Рынок акций РФ на неделе превысил 2800п по индексу МосБиржи

Рынок акций РФ на минувшей неделе вырос на надеждах на смягчение монетарной политики ЦБ РФ в июле в условиях замедления инфляции. Сдерживающим фактором для покупателей оставался нерешенный вопрос мирного урегулирования конфликта на Украине, западные санкционные риски и упавшая нефть на фоне деэскалации напряженности на Ближнем Востоке, где Израиль и Иран достигли перемирия. Индекс МосБиржи по итогам недели закрепился выше рубежа 2800 пунктов - уровня 3-недельной давности.

В период с 23 по 27 июня индекс МосБиржи вырос на 2% и составил 2806,11 пункта, индекс РТС прибавил 2,1% и достиг 1126,55 пункта. Августовский фьючерс на нефть Brent упал на 11,6%, до $67,68 за баррель. Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю снизился на 3,3 копейки, до 78,47 руб./$1.

Рынок акций РФ начал неделю с умеренного роста индексов на новостях о временной блокировке 18-го пакета антироссийских санкций ЕС, что нивелировало охлаждение цен на нефть (фьючерс на Brent просел ниже $77 за баррель после локального взлета выше $80) из-за сокращения опасений перекрытия Ормузского пролива на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке, где США совершили атаки на ядерные объекты Ирана. Индекс МосБиржи поднялся к 2760 пунктам во главе с бумагами ВТБ (+3,4%), "Роснефти" (+2,1%) и "Газпрома" (+1,5%).

Венгрия и Словакия не допустили принятия 18-го пакета антироссийских санкций Евросоюза, сообщил в понедельник портал 24.hu со ссылкой на главу венгерского МИД Петера Сийярто. Он отметил, что Будапешт "не готов вносить вклад" в финансовую поддержку Украины, а также в поставки вооружений Киеву.

Еврокомиссия представила предложения по 18-му пакету санкций против РФ ранее в июне. Сообщалось, что "потолок" цены на российскую нефть рассматривался как в рамках этого пакета санкций, так и в контексте недавнего саммита G7, однако рост нефтяных цен в связи с обострением на Ближнем Востоке снял остроту срочности этих планов.

Тем не менее, Евросоюз продолжает обсуждать идею снижения "потолка" цен на российскую нефть, заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас. По словам дипломата, к концу недели в Брюсселе рассчитывают согласовать 18-й пакет антироссийских санкций.

Американский президент Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social в минувшую субботу вечером (по вашингтонскому времени), что США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране - Фордо, Натанз, Исфахан. После этого Трамп призвал Тегеран воздержаться от ответных действий и мирно урегулировать остающиеся разногласия. По словам Трампа, Ирану следует мирно решить разногласия с США, чтобы избежать дальнейших ударов по своей территории.

Трамп также сообщил, что при помощи авиаударов ядерные объекты Ирана "полностью уничтожены". Тем временем иранская государственная телерадиокомпания IRIB сообщила, что еще до нанесения США ударов по ядерным объектам Ирана они были эвакуированы. По сообщению агентства "Мехр" со ссылкой на источник, иранские специалисты вывезли наибольшую часть обогащенного урана из ядерного объекта Фордо.

Удары Израиля и США по Ирану лишили Тегеран возможности вести переговоры с Западом по ядерной проблеме, заявил в воскресенье глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Турецкое агентство "Анадолу" сообщило в воскресенье, что Аракчи направился из Стамбула в Россию, чтобы в понедельник встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения ситуации после американских ударов по Ирану.

Как заявил в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, президент РФ Владимир Путин и глава МИД Ирана Аббас Аракчи на встрече обсудили разные вопросы в контексте возможного выхода на мирное урегулирование ближневосточного конфликта, отметив напряженность ситуации.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в воскресенье заявил президенту Франции Эмманюэлю Макрону, что Тегеран даст ответ на американские удары по ядерным объектам, сообщили французские СМИ.

Нефть вечером в понедельник растеряла весь утренний рост на фоне ослабления опасений относительно серьезных перебоев в поставках из-за конфликта на Ближнем Востоке. Инвесторы не увидели немедленного ущерба для физических поставок нефти после ударов США по иранским ядерным объектам. На старте азиатских торгов цена Brent локально взлетала выше $80 за баррель, а вечером (к 18:50 МСК) откатилась ниже $77 за баррель.

Иран столкнется с огромными экономическими трудностями, если решит перекрыть движение судов по Ормузскому проливу, заявил в воскресенье вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Во вторник рынок акций РФ снизился на фоне упавшей нефти (фьючерс на Brent откатился к $67,5 за баррель) из-за наметившегося снижения напряженности на Ближнем Востоке, в то время как внешние фондовые площадки подавали позитивные сигналы. Индекс МосБиржи завершил основные торги ниже 2745 пунктов, отыграв часть дневных потерь; лидировали в откате акции "Роснефти" (-4,7%) и "префы" "Транснефти" (-2,5%); выросли бумаги "МТС" (+2,9%) на новостях об утверждении акционерами дивидендов за 2024 год (выплаты - 35 рубля на акцию).

Иранские военные запустили ракеты по военным базам США в Катаре и Ираке, сообщило накануне иранское агентство "Мехр". Запущенные в сторону Катара иранские ракеты удалось перехватить, сообщило в понедельник Bloomberg со ссылкой на катарские власти.

Тем временем Трамп сообщил о достижении договоренности между Израилем и Ираном о полном прекращении огня. "Израиль и Иран согласились, что будет полное и тотальное прекращение огня", - написал Трамп в соцсети Truth Social. По его словам, после этого "война будет считаться завершенной".

Военные действия Ирана в отношении Израиля были прекращены в 4:00 вторника (3:30 МСК), подтвердил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в соцсети X.

Иран никогда не сможет заново построить ядерные объекты, заявил президент США Трамп во вторник.

Прекращение огня между Ираном и Израилем ослабило опасения участников рынка относительно возможности перекрытия Ормузского пролива, которое спровоцировало бы существенные перебои в поставках нефти.

В среду рынок акций РФ вырос на фоне коррекционного отскока нефти (фьючерс на Brent превысил $68 за баррель после отката накануне ниже $67) после ее обвала с начала недели на ожиданиях ослабления напряженности на Ближнем Востоке; также активизации покупателей способствовали ожидания статистики Росстата по инфляции и новостей относительно мирного урегулировании военного конфликта на Украине. Индекс МосБиржи поднялся выше 2790 пунктов, лидировали в росте акции ПАО "Группа Позитив" (+8,8%), "Ростелекома" (+5,5%), ПАО "Группа Астра" (+4,3%).

Минэкономразвития рассчитывает, что политика ЦБ и дальше будет идти в логике смягчения ДКП на фоне замедляющейся инфляции, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе встречи с главами иностранных дипмиссий в РФ. По его словам, Россия "сохранила макроэкономическую стабильность", а "устойчивость бюджета обеспечивается за счет роста не нефтегазовых доходов".

Президент США Трамп выразил надежду на то, что в скором времени удастся заключить соглашение по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом. "Я бы хотел в скором времени увидеть соглашение с Россией", - заявил он журналистам во вторник, отвечая на вопрос об украинском кризисе.

В среду Трамп заявил, что намерен провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, не уточнив, когда может состояться такой разговор.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что бомбардировки США иранских ядерных объектов уничтожили способность Ирана создавать ядерное оружие. Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что США уничтожили ядерную программу Ирана без потерь со стороны американцев. Иран по итогам конфликта с Израилем остался без возможностей разработать ядерное оружие, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

Поддержку рынку акций оказали также заявления госсекретаря США Марко Рубио о том, что новые антироссийские санкции сделают невозможными дальнейшие переговоры с Россией по украинскому конфликту.

В четверг рынок акций РФ продолжил рост на улучшении сырьевой конъюнктуры (подорожали нефть и металлы) благодаря ослаблению доллара на Forex, а также на надеждах на смягчение монетарной политики ЦБ РФ в июле в условиях замедления инфляции; сдерживающими факторами для покупателей оставались риски новых антироссийских санкций Запада и нерешенность вопроса о мирном урегулировании конфликта на Украине. Индекс МосБиржи в течение дня протестировал рубеж 2800 пунктов, но удержать его не смог; лидировали в росте бумаги металлургов во главе с акциями ОК "Русал" (+3%), "Норникеля" (+2,9%) и "Эн+ груп" (+2,8%).

Вышедшие данные Росстата показали, что инфляция в РФ с 17 по 23 июня составила 0,04% после также 0,04% с 10 по 16 июня, 0,03% с 3 по 9 июня, 0,05% с 27 мая по 2 июня. С начала месяца рост цен к 23 июня составил 0,12%, с начала года - 3,68%. Из данных за 23 дня июня этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 23 июня замедлилась до 9,41% с 9,60% на 16 июня (9,88% на конец мая), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Конфликт на Украине не получилось урегулировать быстро, так как он сложный, заявил в среду президент США Трамп на пресс-конференции в Гааге. По словам Трампа, трудности есть с президентом РФ Владимиром Путиным, были проблемы с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трамп на закрытом заседании саммита НАТО в Гааге призвал страны альянса предпринять действия для украинского урегулирования, поскольку ситуация полностью вышла из-под контроля, сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что для решения украинского конфликта необходимо усилить экономическое давление на Москву, и призвал США ввести новые санкции вслед за Евросоюзом. По его словам, одного 18-го пакета санкций ЕС не хватит, требуется более активное участие США в санкциях. Мерц также отметил, что считает экономическое давление на Россию единственным путем, ведущим к завершению украинского кризиса. "Военного решения этого конфликта не существует", - подчеркнул он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в четверг, что на данный момент нет никаких подвижек с определением даты третьего раунда российско-украинских переговоров, это может стать известно после завершения обмена пленными.

Поддержку нефтяному рынку в четверг также оказало ослабление доллара США относительно основных мировых валют на фоне критики Трампа в адрес главы Федрезерва Пауэлла.

В пятницу рынок акций РФ завершил основные торги ростом цен большинства blue chips на оптимистичных заявлениях президента РФ Владимира Путина по итогам его визита на саммит ЕАЭС в Белоруссии, а также на фоне сложностей у Евросоюза с принятием 18-го пакета антироссийских санкций; сдерживающим фактором вечером выступила просевшая нефть (фьючерс на Brent опустился к $67,7 за баррель). Индекс МосБиржи завершил неделю выше рубежа 2800 пунктов.

Чистая прибыль ВТБ (+0,4%) за 5 месяцев 2025 года по РСБУ составила 79,78 млрд руб. против 59,32 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка России.

ЦБ РФ сохраняет осторожный подход к смягчению денежно-кредитной политики, продолжит снижать ставку, убедившись в устойчивости тренда по замедлению инфляции, пока видит в динамике цен риски, заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

Евросоюзу нужно активизировать усилия по принятию 18-го пакета антироссийских санкций и борьбе с обходом действующих ограничений, говорится в заявлении, принятом саммитом ЕС. Также в ЕС отметили, что активы России останутся заблокированными, пока продолжается украинский кризис, и пока РФ "не компенсирует ущерб, причиненный войной".

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз, возможно, в скором времени согласует 18-й пакет санкций против России. "Вероятно, мы в скором времени сумеем завершить эту работу", - сказала она на пресс-конференции в Брюсселе в ночь на пятницу по итогам саммита ЕС.

В период с 23 по 27 июня среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, лучше рынка выглядели бумаги "префы" "Ростелекома" (+11%), бумаги ПАО "ИВА" (+7%), "Норникеля" (+7%); хуже рынка оказались акции ПАО "Россети Центр" (-13%), "ТГК-1" (-5%), "Русснефти" (-4%).

Рынок акций РФ в начале июля будет отыгрывать корпоративные события, поступающие геополитические новости вокруг ситуации на Ближнем Востоке, а также мирного урегулирования военного конфликта на Украине. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 2750-2900 пунктов, для индекса РТС - 1100-1200 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".