Азиатские рынки акций снижаются, Brent торгуется около $68 за баррель

Азиатские фондовые индексы в понедельник в основном снижаются. Цены на нефть снижаются на решении ОПЕК+, Brent торгуется около $68 за баррель.

Азиатские фондовые индексы в основном снижаются в понедельник, исключение составляет южнокорейский индикатор.

В центре внимания трейдеров остается ситуация в мировой торговле. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что введет пошлины от 10% до 70% для стран, не сумевших достичь торговых соглашений с Вашингтоном, с 1 августа.

Министр финансов США Скотт Бессент подтвердил в воскресенье, что Белый дом в понедельник начнет рассылать торговым партнерам уведомления о размере пошлин, которые им придется платить на поставки товаров в Штаты с 1 августа. Такие страны, как Япония, Южная Корея и Индия, по-прежнему не заключили торговых соглашений с США.

Трамп также пригрозил дополнительной пошлиной в 10% странам, поддерживающим БРИКС.

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил в воскресенье, что на намерен "легко сдаваться" в переговорах с Вашингтоном.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 теряет 0,6% на торгах в понедельник. В число лидеров снижения на торгах в Токио входят акции Yaskawa Electric Corp. (-9,2%), Tokyo Electric Power Co. (-3%), Mazda Motor Corp. (-3,1%), Fuji Electric Co. (-3,1%).

Стоимость бумаг Nissan Motor Co. упала на 4,2%. Автопроизводитель объявил о намерении разместить конвертируемые облигации на 150 млрд иен ($1,04 млрд), чтобы привлечь средства для финансирования программы реорганизации бизнеса.

В число лидеров роста в Токио входят акции Disco Corp. (+4%), BayCurrent Inc. (+3,7%), Nippon Express Holdings (+2,6%).

Статданные, опубликованные в понедельник, показали увеличение минимальных зарплат в Японии в мае на 1% в годовом выражении - минимальными темпами с марта 2024 года. Слабые темпы повышения зарплат осложняют нормализацию денежно-кредитной политики Банком Японии, поскольку могут сдерживать рост потребительских расходов и общий экономический подъем, отмечает Trading Economics.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite теряет 0,1%, гонконгский Hang Seng - 0,2%. На этой неделе трейдеры ждут данных о динамике потребительских цен и цен производителей в Китае за июнь, а также отчета по внешней торговле за прошедший месяц.

Лидерами падения в Шанхае являются бумаги Shandong Kexing Bioproducts (-13,1%), Shenzhen Neoway Technologies (-13%), Jiangsu Changling Hydraulic (-10%). Заметный рост демонстрируют акции China Southern Power Grid Technology (+12%), Jinan High-Tech Development (+10,1%).

В Гонконге дешевеют бумаги Wuxi Biologics (-5,5%), Xinyi Solar Holdings (-4,5%), CSPC Pharmaceutical (-2,7%), BYD Electronic (-2,3%).

Котировки акций китайских производителей бабл-ти (чайный напиток с молоком, фруктовым соком и различными добавками) повышаются на фоне роста продаж благодаря скидкам, предоставляемым покупателям платформами доставки еды.

Рыночная стоимость Sichuan Baicha Baidao Industrial подскочила на 13%, Guming Holdings - на 6,4%, Mixue Group - на 4,7%.

Южнокорейский фондовый индекс KOSPI прибавляет 0,4% благодаря надеждам на то, что делегация страны, находящаяся в Вашингтоне, будет стараться достичь торгового соглашения с США.

Стоимость бумаг LG Energy Solution поднялась на 2,1%, KB Financial Group - на 1,6%, Hanwha Aerospace - на 3,9%.

Австралийский S&P/ASX 200 теряет 0,2%.