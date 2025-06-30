"АКБФ" понизил прогнозную цену акций Диасофта до 4226,58 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость акций "Диасофта" с 4865,24 руб. до 4226,58 руб. за штуку, что по-прежнему соответствует рекомендации "покупать", сообщается в материале аналитиков.

"Ранее мы предупреждали, что на фоне значительного роста кредитных ставок и налоговой нагрузки, активность клиентов эмитента может снизиться. С учетом сохранения внешних (цены на сырье, инфляция, риски "тарифных войн") и внутренних факторов (кредитные и налоговые условия), полагаем, замедление темпов прироста выручки технологических компаний устойчивым трендом. На 2025-2031 гг. прогнозируем среднегодовой рост выручки компании на уровне 20%, а в 2025-2026 гг. - порядка 11-16% г/г", - пишут эксперты в обзоре.

Совет директоров рекомендовал дивиденды за IV квартал 2024 года в размере 840 млн руб., что составит 80% от EBITDA, если будет одобрено акционерами.

"На фоне слабых финансовых результатов прогноз EBITDA и чистой прибыли компании на 2025 год был снижен до 3,1 млрд руб. и 2,4 млрд руб. соответственно (ранее 4,1 млрд руб. и 3,1 млрд руб.). Предполагаем стабилизацию рентабельности во второй половине 2025-первой половине 2026 годов. Прогноз EBITDA на 2026 год равен 3,4 млрд руб." - указывают аналитики инвесткомпании.

Из-за повышенной волатильности финансовых показателей дисконт (поправка на риски вложений) сохранен на уровне 30%, говорится в обзоре экспертов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.