Рынок акций РФ начал неделю с роста к 2850п по индексу МосБиржи, лидировали бумаги ПИКа и Северстали

Москва. 30 июня. Рынок акций РФ в понедельник вырос на фоне благоприятной внешней фондовой конъюнктуры, нейтральной геополитической новостной повестки и ожиданий смягчения монетарной политики ЦБ РФ на заседании в июле; сдерживающими факторами выступили просевшая нефть (августовский фьючерс на Brent опустился к $67,6 за баррель) и риски новых санкций Запада в отношении России. Индекс МосБиржи поднялся в район 2850 пунктов (максимум с 6 июня), лидировали в росте акции ПАО "Группа компаний ПИК" (+6,4%) и "Северстали" (+5,2%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2847,38 пункта (+1,5%), индекс РТС - 1142,24 пункта (+1,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 5%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 1 июля, составил 78,5284 руб. (+5,99 копейки).

Подорожали также акции "ММК" (MOEX: MAGN) (+5%), "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (+5%), "Мечела" (+4,8%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+4,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+4,5%), ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (+4,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+3,5%), МКБ (MOEX: CBOM) (+3,4%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+3,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,3%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+1,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,8%), Сбербанка (+0,7% и +0,9% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,7% и +0,7% "префы"), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (+0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%).

Подешевели акции "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-1,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,4%).

Угольщики рассчитывают на улучшение ситуации в отрасли с III-IV квартала, ожидая начала восстановления цен, снижения ставки и ослабления рубля, рассказал журналистам генеральный директор "Мечела" Олег Коржов.

По словам Коржова, "Мечел" (MOEX: MTLR) обсуждает продажу активов, в первую очередь энергетических - "Кузбассэнергосбыта" (MOEX: KZSB) и Южно-Кузбасской ГРЭС. "Мечел" в этом году может сократить продажи угля на четверть к уровню 2024 года, сообщил Коржов.

"Мечел" в качестве адресной поддержки получил рассрочку по уплате задолженности по налогам и страховым взносам на сумму более 13 млрд рублей на максимально возможный срок - 3 года, сообщила журналистам замгендиректора по финансам компании Нелли Галеева. По ее словам, общие для угольной отрасли меры поддержки в виде отсрочки по уплате НДПИ и страховых взносов позволят "Мечелу" высвободить еще около 0,5 млрд рублей в месяц. "Высвободившийся денежный поток мы направим на поддержку нашей операционной деятельности", - отметила Галеева.

Как сообщалось, в конце мая правительство РФ утвердило ряд мер по поддержке угольной отрасли. В частности, предприятиям будет предоставлена отсрочка по НДПИ и страховым взносам до 1 декабря 2025 года, компенсация в размере 12,8% от величины тарифа на экспортные перевозки угля в северо-западном и южном направлениях, а также адресные субсидии на компенсацию части стоимости логистических затрат при экспорте угля на дальние расстояния. Предприятиям, испытывающим серьезную долговую нагрузку, будет дана возможность реструктурировать долг. Кроме того, для ряда компаний были согласованы индивидуальные меры поддержки. В их число вошли "Мечел-Майнинг", "Воркутауголь" и "СДС-Уголь".

Генеральным директором ПАО "Мечел" назначен Игорь Хафизов, ранее занимавший пост первого заместителя генерального директора, говорится в пресс-релизе компании. Олег Коржов, возглавлявший "Мечел" с 2014 года, покинул компанию.

Акционеры Сбербанка на годовом собрании утвердили дивиденды за 2024 год в размере 34,84 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию, говорится в сообщении кредитной организации. Всего на выплату дивидендов банк направит 786,9 млрд рублей, что составляет 50,6% от чистой прибыли по РСБУ и 49,8% от чистой прибыли по МСФО за 2024 год. Остальная часть прибыли (768 млрд рублей) останется нераспределённой.

Нынешний диалог с администрацией президента США носит дружеский характер, Москва рассчитывает на реальные сдвиги, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

Вопрос о возможной встрече президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа прорабатывается, но пока не перешел в практическую плоскость, о времени и месте ее проведения сказать трудно, но она возможна в любой момент, заявил Ушаков.

Президент РФ Владимир Путин на текущей неделе примет участие в саммите БРИКС по видеоконференцсвязи, сообщила программа "Москва. Кремль. Путин". Также в графике президента на этой неделе - совещание с правительством и совещание по развитию новых регионов РФ. Кроме того, у президента запланированы другие международные контакты и мероприятия по линии Агентства стратегических инициатив.

В Сенате США будут готовы с 7 июля рассмотреть законопроект, подразумевающий введение санкций против России, заявил в воскресенье конгрессмен Линдси Грэм (внесён в РФ в список террористов и экстремистов). "Мы продвинем законопроект, это разрешено сделать в первый же день после июльского перерыва в работе Сената", - сказал Грэм в эфире телеканала ABC.

По его утверждению, в субботу президент США Дональд Трамп сообщил ему лично о том, что "наступило время продвигать законопроект". "Если вы покупаете товары из России и не помогаете Украине, на ваши поставки в США будет наложена пошлина в 500%. Индия и Китай покупают 70% российской нефти. Президент сможет ввести пошлины в отношении Китая, Индии и других стран", - заявил Грэм, рассказывая о мерах, содержащихся в законопроекте о санкциях.

По оценке портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, ключевое влияние как на долевой, так и на долговой рынки оказывают ожидания относительно смягчения денежно-кредитной политики Банка России, а в понедельник драйвером для роста стали слова зампреда ЦБ Алексея Заботкина о том, что регулятор допускает более значимое снижение ставки в июле. Котировки отдельных бумаг реагируют на корпоративные события, в том числе решения акционеров относительно дивидендов.

Акционеры "Сургутнефтегаза" утвердили итоговые дивиденды в размере 0,9 рубля на обыкновенную акцию и 8,5 рубля на привилегированную. Аналогичное решение приняли акционеры "Корпоративного центра Икс 5" (MOEX: X5) (MOEX: FIVE), где дивиденды составят 648 рублей на акцию. Сбербанк (MOEX: SBER) порадовал своих акционеров, утвердив рекордные дивиденды за 2024 год в размере 34,84 рубля на оба типа акций, отметил Федосов.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи начал неделю ростом, поднявшись в район 2850 пунктов. Импульс обусловлен, с одной стороны, улучшением геополитических ожиданий, с другой - ростом надежд на более решительное снижение ключевой ставки ЦБ РФ. Президент США Трамп позитивно оценил перспективы урегулирования украинского конфликта, а страны ЕС не смогли утвердить очередной пакет антироссийских санкций. В ЦБ же не исключили, что на июльском заседании может быть рассмотрено снижение ключевой ставки более чем на 100 б.п., отметил эксперт.

На мировых рынках фокус внимания постепенно смещается с ближневосточного региона на торговые переговоры. Макростатистика дня вышла неоднозначной: июньский PMI Китая в производственном секторе вышел чуть лучше ожиданий, но остался ниже 50 пунктов, то есть в зоне спада. Во вторник картину дополнит индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая от Caixin, также выйдут соответствующие индексы США и еврозоны за минувший месяц, число открытых вакансий на американском рынке труда в мае (JOLTS). Важных корпоративных новостей на российском рынке во вторник не ожидается.

"Российский рынок может продолжить восходящее движение к ближайшему сопротивлению 2860 пунктов по индексу МосБиржи", - считает Шепелев.

По словам аналитика ФГ "Финам" Никиты Степанова, в выходные стало известно, что президент США Трамп изменил позицию по санкциям в отношении России и намерен ввести пошлины в 500% на страны, которые торгуют с Россией, о чем сообщил сенатор Линдси Грэм.

"Мы считаем, что такой исход маловероятен, так как в таком случае необходимо будет ввести пошлины на Китай, а этот этап рынки уже проходили весной, когда на Китай были наложены пошлины в 245%. Сейчас между США и Китаем действует договор об удержании пошлин на уровне 10% до середины августа. Помимо этого, трехзначные пошлины уже мало на что влияют, ведь в любом случае торговля между странами остановится", - отмечает аналитик.

Индекс МосБиржи поднялся выше линии локального восходящего тренда, что может привести к дальнейшему росту до уровней 2900-3000 пунктов, считает Степанов.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова также отмечает, что поддержку рынку акций оказали комментарии заместителя председателя Центробанка Заботкина о возможном снижении ключевой ставки более чем на один процентный пункт на июльском заседании.

Акции застройщиков в понедельник вышли в лидеры роста на надеждах смягчения монетарной политики ЦБ РФ во II полугодии, которые могут способствовать дальнейшему спекулятивному ралли бумаг на ожиданиях увеличения объемов выдачи ипотечных кредитов. Бумаги "Мечела" подскочили после обнародования антикризисной программы и прогнозов главы компании об улучшении ситуации в отрасли в III и IV кварталах. "Мечел" в 2025 году, в частности, по словам представителей менеджмента, может сократить отгрузку угля на 25%, компания получила рассрочку выплаты долга по налогам и обсуждает продажу в первую очередь энергетических активов.

Во вторник будут опубликованы индикаторы деловой активности в производственных секторах Китая, стран Европы и США, которые могут подтвердить ее замедление в большинстве крупнейших экономик. Индексы МосБиржи и РТС нацелились на июньские максимумы 2910 и 1158 пунктов соответственно. Надежды на снижение ключевой ставки благоприятны для акций, интерес к которым, впрочем, все еще могут ограничивать геополитическая неопределенность и низкие цены на нефть, полагает Кожухова.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов также считает, что вероятность дальнейшего роста рынка акций РФ увеличилась.

В пятницу индекс МосБиржи превысил 2800 пунктов, тем самым состоялся выход вверх из "сходящегося треугольника", а также пробой этого рубежа сопротивления. Сложились хорошие технические предпосылки для продолжения роста с целью 3000 пунктов. Однако на быстрое и безоткатное движение рассчитывать не стоит, по характеру торгов явно видно, что особого желания покупать нет, как и свободных средств для этого, считает эксперт.

"Геополитика улучшается - 18-й пакет санкций в отношении России не принят. Однако появилась информация, что президент США Дональд Трамп в понедельник может сделать важное заявление в отношении России. Снятие напряжения между Израилем и Ираном закономерно привело к падению цен на нефть. Не исключено, что на текущей неделе нефть будет торговаться с тенденцией к снижению в ожидании, что в выходные ОПЕК+ опять примет решение о повышении квот добычи. Учитывая сильный рубль, покупать акции нефтяных компаний в таких условиях нет смысла", - полагает Антонов.

В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,8%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng просел на 0,9%), слабо просела Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX снизились на 0,2-0,5%), но "плюсуют" США (индексы акций к 18:50 МСК выросли на 0,3-0,5%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в июне увеличился до 49,7 пункта по сравнению с 49,5 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление. Это максимальный уровень за три месяца. Аналитики в среднем также прогнозировали повышение до 49,7 пункта, по данным Trading Economics. Тем не менее, значение индикатора третий месяц остается ниже отметки 50 пунктов, что указывает на ослабление активности в промышленном секторе.

Розничные продажи в Германии в мае упали на 1,6% относительно предыдущего месяца, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis). Аналитики в среднем прогнозировали рост на 0,5%, по данным Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в апреле снижение розничных продаж составило 0,6%, а не 1,1%, как сообщалось ранее.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в июне увеличились на 2% в годовом выражении, говорится в сообщении Федерального статистического управления страны (Destatis), представившего предварительные данные. Таким образом, инфляция в стране замедлилась по сравнению с 2,1% в мае и оказалась минимальной с сентября прошлого года. Аналитики в среднем прогнозировали ускорение инфляции в июне до 2,2%, по данным Trading Economics. По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены повысились на 0,1%, тогда как эксперты ожидали роста на 0,3%.

Экономика Великобритании в первом квартале 2025 года выросла на 0,7% по сравнению с предыдущими тремя месяцами - максимальными темпами за год, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS), представившего окончательные данные. Данные совпали как с предварительной оценкой, так и с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics. Оценка роста британского ВВП в годовом выражении подтверждена на уровне 1,3%, как и ожидалось.

На нефтяном рынке к вечеру в понедельник цены оставались под давлением продаж после максимального с 2023 года падения по итогам прошлой недели.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $67,58 за баррель (-0,3% и -0,2% в пятницу), августовская цена фьючерса на WTI - $64,76 за баррель (-1,1% и +0,4% в пятницу).

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 12%, WTI - на 11,3%. Падение стало максимальным с марта 2023 года.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, оценивая перспективы спроса и предложения. Достижение договоренности о прекращении огня между Ираном и Израилем развеяло опасения по поводу возможных перебоев в поставках нефти через Ормузский пролив, возросшие ранее в этом месяце на фоне эскалации ирано-израильского конфликта. Между тем начальник генштаба вооруженных сил Ирана Абдолрахим Мусави в выходные дал понять, что скептически оценивает возможность длительного перемирия.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил на Fox News, что может поддержать смягчение санкций в отношении Тегерана, если там продемонстрируют мирный настрой.

Внимание трейдеров постепенно смещается на заседание ОПЕК+ 6 июля, где будет принято решение относительно объемов добычи в августе. Восемь стран альянса, ранее добровольно ограничившие добычу нефти на 2,2 млн баррелей в сутки, готовы рассмотреть возможность очередного увеличения квот на 411 тыс. б/с, сообщили иностранные СМИ. Восстановление производства этими странами началось в апреле, причем в мае, июне и июле квоты повышались ускоренными темпами - на 411 тыс. б/с вместо ранее планировавшихся 130-140 тыс. б/с.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+7%), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (+4,9%), ПАО "Европлан" (MOEX: LEAS) (+4,5%), "префы" ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (+4%), бумаги МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (ЕМС (MOEX: GEMC)) (+3,9%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+3,4%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+3,3%), ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (+3,3%), ПАО "Русагро" (MOEX: RAGR) (MOEX: AGRO) (+3,2%).

Акционеры ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+0,4%, до 77,3 рубля; +0,5% "префы", до 18,17 рубля) на годовом собрании в понедельник одобрили выплату дивидендов по итогам 2024 года из расчета 4,15 рубля на обыкновенную и 0,25 рубля на привилегированную акции, сообщил корреспондент "Интерфакса", присутствовавший на собрании. Реестр лиц, имеющих право на получение дивидендов, закрывается 10 июля. На выплату дивидендов за 2024 год компания направит 7,4 млрд рублей. Остальную часть чистой прибыли решено оставить в распоряжении общества.

Снизились акции ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (-8,8%), ПАО "Уралкуз" (MOEX: URKZ) (-5,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 82,54 млрд рублей (из них 9,07 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 7,84 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 7,75 млрд рублей на акции "Газпрома").