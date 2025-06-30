Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 30 июня. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики из-за влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе неопределенности относительно дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ и в целом нейтральной геополитической новостной повестки, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Нынешний диалог с администрацией президента США носит дружеский характер, Москва рассчитывает на реальные сдвиги, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Нормальный идет разговор. Он пока еще не привел к радикальным решениям или изменениям всей картины наших двусторонних отношений. Но сама работа носит полезный характер и несет характер дружеского партнерского общения", - сказал Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

"Я знаю по себе, какой характер разговора носили контакты по телефону, прежде всего, людьми Байдена. Сейчас несколько по-другому. Это уже в какой-то степени дает надежду на то, что будут и реальные сдвиги", - отметил он. Ушаков рассказал, что с прошлой администрацией президента США "тональность диалога была другая". "Мы по различным линиям тоже с ними разговаривали, но разговор сводился к тому, что каждая сторона буквально по бумажке зачитывала свою официальную позицию. Дискуссии как таковой, отхода от каких-то твердых закрепленных позиций даже не просматривалось", - заметил помощник президента РФ.

"Сейчас идет диалог, который дает возможность чуть-чуть отойти в сторону, копнуть где-то поглубже, где-то посмотреть, что реально возможно, где реальные сдвиги могут быть", - сказал Ушаков.

Вопрос о возможной встрече президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа прорабатывается, но пока не перешел в практическую плоскость, о времени и месте ее проведения сказать трудно, но она возможна в любой момент, заявил Ушаков. "Идет рабочий контакт постоянно с американцами, вопрос на повестке дня имеется, но пока в практическую плоскость не перешел. Но стороны имеют в виду так или иначе его поднять, и я думаю, что эта встреча вполне может состояться, где и когда - пока сказать трудно, конечно", - сказал Ушаков в интервью Зарубину.

Отвечая на уточняющий вопрос о сроках проведения этой встречи, помощник президента РФ сказал: "Это в любой момент может быть. Понимаете, это во многом зависит от лидеров". Он подчеркнул, что, возможно, состоится встреча, к которой будут готовиться серьезно команды, а возможно, лидеры условятся просто повидаться и лично обговорить какие-то вопросы, после чего дадут команды своим подчиненным. "(Такой вариант - ИФ) тоже возможен, конечно. Но предпочтительнее, конечно, вариант, у которого имеется возможность все-таки проработать какие-то документы, чтобы эта встреча была более результативной, более значимой, более существенной для дальнейшего развития", - сказал Ушаков.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу, инвесторы следили за развитием событий в мировой торговле, оценивали статданные и новости компаний. Индекс Standard & Poor''s 500 увеличился на 0,52% - до рекордных 6173,07 пункта. Министерство коммерции КНР подтвердило, что Пекин пришел к соглашению с Вашингтоном по реализации достигнутых ранее в Женеве торговых договоренностей, сообщила в пятницу The Global Times.

"Китайская и американская стороны (...) утвердили детали реализации договоренностей, достигнутых в рамках торговых переговоров в Женеве", - приводит The Global Times выдержки из заявления министерства. В нем отмечается, что Китай "пересмотрит и одобрит заявки на экспорт товаров, подлежащих экспортному контролю, в соответствии с законодательством и нормативными актами".

США, со своей стороны, отменят ряд ограничительных мер в отношении Китая, отметили в китайском министерстве.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в мае увеличился на 0,1% относительно предыдущего месяца и на 2,3% в годовом выражении. Динамика обоих показателей совпала с ожиданиями рынка. В апреле они повысились на ту же величину. Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в прошлом месяце вырос на 0,2% к апрелю и на 2,7% за год. Эксперты ожидали подъема на 0,1% и 2,6% соответственно. Темпы роста показателей ускорились по сравнению с 0,1% и 2,6% в апреле. Федеральная резервная система внимательно отслеживает динамику индекса PCE Core при оценке рисков инфляции.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в понедельник утром демонстрирует умеренный рост (+0,47%), что говорит о вероятном сохранении позитивных настроений на фондовых биржах США 30 июня.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник демонстрируют подъем, исключением выступает только рынок акций Гонконга. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:35 МСК увеличилось на 0,9%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:34 МСК вырос на 0,4%, в то время как гонконгский Hang Seng теряет 0,3%. Южнокорейский Kospi к 8:30 МСК поднялся на 0,6%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,5%.

Вместе с тем цены на нефть опускаются в понедельник после максимального с 2023 года снижения по итогам прошлой недели. Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Начальник генштаба иранских вооруженных сил Ирана Абдолрахим Мусави в выходные дал понять, что скептически оценивает возможность длительного сохранения режима прекращения огня с Израилем. При этом президент США Дональд Трамп заявил на Fox News, что может поддержать смягчение санкций в отношении Тегерана, если Иран продемонстрирует мирный настрой.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $66,64 за баррель, что на 0,24% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты выросли в цене на 0,2%, до $66,8 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) теряют в цене 0,47%, торгуются на уровне $65,21 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на 0,4%, до $65,52 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 12%, WTI - на 11,3%. Падение цен стало максимальным с марта 2023 года.

Внимание трейдеров смещается на очередное заседание ОПЕК+, на котором будет принято решение относительно объемов добычи в августе. Оно пройдет 6 июля. "Восьмерка" стран-добровольцев ОПЕК+ готова рассмотреть на июльском заседании возможность очередного наращивания квот на добычу на 411 тыс. баррелей в сутки, сообщили иностранные СМИ со ссылкой на делегатов.

Восемь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман), ранее ограничившие добычу нефти на 2,2 млн б/с, с апреля начали разворачивать ограничения и три месяца подряд - в мае, июне и июле - решили увеличить добычу ускоренно, на 411 тыс. б/с вместо ранее планировавшихся 130-140 тыс. б/с.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла в 1,3 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 22,626 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 12,827 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно позитивную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 27 июня вырос на 0,22% и составил 114,69 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,25%, поднявшись до 1100,63 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-03R" (+4,1%), "РЖД-001P-06R" (+1,5%), "РЖД-001P-01R" (+1,2%) и "АФК Система-1Р-11" (+0,41%), а в лидерах снижения - облигации "Новотранс-001Р-03" (-0,72%), "МТС-001P-20" (-0,29%) и "АФК Система-1P-21" (-0,24%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) завершило размещение 5-летних облигаций серии 002Р-12 с офертой через год объемом 15 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 24 июня. В ходе маркетинга объем выпуска был увеличен с 10 млрд рублей до 15 млрд рублей. Ставка купонов установлена в размере 18% годовых, ей соответствует доходность к оферте на уровне 19,56% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны.

ПАО ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) завершило размещение 4-летних облигаций серии БО-П18 объемом 15 млрд рублей. Ставка купона была установлена на уровне 24% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 26,82% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ООО "ВТБ факторинг" завершило размещение двух выпусков облигаций серий 001Р-01 и 001Р-02 со сроком обращения 420 дней (около 1,15 года) и переменными купонами. Объем серии 001Р-01 составил 50 млрд рублей, серии 001Р-02 - 49 млрд рублей. Купоны ежемесячные, плавающие, определяются как ежедневное значение ключевой ставки ЦБ плюс спред в размере 1,43% годовых. Обе эмиссии размещались в рамках программы облигаций эмитента серии 001Р объемом 100 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.

ООО "Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" завершило размещение 4-летних облигаций серии 001Р-05 с офертой через 2 года объемом 750 млн рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 24 июня. В ходе маркетинга объем выпуска был увеличен с "не менее 500 млн рублей" до 750 млн рублей. Ставка купонов до оферты установлена на уровне 25,25% годовых, ей соответствует доходность к оферте в размере 28,39% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны.

АО "Тюменская агропромышленная лизинговая компания" ("ТАЛК лизинг") 30 июня начнет размещение 5-летних облигаций серии 002P-02 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-12-го ежемесячных купонов установлена на уровне 26% годовых. Ставки 13-60-го купонов будут переменными и рассчитываться как ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купонного периода, плюс 5% годовых. По выпуску будут предусмотрены call-опционы в даты окончания 24-го, 36-го и 48-го купонов, а также равномерная амортизация (по 5,55% от номинала) с 43-го по 59-й купоны.

ООО "Совкомбанк лизинг" установило ставку 1-4-го квартальных купонов годовых облигаций серии БО-П11 на уровне 18,9% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 26 июня за час, объем выпуска пока не раскрывается. Техразмещение пройдет 1 июля.

Объем размещения облигаций АФК "Система" (MOEX: AFKS) серии 002Р-03 со сроком обращения 1,7 года (630 дней) составит 12 млрд рублей. Изначально ориентир по объему был сформулирован как "не менее 5 млрд рублей". Ставка первого купона составит 21,5% (соответствует доходности к погашению в размере 23,75% годовых). Техразмещение запланировано на 2 июля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов.

ООО "Новые технологии" зафиксировало объем размещения 2-летних облигаций серии 001Р-07 в размере 1,3 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 27 июня. Компания установила финальный ориентир ставки 1-го купона на уровне 20,25% годовых, что соответствует доходности к погашению 22,24% годовых. По выпуску предусмотрены ежемесячные фиксированные купоны. Техразмещение запланировано на 2 июля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

ООО "ПР-лизинг" выкупило по оферте 129 тыс. 291 облигацию серии 002Р-02 по цене 100% от номинала, или 8,6% эмиссии. Компания разместила выпуск со сроком обращения 8,9 года и 3-летней офертой объемом 1,5 млрд рублей в июле 2023 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 12,5% годовых, ей соответствует доходность к оферте в размере 13,24% годовых, купоны ежемесячные.