Инвесторам стоит обратить внимание на бонды Группы Позитив серии 001P-03 - БКС Экспресс

Инвесторам стоит обратить внимание на новые трехлетние корпоративные облигации "Группы Позитив" серии 001P-03, говорится в материале аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Виктории Нижник на портале БКС Экспресс.

Эксперт отмечает следующие ключевые моменты:

- Эмитент занимается разработкой и предоставлением продуктов и услуг в сегменте IT-безопасности в России и СНГ.

- Компания второго эшелона с рейтингами "ruAA" от Эксперт РА (прогноз "развивающийся") и "АА-" (RU) от АКРА (прогноз "негативный").

- Кибербезопасность - стабильный бизнес.

- Средний финансовый риск: коэффициент Чистый долг/EBITDA составляет 2х.

- Поддержка акционеров нейтральная.

- Выпуск предлагает ежемесячный фиксированный купон 18% и доходность к погашению (YTM) 19,6% с дюрацией 2,2 года. Потенциальный доход за полгода и год составляет 17% и 24% соответственно с учетом купонного дохода, что привлекательно.

- Выпуск доступен неквалифицированным инвесторам.

Обращает внимание Нижник и на основной риск: рост конкуренции со стороны иностранных вендоров.

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