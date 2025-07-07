Вероятен переход рынка ОФЗ к консолидации в ожидании решения ЦБ по ставке 25 июля - ПСБ

Вероятен переход рынка ОФЗ к консолидации в ожидании решения ЦБ по ставке 25 июля, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

"По итогам прошлой недели индекс RGBI вновь смог обновить годовые максимумы, завершив торги выше отметки 115 пунктов, однако последние 3 торговые сессии котировки госбумаг находились в боковике, - отмечает эксперт в комментарии. - Аппетит к риску поддерживался заявлениями официальных лиц с Финансового конгресса Банка России относительно возможностей регулятора продолжить снижать ключевую ставку (на 100-200 б.п. на июльском заседании)".

В целом, по оценкам аналитика, рынок ОФЗ, как и рынок процентных деривативов, уже отражает снижение ставки до 18% на ближайшем заседании и до 16% к концу года. На взгляд Грицкевича, в ближайшие 3 недели до Совета директоров ЦБ статистика по инфляции вряд ли сможет кардинально изменить данные ожидания по ключевой ставке, в результате чего наиболее вероятным сценарием является дальнейшая консолидация рынка ОФЗ. До конца года цели по индексу RGBI остаются прежними (120-122 п.), полагает эксперт банка.

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