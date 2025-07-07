Ключевые события понедельника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- саммит БРИКС;

- промышленное производство Германии в мае (09:00 МСК);

- розничные продажи еврозоны в мае (12:00 МСК);

- акции "Газпром нефти", "Мосэнерго", "Диасофта", Совкомбанка последний день торгуются с дивидендами.

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