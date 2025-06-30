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30 июня 2025 года 09:11

S&P 500 обновил рекорд

Индексы США выросли по итогам торгов в пятницу. Фондовые индексы стран АТР демонстрируют подъем в понедельник, исключение - рынок акций Гонконга. Цены на нефть опускаются в понедельник утром, Brent торгуется около $66,7 за баррель.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу, инвесторы следили за развитием событий в мировой торговле, оценивали статданные и новости компаний.

Dow Jones Industrial Average повысился на 1% и составил 43819,27 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 0,52% - до рекордных 6173,07 пункта.

Nasdaq Composite также прибавил 0,52% и составил 20273,46 пункта.

Министерство коммерции КНР подтвердило, что Пекин пришел к соглашению с Вашингтоном по реализации достигнутых ранее в Женеве торговых договоренностей, сообщила в пятницу The Global Times.

"Китайская и американская стороны (...) утвердили детали реализации договоренностей, достигнутых в рамках торговых переговоров в Женеве", - приводит The Global Times выдержки из заявления министерства.

В нем отмечается, что Китай "пересмотрит и одобрит заявки на экспорт товаров, подлежащих экспортному контролю, в соответствии с законодательством и нормативными актами".

США, со своей стороны, отменят ряд ограничительных мер в отношении Китая, отметили в китайском министерстве.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о подписании торгового соглашения с Китаем.

Американский министр торговли Говард Латник пояснил Bloomberg TV, что подписание, о котором упоминал Трамп, закрепило договоренности по пошлинам, достигнутые Соединенными Штатами и Китаем на торговых переговорах в Женеве и в Лондоне, и не было всеобъемлющей торговой сделкой между двумя странами.

Доходы населения США в мае снизились на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем (до $25,7 трлн), расходы - на 0,1% (до $21,44 трлн), сообщило в пятницу министерство торговли страны. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,3%, второго - на 0,1%, по данным Trading Economics. Сокращение доходов произошло впервые с сентября 2021 года.

Согласно пересмотренным данным, в апреле доходы американцев увеличились на 0,7%, а не на 0,8%, как сообщалось ранее. Расходы выросли на 0,2% (без пересмотра).

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в мае увеличился на 0,1% относительно предыдущего месяца и на 2,3% в годовом выражении. Динамика обоих показателей совпала с ожиданиями рынка. В апреле они повысились на ту же величину.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в прошлом месяце вырос на 0,2% к апрелю и на 2,7% за год. Эксперты ожидали подъема на 0,1% и 2,6% соответственно. Темпы роста показателей ускорились по сравнению с 0,1% и 2,6% в апреле.

Федеральная резервная система внимательно отслеживает динамику индекса PCE Core при оценке рисков инфляции.

Между тем индекс потребительского доверия в США в июне увеличился до 60,7 пункта по сравнению с 52,2 пункта в прошлом месяце, согласно окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительно сообщалось о повышении индикатора до 60,5 пункта.

Аналитики не ожидали пересмотра предварительной оценки, по данным Trading Economics. Рост индекса был зафиксирован впервые за полгода.

Акции Nike Inc. (SPB: NKE) подорожали на 15,2% по итогам торгов. Производитель спортивных товаров в минувшем финквартале получил чистую прибыль и выручку выше прогнозов рынка, хотя оба показателя заметно сократились.

Цена бумаг Core Scientific увеличилась на 1,8% после сообщения The Wall Street Journal со ссылкой на источники о том, что CoreWeave ведет переговоры о покупке этого оператора цифровой инфраструктуры для майнинга биткойна и предоставления хостинговых услуг. CoreWeave прибавила 1,2% капитализации.

Котировки акций Comcast Corp. (SPB: CMCSA) выросли на 0,3% после новостей о продаже дочерней Sky Deutschland медиахолдингу RTL за сумму до $617 млн.

Nvidia Corp. (SPB: NVDA) нарастила рыночную стоимость на 1,8%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) и Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 2,9%, Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 1%. Капитализация Apple Inc. (SPB: AAPL) почти не изменилась, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - снизилась на 0,3%.

Бумаги Tesla (SPB: TSLA) потеряли в цене 0,7% после успешного старта предзаказов на новые электровнедорожники китайской Xiaomi (SPB: 1810) и ухода одного из ключевых топ-менеджеров американского автопроизводителя.

Котировки акций Goldman Sachs Group (SPB: GS) повысились на 0,5%, Walt Disney Co. (SPB: DIS) - на 0,7%.

JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) и Exxon Mobil (SPB: XOM) потеряли 0,6% рыночной стоимости, Chevron Corp. (SPB: CVX) - 0,5%.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник демонстрируют подъем, исключением выступает только рынок акций Гонконга.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:35 МСК увеличилось на 0,9%.

Промышленное производство в Японии в мае выросло на 0,5% относительно предыдущего месяца, согласно предварительным данным министерства экономики, торговли и промышленности. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 3,5%. В годовом выражении промпроизводство снизилось на 1,8%.

Число домов, строительство которых было начато в стране в мае, упало на 34,4% в годовом выражении, что стало максимальным снижением с сентября 2009 года. Эксперты ожидали сокращения на 14,8%.

Котировки бумаг технологических компаний растут, в том числе Softbank Group - на 4,5%, Advantest - на 1,3%, Tokyo Electron - на 1,2%, Lasertec - на 2%, Sumco - на 0,7%, Disco - на 1,5%. Также дорожают акции Nintendo - на 1,3%, CyberAgent Inc. - на 1,7%, Fast Retailing - на 0,9%.

Между тем цена бумаг Sony снизилась на 1,3%, Mazda Motor - на 3,2%, Subaru - на 2,3%, Honda Motor - на 1,7%, Nissan Motor - на 0,7%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:34 МСК увеличился на 0,4%, в то время как гонконгский Hang Seng теряет 0,3%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в июне увеличился до 49,7 пункта по сравнению с 49,5 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление. Это максимальный уровень за три месяца. Аналитики в среднем также прогнозировали повышение до 49,7 пункта, по данным Trading Economics.

Тем не менее, значение индикатора третий месяц остается ниже отметки 50 пунктов, что указывает на ослабление активности в промышленном секторе.

Наиболее существенное снижение котировок на Гонконгской фондовой бирже показывают акции Bank of China - на 2,4%, интернет-компании Meituan (SPB: 3690) и производителя электромобилей Li Auto (SPB: LI) - на 2%.

Кроме того, дешевеют бумаги ритейлеров Alibaba (SPB: BABA) и JD.com Inc. (SPB: JD) - на 1,1% и 0,9% соответственно, нефтяной PetroChina Co. (SPB: 857) - на 0,7%.

Между тем стоимость производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) увеличилась на 1,4%, разработчика игр Netease Inc. (SPB: NTES) - на 1,9%, чимейкера Semiconductor Manufacturing International Corp. - на 2,3%.

Южнокорейский Kospi к 8:30 МСК поднялся на 0,6%.

Котировки бумаг чипмейкера SK Hynix выросли на 1,8%, сталелитейной Posco и генерирующей Korea Electric Power (SPB: KEP) - на 0,3%, производителей аккумуляторов LG Energy Solution и Samsung SDI - на 2,6% и 1,4% соответственно.

При этом цена акций Samsung Electronics, крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, уменьшилась на 1,1%, автомобильной Hyundai Motor - на 0,5%, авиакомпании Korea Air Lines - на 2,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 повысился на 0,5%.

Наиболее существенный подъем показывают котировки акций страховщика NIB Holdings - на 9,4%.

Цена акций ряда крупных банков также повышается: Westpac Banking - на 0,3%, National Australia Bank - на 0,7%, Macquarie - на 3,8%.

Между тем капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto сократилась на 1,7% и 1,6% соответственно.

Цены на нефть опускаются в понедельник после максимального с 2023 года снижения по итогам прошлой недели.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Начальник генштаба иранских вооруженных сил Ирана Абдолрахим Мусави в выходные дал понять, что скептически оценивает возможность длительного сохранения режима прекращения огня с Израилем.

При этом президент США Дональд Трамп заявил на Fox News, что может поддержать смягчение санкций в отношении Тегерана, если Иран продемонстрирует мирный настрой.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $66,65 за баррель, что на $0,15 (0,22%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты выросли в цене на $0,11 (0,2%), до $66,8 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) теряют в цене $0,31 (0,47%), торгуются на уровне $65,21 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,28 (0,4%), до $65,52 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 12%, WTI - на 11,3%. Падение цен стало максимальным с марта 2023 года.

Внимание трейдеров смещается на очередное заседание ОПЕК+, на котором будет принято решение относительно объемов добычи в августе. Оно пройдет 6 июля.

"Восьмерка" стран-добровольцев ОПЕК+ готова рассмотреть на июльском заседании возможность очередного наращивания квот на добычу на 411 тыс. баррелей в сутки, сообщили иностранные СМИ со ссылкой на делегатов.

Восемь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман), ранее ограничившие добычу нефти на 2,2 млн б/с, с апреля начали разворачивать ограничения и три месяца подряд - в мае, июне и июле - решили увеличить добычу ускоренно, на 411 тыс. б/с вместо ранее планировавшихся 130-140 тыс. б/с.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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