Торговый диапазон по паре рубль/доллар составит 78-80 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит в ближайшие дни 78-80 руб./$1, по паре рубль/евро - 91,5-93,5 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

По мнению эксперта, наметившийся тренд на незначительное ослабление рубля имеет высокую вероятность сохранения на текущей неделе. Колебания возможны в узком диапазоне, что, на взгляд Тимошенко, связано с отсутствием значимых событий, способных вызвать резкие скачки курса.

"Поддерживающими факторами для национальной валюты выступили заявления главы Банка России о том, что ЦБ планирует филигранно управлять долгосрочным ростом экономики России, не только за счет стимулирования спроса и денежно-кредитной политики, а стимулируя производительность, эффективность, новые технологии, - отмечает аналитик. - По мнению Набиуллиной, борьба с инфляцией должна быть на одном из первых мест, такие заявления играют на стороне национальной валюты, прибавляя ей оптимизма".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.