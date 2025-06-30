Акции IVA Technologies - интересное вложение в "компании роста" - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции IVA Technologies могут быть интересны долгосрочным инвесторам, ориентированным на вложения в "компании роста", считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции.

Ведущий разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций планирует развиваться в сфере искусственного интеллекта (ИИ) и инвестировать в собственную лабораторию ИИ. Сумма инвестиций составляет 500 млн рублей.

Согласно комментариям эмитента, создание собственной ИИ-лаборатории вызвано намерением снизить зависимость от внешних технологий на фоне внешних ограничений.

"Мы ожидаем, что выручка компании продолжит расти высокими темпами, при этом прибыль IVA Technologies может находиться под давлением расходов на программное обеспечение и маркетинг на фоне инфляции, - отмечают эксперты сервиса в комментарии. - Однако, учитывая перспективы развития компании, полагаем, что акции эмитента могут быть интересны долгосрочным инвесторам, ориентированным на вложения в компании роста".

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