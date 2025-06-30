S&P; 500 проведет торги понедельника в диапазоне 6130-6230п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию в понедельник в диапазоне 6130-6230 пунктов, баланс рисков оценивается как умеренно позитивный при среднем уровне волатильности, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Жанайдара Зулпайдара.

"S&P 500 обновил исторический максимум, двигаясь в рамках равноудаленного канала. Его верхняя граница может выступить сопротивлением (следим за зоной 6220-6230 пунктов). Ралли носит достаточно узкий характер: доля акций, торгующихся выше 200-дневной скользящей средней, по-прежнему колеблется около 50%, - указывает эксперт инвесткомпании. - Инвесторы надеются на расширение восходящего тренда, что обеспечило бы его устойчивость. Впрочем, индикатор RSI достиг зоны перекупленности, поэтому перед продолжением активного роста вероятно вхождение рынка в фазу консолидации".

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