка России о том, что ЦБ планирует филигранно управлять долгосрочным ростом экономики России, не только за счет стимулирования спроса и денежно-кредитной политики, а стимулируя производительность, эффективность, новые технологии, - отмечает аналитик. - По мнению Набиуллиной, борьба с инфляцией должна быть на одном из первых мест, такие заявления играют на стороне национальной валюты, прибавляя ей оптимизма".

Минфин РФ с 7 июля по 6 августа планирует продавать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 18,77 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 0,82 млрд рублей. С учетом объявленных объемов операций Минфина, Банк России с 7 июля по 6 августа будет продавать валюту объемом 9,76 млрд руб. в день.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) в июле ждёт от Банка России более существенного шага по снижению ставки, чем в июне - сразу на 200 базисных пунктов, до 18% с нынешних 20%, заявил "Интерфаксу" президент объединения Александр Шохин.

"Ждем 18%. Смысла (снижать - ИФ) по одному процентному пункту никакого нет, на самом деле. Либо надо рискнуть и посмотреть, как это повлияет на деловую активность, инфляцию и так далее", - сказал он в кулуарах выставки "Иннопром-2025".

Шохин напомнил, что ранее РСПП давал прогноз по желательному снижению ставки ЦБ до 18% к сентябрю. С учетом того, что в августе наступает отпускной сезон, решение по снижению "ключа" целесообразно было бы принять уже в июле.

В июне ЦБ снизил ставку с 21% до 20%, при этом вариант шага в 50 б.п. на заседании совета директоров также обсуждался. Очередное заседание совета директоров ЦБ состоится 25 июля.

Советник председателя Банка России Кирилл Тремасов на прошлой неделе говорил журналистам, что ЦБ в июле будет рассматривать варианты снижения ключевой ставки на 100 базисных пунктов и более, шага меньше, чем в июне, "на столе" не будет.

Цены на нефть снижаются в понедельник после принятия ОПЕК+ решения о более существенном, чем ожидалось, наращивании добычи нефти в августе.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск опускается на 0,29%, до $68,08 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому времени на 0,96% от уровня закрытия четверга, до $66,36 за баррель. В пятницу основные торги на NYMEX не проводились в связи с празднованием в США Дня независимости.

Восемь стран ОПЕК+, которые в 2023 году ограничили нефтедобычу на 2,2 млн баррелей в сутки (б/с), в выходные приняли решение о более значительном, чем предполагали участники рынка, увеличении квот на добычу в августе.

"Ввиду устойчивых мировых экономических перспектив и текущих здоровых рыночных основ, отраженных в низких запасах нефти", восемь стран-участниц осуществят корректировку добычи в размере 548 тыс. б/с в августе 2025 года по сравнению с июлем, говорится в пресс-релизе альянса.

Это эквивалентно четырем ежемесячным приростам, согласованным весной текущего года. Тогда было решено, что страны будут разворачивать ограничения ежемесячным шагом в 130-140 тыс. б/с. Однако на май, июнь и июль было решено увеличить добычу на 411 тыс. б/с. Участники рынка ожидали принятия такого же решения в отношении августа.

Давление на нефтяные котировки также оказывает отсутствие ясности относительно торговой политики США.

Американский президент Дональд Трамп объявил, что его администрация в ближайшие дни начнет рассылать торговым партнерам уведомления о размере пошлин, которые им придется платить на поставки товаров в Штаты с 1 августа. В некоторых случаях сборы будут составлять 60-70%, в других - 10-20%, сообщил Трамп журналистам.