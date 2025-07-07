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07 июля 2025 года 09:40

Цены рублевых корпбондов в понедельник могут слегка снизиться на фоне ухудшения внешней рыночной конъюнктуры

Москва. 7 июля. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник могут слегка снизиться на фоне наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, а также неуверенности инвесторов в скором окончании процесса урегулирования конфликта вокруг Украины, что потенциально угрожает России принятием новых санкций; некоторую поддержку рынку будут оказывать ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия справилась с санкционным давлением Запада, но сказал, что российское руководство понимает, что могут последовать новые. Он назвал президента России Владимира Путина профессионалом и сообщил, что в ходе их последнего телефонного разговора вопрос о санкциях обсуждался. "Мы много говорили о санкциях. Не могу сказать, что они его вдохновляют", - сказал Трамп, беседуя с журналистами на борту президентского самолета. Глава Белого дома также отметил, что Путин "понимает, что могут последовать новые санкции, он профессионал", признав, "ему удалось справится с санкциями".

Также Трамп заявил журналистам, что пока не знает, удастся ли ему решить украинский вопрос. "Не знаю, не могу сказать, получится это или нет, но я бы этого хотел", - сказал он. При этом он в очередной раз отметил, что пытается справится с ситуацией на Украине, которая досталась ему в наследство от предыдущего президента Джо Байдена.

Ранее Трамп сообщил журналистам, что в ходе телефонного разговора с Путиным не достиг прогресса в украинском урегулировании. "Нет, прогресса я с ним сегодня не добился", - сказал Трамп. Он добавил: "Мы поговорили о войне на Украине, и я ею недоволен".

Торги на американских фондовых биржах 4 июля не проводились в связи с праздничным днем (День независимости).

Азиатские фондовые индексы в основном снижаются в понедельник, исключение составляет южнокорейский индикатор. В центре внимания трейдеров остается ситуация в мировой торговле. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что введет пошлины от 10% до 70% для стран, не сумевших достичь торговых соглашений с Вашингтоном, с 1 августа. Министр финансов США Скотт Бессент подтвердил в воскресенье, что Белый дом в понедельник начнет рассылать торговым партнерам уведомления о размере пошлин, которые им придется платить на поставки товаров в Штаты с 1 августа. Такие страны, как Япония, Южная Корея и Индия, по-прежнему не заключили торговых соглашений с США.

Трамп также пригрозил дополнительной пошлиной в 10% странам, поддерживающим БРИКС.

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил в воскресенье, что не намерен "легко сдаваться" в переговорах с Вашингтоном. Японский индекс Nikkei 225 снижается на 0,6% на торгах в понедельник. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite теряет 0,1%, гонконгский Hang Seng - 0,2%. На этой неделе трейдеры ждут данных о динамике потребительских цен и цен производителей в Китае за июнь, а также отчета по внешней торговле за прошедший месяц. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 опускается на 0,2%. Вместе с тем южнокорейский фондовый индекс KOSPI прибавляет 0,4% благодаря надеждам на то, что делегация страны, находящаяся в Вашингтоне, будет стараться достичь торгового соглашения с США.

В свою очередь цены на нефть снижаются в понедельник после принятия ОПЕК+ решения о более существенном, чем ожидалось, наращивании добычи нефти в августе. Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск опускается на 0,41%, до $68,02 за баррель. В пятницу эти контракты подешевели на 0,7%, до $68,3 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому времени на $0,71 от уровня закрытия четверга, до $66,29 за баррель. В пятницу основные торги на NYMEX не проводились в связи с празднованием в США Дня независимости.

Восемь стран ОПЕК+, которые в 2023 году ограничили нефтедобычу на 2,2 млн баррелей в сутки, в выходные приняли решение о более значительном, чем предполагали участники рынка, увеличении квот на добычу в августе. "Ввиду устойчивых мировых экономических перспектив и текущих здоровых рыночных основ, отраженных в низких запасах нефти", восемь стран-участниц осуществят корректировку добычи в размере 548 тыс. баррелей в сутки в августе 2025 года по сравнению с июлем, говорится в пресс-релизе альянса.

Это эквивалентно четырем ежемесячным приростам, согласованным весной текущего года. Тогда было решено, что страны будут разворачивать ограничения ежемесячным шагом в 130-140 тыс. б/с. Однако на май, июнь и июль было решено увеличить добычу на 411 тыс. б/с. Участники рынка ожидали принятия такого же решения в отношении августа.

Давление на нефтяные котировки также оказывает отсутствие ясности относительно торговой политики США.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу снизилась в 1,1 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 13,77 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 12,646 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 4 июля снизился всего на 0,04% и составил 115,32 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,005%, опустившись до 1109,12 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "МТС-001P-20" (+0,77%), "Ростелеком-001P-02R" (MOEX: RTKM) (+0,55%) и "Автодор-003Р-01" (+0,26%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-05R" (-0,59%), "Ростелеком-001P-01R" (-0,46%) и "Ростелеком-002P-01R" (-0,4%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Биннофарм групп" установило ставку 1-18-го ежемесячных купонов 3-летних облигаций серии 001P-06 с офертой через полтора года объемом не более 3 млрд рублей на уровне 19,5% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 3 июля за час без премаркетинга. Техразмещение запланировано на 8 июля.

ООО "ДОМ.РФ ипотечный агент" 11 июля начнет размещение двух выпусков облигаций серий БО-001P-55 и БО-001P-57 с поручительством АО "ДОМ.РФ" общим объемом 189,079 млрд рублей. Объем серии БО-001P-55 составит 86,337 млрд рублей, серии БО-001P-57 - 102,742 млрд рублей. Дата погашения выпусков - 28 апреля 2056 года.

ПАО "Селигдар" (MOEX: SELG) 17 июля с 11:00 до 15:00 мск планирует собрать заявки на два выпуска облигаций общим объемом 3 млрд рублей - серии 001Р-04 со сроком обращения 2,5 года и 2-летний выпуск серии 001Р-05. Предусмотрены ежемесячные купоны. По выпуску серии 001Р-04 - фиксированные, ориентир ставки - не выше 20,50% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 22,54% годовых. По выпуску серии 001Р-05 предусмотрены переменные купоны, которые будут рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, + спред не более 450 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 22 июля. Выпуск серии 001Р-04 будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, выпуск 001Р-05 будет также доступен неквалам при условии прохождения теста N8.

АО "Атомэнергопром" увеличило объем программы биржевых облигаций серии 001Р со 100 млрд рублей до 400 млрд рублей. Соответствующие изменения в программу и проспект облигаций 3 июля зарегистрировала Московская биржа. Бессрочная программа бондов была зарегистрирована биржей в мае 2021 года, в рамках нее было размещено 5 выпусков облигаций на общую сумму 99 млрд рублей - все они находятся в обращении.

ООО "Совкомбанк факторинг" выкупило по оферте 8 тыс. 900 облигаций серии 002P-01 по цене 100% от номинала, или 0,04% эмиссии. Компания разместила 3-летний выпуск объемом 20 млрд рублей в декабре 2024 года. По выпуску выплачиваются переменные ежемесячные купоны, которые рассчитываются по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред 2% годовых. Заем размещен в рамках программы биржевых облигаций эмитента серии 002Р объемом 100 млрд рублей.

ООО "Совкомбанк лизинг" выкупило по оферте 103 тыс. 694 облигации серии БО-П08 по цене 100% от номинала, или 2,07% эмиссии. Компания разместила четырехлетний выпуск объемом 5 млрд рублей в декабре 2024 года. Купоны ежемесячные, переменные, рассчитываются как ежедневное значение ключевой ставки ЦБ плюс спред 2% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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